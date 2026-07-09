Oberhummel brummt sich zum Meister – Geroldshausen hebt in die BZL ab Diese Teams heben ab von Michel Guddat / Marcel Huse / Lara Marjanovic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Oberhummel färbt die Kreisklasse künftig Grün und Weiß. – Foto: SC Oberhummel

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Donau/Isar.

FuPa sucht die Meister aller Kreise in Oberbayern. Bilder und Videos gerne an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2026

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Oberhummel färbt die Kreisklasse künftig Grün und Weiß. – Foto: SC Oberhummel

Da hatte wohl jemand Hummeln im Hintern! Denn die Kicker des SC Oberhummel konnten in der A-Klasse einfach nicht stillsitzen. Nach dem 2:1-Heimsieg am letzten Spieltag stand fest: Der SC Oberhummel wird Meister und steigt in die Kreisklasse auf! Geroldshausen zündet die Rakete und landet in der BZL

Geroldshausen startet die Rakete, dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä Dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä, dä-dä-dä-dä-tätärä! – Foto: SV Geroldshausen

Das Maß aller Dinge in der Kreisliga 4 waren definitiv die Damen des SV Geroldshausen. Mit zehn Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz und 76:8 Treffern zündeten die Meisterinnen die Rakete und landen künftig in der Bezirksliga!

Mission Aufstieg - gelungen! – Foto: SV Geroldshausen

Doppelt hält besser: Die Zwoate Herren und die Damen feiern Meisterschaft

Sonnige Meistergrüße aus Langengeisling... – Foto: Langengeisling II

Gleich doppelt Grund zum Feiern in Langengeisling! Denn nicht nur die Zweitvertretung der Männer ballert sich zum Meister, auch die Frauen II dürfen am Ende der Saison über den Titel jubeln.

... und das direkt doppelt! Wahnsinn!! – Foto: Langengeisling II

Ciao C-Klasse, Servus B-Klasse heißt es in Oberding

Yippieeeeee! Ab in die B-Klasse mit euch. – Foto: TuS Oberding

Mit 58 Zählern auf dem Konto und der besten Defensive der Liga krönt sich der TuS Oberding II zum Meister der C-Klasse 4 und steigt in die B-Klasse 5 auf! Herzlichen Glückwunsch. Der SV Dolling brennt künftig in der Kreisklasse

"Ich bin ne Meistermaus" oder so – Foto: SV Dolling

Spannung bis zum letzten Spieltag! Trotz der Punktgleichheit mit dem FC Hepberg darf sich der SV Dolling künftig Kreisklassist nennen und verabschiedet sich als Meister aus der A-Klasse 1!

Es gibt Grund zum Feiern in Dolling! Warum schwarze Fackeln gewählt wurden, kann ich nicht erklären. – Foto: SV Dolling

Gerolfing II springt in die Kreisklasse

So sehen Sieger aus SCHALALALALAAA!! – Foto: FC Gerolfing II

"Meister Samma!" - und das hat sich der FC Gerolfing mehr als verdient. Nach drei Spielzeiten am Stück in der A-Klasse und zwei knapp verpassten Aufstiegen, melden sich die Kicker wieder in der Kreisklasse zurück.

Gerolfing läuft künftig in der Kreisklasse auf. – Foto: FC Gerolfing II

Hoş geldiniz in der B-Klasse Türk Pfaffenhofen!

Ab in die B-Klasse mit euch! – Foto: Türk SV Pfaffenhofen

An der Spitze der C-Klasse 2 befindet sich der Türk SV Pfaffenhofen mit 14 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz. 24 Siege, eine Niederlage und ein Remis – was für eine Bilanz! Hut ab! Steinsdorf feiert den Kreisliga-Aufstieg

So sehen Siegerinnen aus! Schalalalala! – Foto: SF Steinsdorf

Puuuh war das knapp! Bis zum letzten Spieltag herrschte Aufregung ins Steinsdorf. Denn erst durch den 4:1-Auswärtssieg stand fest: die Frauenmannschaft ist Spitzenreiter und steigt in die Kreisliga auf! Wahnsinn! FT Ringsee dominiert die B-Klasse

Ein Bild, so schön wie die Saison 2025/26! – Foto: FT Ingolstadt Ringsee

Was für eine Saison vom FT Ringsee! In der Rückrunde bis auf ein Spiel ungeschlagen und ein Torverhältnis von 89:19 Toren! Überragend! Verdient stehen die Ingolstädter an der Spitze der B-Klasse 2. Reichertshausen ballert sich in die Kreisklasse

"Nach all der Sch.., geht's auf die Reise, Richtown international" bzw. in der Kreisklasse ;) – Foto: TSV Reichertshausen

Komplette Ekstase in "Richtown"! Nach acht Jahren in der A-Klasse ist Schluss! Der TSV Reichertshausen krönt sich mit 59 Punkten zum Meister der A-Klasse 4 und steigt in die Kreisklasse auf. Grossmehring färbt die Kreisklasse Weiß-Blau

"Kreisliga – Wir kommen!" – Foto: TSV 1921 Großmehring

Mit einem 2:0-Heimsieg über den FC Tegernbach verabschiedete sich der TSV 1921 Großmehring aus der Kreisklasse 2 und krönt sich zum Meister. Glückwunsch! Endlich mal wieder gute Zeiten in Eching!

Was für eine starke Saison von Eching! Glückwunsch – Foto: TSV Eching

Die letzten Saisons waren für die Fans, Spieler und Mitglieder des TSV Eching dramatisch. Auf den Abstieg aus der Bezirksliga in der Saison 23/24 folgte der Abstieg aus der Kreisliga in der Saison 24/25. Die Angst auf den dritten Abstieg in Folge haben die Echinger schnell bei Seite geschoben. Jetzt gibt es endlich wieder Grund zum Feiern!

Die Meisterschale im passenden Zebra-Muster steht euch gut! – Foto: TSV Eching

TSV Grüntegernbach II ballert sich nach oben

Jetzt gibt es A-Klassen-Fußball für den TSV Grüntegernbach II! – Foto: TSV Grüntegernbach II

Eine überzeugende Darstellung legten die Mannen des TSV Grüntegernbach II ab. 79 Tore, 58 Punkte und ein Punkt Vorsprung auf den SV Buch ist am Ende des Tages zwar knapp, aber dennoch genügend für den Meistertitel der B-Klasse 5! Istanbul Moosburg feiert den Aufstieg

Zwar kein Meister, aber trotzdem ein schönes Bild. Die Jungs der SG Istanbul Moosburg II steigen in die A-Klasse auf. – Foto: SG Istanbul Moosburg II

Am Ende reichte es für die Mannen der SG Istanbul Moosburg nur für den zweiten Platz, aber wenn diese Meisterschaftsbilder dabei entstehen, dann wird es wohl allen denkbar egal sein. Glückwunsch zum Aufstieg! Kein Aufstieg trotz Meisterschaft – Hitzhofen verzichtet auf die Bezirksliga

Wie groß ist denn bitte die Auswärtskabine in Hitzhofen, dass da die ganze Mannschaft reinpasst?!? – Foto: FC Hitzhofen-Oberzell

Ein schönes Meisterbild für den Abschluss einer blitzsauberen Saison! Der FC Hitzhofen-Oberzell überzeugte in der Kreisliga 1 über die komplette Dauer. Am Ende stehen neun Punkte vor dem Zweiten aus Denkendorf da. Und doch verzichten die Hitzhofener auf die Früchte ihres Erfolgs. Die Mannschaft bleibt auch in der nächsten Saison eine Kreisliga-Mannschaft. Reichertshofen stürmt in die Kreisklasse

Was ist das denn bitte für ein wunderschöner Teppich auf dem Reichertshofener Meisterspieler ihren Triumph feiern? – Foto: TSV Reichertshofen

Die Spielzeiten 23/24 und 24/25 waren für den TSV Reichertshofen tragisch. Zweimal hintereinander verpassten die Reichertshofener den Aufstieg, zweimal reichte es nur für Platz drei. In dieser Saison war der TSV aggressiv genug und schnappte sich nicht nur den Aufstieg in die Kreisklasse, sondern auch den Titel der A-Klasse 3. SV Kasing II zerlegt die B-Klasse 1 Donau/Isar

"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse! – Foto: SV Kasing

Was für eine Saison des SV Kasing II! Mit, Stand jetzt, nur einer Niederlage und einem Torverhätlnis von 71:16 marschiert der SVKII souverän in die A-Klasse. FC Moos-Eittingermoos dominiert die B-Klasse 4 Donau/Isar

"Meister samma!": Der FC Moos-Eittingermoos marschiert in die A-Klasse – Foto: FC Moos-Eittingermoos

Meister in der B-Klasse 4 Donau/Isar wird der FC Moos-Eittingermoos und das völlist verdient. Mit einem Torverhältnis von 80:26 Treffern und stolzen 51 Punkten auf dem Konto geht es für den FC Moos in Richtung A-Klasse.

Der FC Moos jubeeeelt in der B-Klasse 4. – Foto: FC Moos-Eittingermoos

Türk Ingolstadt marschiert in die Kreisliga

"Ole ole ole oleee!" - Türk Ingolstadt marschiert in die Kreisliga – Foto: Türkischer SV 1972 Ingolstadt

Nach dem 4:0-Auswärtssieg gegen den TSV Nordler stand es fest: Der Türkische SV 1972 Ingolstadt spielt nächste Saison in der Kreisliga! Stand jetzt sind Türk Ingolstadt 18 Siege gelungen. Was für eine wahnsinns Saison!

Auf den T-Shirts steht passend: "Wir haben es alle kommen sehen". – Foto: Türkischer SV 1972 Ingolstadt

Hohenwart nimmt die B-Klasse 3 auseinander

Der TSV Hohenwart II zerlegt die B-Klasse 3 – Foto: TSV Hohenwart II

57 Punkte nach 20 Spielen und damit nicht mehr einzuholen ist der TSV Hohenwart II. Zum Vergleich: Der FSV Pfaffenhofen III steht mit 37 Zählern auf dem Konto auf dem zweiten Platz nach 21 Spieltagen.

Guess who's back in der A-Klasse - Genau der TSV Hohenwart II und die lassen es krachen – Foto: TSV Hohenwart II

Eichenried gibt in der Kreisklasse 4 den Ton an

Der SV Eichenried löst das Ticket für die Kreisliga – Foto: SV Eichenried