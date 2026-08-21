"Oberi" rüstet sich nach Aufstieg - Umbruch in Dübendorf

FC EmbrachTrainer:
Igor DrmicZugänge:
Miguel Angelo Ramiro (FC Beringen), Sino D Aversa (FC Töss), Jannis Gil (FC Dübendorf), Mirco Freiburghaus (FC Regensdorf Nachwuchs) Abgänge:FC Gossau ZHTrainer:
Andreas HäslerZugänge:
Sydney Brandstätter (FC Männedorf), Liam Eichelberger (FC Dübendorf Nachwuchs), Eric Raubal (FC Fällanden), Cyrill Zollinger (FC Fällanden)Abgänge:
Nicolas Huxley (Trainer 2. Mannschaft), Lukas Müller (Assistent 2. Mannschaft)FC GreifenseeTrainer:
Gabor GerstenmaierZugänge:
Severin Burkart (FC Dübendorf), Yanick Böckli (FC Bassersdorf), Angelo Arena (eigener Nachwuchs), Nikolaos Papastergios (eigener Nachwuchs), Simon Monn (eigener Nachwuchs), Sidinho Kavuma (eigener Nachwuchs) Abgänge:
Axel Jean Iten (FC Dietikon), Jan Laslo (Zürich City SC), Chris Müller (FC Richterswil) FC HerrlibergTrainer:
Oscar BarreiroZugänge:
Norbu Drongshar (FC Herrliberg II), Enea Scot (FC Herrliberg II)Abgänge:
Deni Ochchaev (FC Wallisellen III), Marc Furrer (Rücktritt), Noel Lauener (Pause)FC NiederweningenTrainer:
Sven WillimannZugänge:
Jonatan Tomeo (FC Dietikon II), Noel Mathys (eigener Nachwuchs), Leandro Küng (FC Red Star Zürich), Cristiano Ribeiro Queiros (FC Winterthur Jugend)Abgänge:
Nico Bucher (2. Mannschaft), Robin Wick (2. Mannschaft), Denis Videcnik (2. Mannschaft), Cyrill Meier (Pause)FC OberwinterthurTrainer:
Naim DelijajZugänge:
Remo Spiegelberg (FC Elgg), Eliron Berisha (FC Thayngen), Leon Berisha (SC Veltheim II), Francis Asamoah (Zürich City SC), Carlos Quishpe Vega (FC Phönix Seen) Abgänge:
Eros Henrique De Araujo (FC Effretikon), Almir Dzezairi (SC Winterthur United) FC Pfäffikon ZHTrainer:
Urs WolfensbergerZugänge:
Diogo Chitas Da Rocha (FC Brüttisellen-Dietlikon II), Shiloh Alistair Shongo (FC Regensdorf Nachwuchs), Rinor Haxhiu (FC Seefeld II), Diego Perna (FC Seefeld II) , Victor Manuel Mendez Vasquez (Spanien), Emmanuel Sunday Nwosu (FC Dietikon II), Nicaury Hidalgo (Zürich City SC), Maurice Naas (eigener Nachwuchs), Janick Neukomm (eigener Nachwuchs), Alessio Caroppo (eigener Nachwuchs), Erion Zogjani (FR Soccer Nachwuchs) Abgänge:
Dominik Buchs (2. Mannschaft), Yves Altermatt (Senioren 30+), Cyril Züst (Senioren 30+), Cristian Cipolla (FC Pfäffikon ZH II), Jonas Balmer (Pause) FC WaldTrainer:
Mario CasamentoZugänge:Abgänge:
Stefan Juric (Rücktritt), Daniel Meier (Rücktritt)FC WiesendangenTrainer:
Sokol MaliqiZugänge:
Cyril Dietz (zuletzt FC Seuzach), Pascal Unterberger (FC Wiesendangen II), Ege Aris Dimitrakis (Zürich City SC Junioren), Ege Aris Dimitrakis (Zürich City SC)Abgänge:
John Leu (Pause), Timon Welwolo (Pause), Gian Meili (Pause), Yves Nobs (Rücktritt), Florin Keller (2. Mannschaft), Dalibor Josavac (Club Reggina Svizzera) SC VeltheimTrainer:
Richard OswaldZugänge:
Nour Dekhili (FC Brüttisellen-Dietlikon), Diego Damien Vargas (Pause), Aris Jakupi (eigener Nachwuchs), Franklin Gulden (SV Höngg II), Nicolas Schubiger (eigener Nachwuchs), Semin Karisik (eigener Nachwuchs), Mohamed Assidah El Mokadim (Spanien) Abgänge:
Siem Amanuel (FC Töss), Sven Buchmann (Rücktritt), Victor Martin (FC Phönix Seen), Marvin Rutschmann (Rücktritt), Diego Damien Vargas (Rücktritt), Marco Barreira Assuncao (FC Seuzach), Fabio Lauria (Pause), Jonas Duske (FC Witikon), Suleyt Muhammed Özaydin (FC Kloten)
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