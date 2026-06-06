Oberhinkofen: Weiterer Neuzugang & Vorfreude auf Bezirksliga Dauer-Trainer Kyros Farahmand tritt mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte ab von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

In der kommenden Saison mischt der FC Oberhinkofen erstmals auf Bezirksebene mit. – Foto: Florian Würthele

Was für eine schöne Geschichte. Eine, die eigentlich nur der Fußball schreibt. 20 Jahre war Kyros Farahmand durchgehend Trainer des FC Oberhinkofen. Seines Herzensvereins. Dass er am Ende dieser Saison sein Amt abgibt, das steht seit Monaten fest. Was seit dem 28. Mai auch feststeht: Farahmand tritt mit dem größten Erfolg der 76-jährigen Vereinsgeschichte ab. Noch nie war in „Ohio“ Bezirksligafußball geboten. Das ändert sich nun. Mit Siegen in der Relegation gegen Steinsberg (1:0), Pielenhofen (3:1) und final gegen Ettmannsdorf II (5:1) hat der Vizemeister der Kreisliga 1 Regensburg den großen Wurf geschafft.

Vor Saisonbeginn war mit diesem Erfolg nicht unbedingt zu rechnen. Oberhinkofen strebte eine Platzierung „unter den ersten vier, fünf“ an, erinnert sich Farahmand und fügt schmunzelnd an: „Mit uns hat keiner gerechnet.“ Schon in der Herbstrunde war die Mannschaft gut drauf. Nach der Winterpause entfachte sich dann eine Eigendynamik. In acht Partien wurden 22 von 24 möglichen Punkten eingespielt. „Das 0:0 zuhause gegen Obertraubling war mit das entscheidende Spiel. Anschließend patzte Obertraubling und wir zogen vorbei auf Platz zwei“, blickt Farahmand zurück. Das Erfolgsrezept? „Wir hatten nicht zu viele Ausfälle, konnten die zwischenzeitlichen Ausfälle von Christoph Huber und Ludwig Hartl kompensieren. In der entscheidenden Phase konnte ich auf den kompletten Kader zurückgreifen. Hervorzuheben ist die Geschlossenheit und der Wille der Mannschaft.“



Zusätzlicher Faktor: „Wir haben befreit Fußballspielen können, nach dem Motto 'was kommt das kommt'. Es gab null Druck. Das macht schon viel aus. Wenn ich mir da zum Vergleich Burgweinting und Obertraubling anschaue, die unbedingt aufsteigen wollten.“ Natürlich habe man mit Jakob Blank (40 Saisontore; vier Tore und drei Assists in der Relegation) einen Torjäger in den Reihen, „der uns schon gerissen hat. Aber man muss die ganze Mannschaft hervorheben. Auch ein Jakob Blank macht die Tore nicht ohne die Mitspieler.“





Das mit dem befreit aufspielen transportierte der FCO auch in die Relegation. „Wobei das auf die gesamte Restrückrunde zurückzuführen ist“, berichtet der 58-Jährige. „Das Winter-Trainingslager in der Türkei hat uns noch mehr zusammengeschweißt, als wir ohnehin schon waren. Anschließend hatten wir in den letzten acht Saisonspielen einen Riesenlauf. Nach dem ersten Relegationsspiel gegen Steinsberg hat man dann wirklich den Ruck gemerkt, dass da mehr drin ist. Wir haben uns den Druck selbst genommen und gesagt, dass wir von Spiel zu Spiel schauen. Von der Kraft, Leidenschaft und Kondition her waren wir in den Relegationsspielen immer die stärkere Mannschaft – gerade in den Schlussminuten. Und dann verdienst du dir das einfach auch. Gegen Ettmannsdorf hat man mit dem dritten Tor gemerkt, die Mannschaft will weiter. Das zeichnet uns aus.“





Gibt sein Traineramt nach 20 Jahren ab: Kyros Farahmand. – Foto: Florian Würthele





