Oberhummel bleibt Spitzenreiter – Oberhaindlfing mit Anlaufschwierigkeiten in Moosburg A-Klasse 6 von Bernd Heinzinger · Heute, 11:27 Uhr · 0 Leser

So sieht gekonnte Ballannahme aus: der Oberhummler Jan Schulte in Aktion. – Foto: Michalek

Der SC Oberhummel gewinnt gegen Haag trotz mäßiger Leistung. Verfolger SV Oberhaindlfing siegt deutlich in Moosburg und bleibt dran.

Trotz mäßiger Leistung gewann der SC Oberhummel zu Hause gegen Schlusslicht VfR Haag und bleibt damit an der Spitze der A-Klasse 6. Verfolger SV Oberhaindlfing gab sich beim FC Moosburg II aber keine Blöße und bleibt dran. Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr SG SC Tegernbac / Rudelzhausen SG SC Tegernbac SGE Eichenfeld-Freising Eichenf.-Fre 2 2 Abpfiff SG Tegernbach/Rudelzhausen – SG Eichenfeld 2:2 (0:1). Von den Spielanteilen her sei seine Mannschaft vor allem in der ersten Hälfte dominant aufgetreten, sagte SG-Trainer Michael Fuchs. Das 0:1 zur Pause sei unglücklich gewesen, zumal man in der Anfangsphase einen Elfmeter vergab. Gästecoach Ludger Reuter sah es etwas anders. In einer seiner Meinung nach sehr offensiv geführten Begegnung hätte die SGE nach dem 2:1 „tolle Konterchancen“ gehabt und zwei Buden machen müssen. Der Ausgleich fiel kurz vor dem Abpfiff, die mangelnde Chancenverwertung sei bestraft worden. Angesichts vieler Ausfälle mussten bei Eichenfeld einige Nachwuchskräfte ran, die Reuter zu gefallen wussten. Fuchs meinte abschließend: „Das Unentschieden geht in Ordnung.“ Tore: 0:1 Benedikt Feye (39), 1:1 Florian Baun (64.), 1:2 Simon Filzek (67.), 2:2 Michael Sachsenhauser (90.+3).

FC Moosburg II – SV Oberhaindlfing 1:4 (1:2). SVOA-Trainer Norbert Vogler musste fünf Stammkräfte ersetzen, hatte in der ersten Hälfte praktisch keinen Stürmer zur Verfügung. Glücklicherweise konnte Gianluca Straube seine Arbeit rechtzeitig beenden und stieß zur Halbzeit zur Mannschaft. In der zweiten Hälfte machte er die entscheidenden Tore – und Vogler lobte: „Mit ihm hatten wir den benötigten Zielspieler. Da sah die Sache schon ganz anders aus.“ Letztlich hätte man sogar noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Tore: 1:0 Jonas Reingruber (15.), 1:1/1:2 Matthias Kaindl (19./35.), 1:3/1:4 Gianluca Straube (53./77.).

SC Oberhummel – VfR Haag 2:1 (1:0). Für den erkrankten Anton Hirschfeld übernahm Co-Trainer Florian Maier diesmal die Verantwortung. Eine überragende Vorstellung habe er allerdings nicht gerade gesehen. Zwar sei Oberhummel überlegen aufgetreten, „durch viele Fehler im Aufbauspiel haben wir den Gästen aber immer wieder Geschenke gemacht“. Ein solches Defizit führte zum Anschluss, sodass in der Schlussphase unnötiges Zittern angesagt war. „Große Gefahr kam von Haag zwar nicht, aber man weiß ja nie“, so Maier. Der Dreier und die erfolgreiche Verteidigung der Spitze seien aber das Wichtigste gewesen. Tore: 1:0 Vitus Paulus (45.+2), 2:0 Jerome Le Bris (57.), 2:1 Jonas Kalinowski (82.).