Oberhinkofen stürzt Primus Roding – BSC neuer Erster

Der neue Tabellenführer BSC Regensburg (in Weiß) ließ im Heimspiel gegen Furth im Wald keine Schwächephase zu. – Foto: Felix Schmautz

Die Bezirksliga Süd hat einen neuen Tabellenführer! Der bislang makellose TB 03 Roding quittierte am Sonntag die erste Saisonniederlage. Die Klebl-Bande musste sich zu Hause dem erstmals siegreichen Aufsteiger FC Oberhinkofen überraschend mit 0:1 geschlagen geben und rutscht auf Platz drei ab. Neuer Erster ist der BSC Regensburg, der beim 4:0 über Furth im Wald nichts anbrennen ließ. Weiter ungeschlagen ist auch der TV Parsberg, der in Raindorf knapp mit 1:0 die Oberhand behielt. Derweil bejubelte der SV Breitenbrunn den ersten Saisonsieg. Die Altmühltäler setzten sich beim neuen Tabellenletzten FC Ränkam mit 3:1 durch. Die Stimmen:



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit zwei super herausgespielten Toren gingen wir in der ersten Halbzeit zu Recht mit 2:0 in Führung. Nach dem Gegentreffer nahmen wir das Spiel wieder in die eigene Hand. In der Schlussphase hatte Hainsacker nochmal mehr Anteile. Im Großen und Ganzen aber ein mehr als verdienter Sieg. Einziges Manko war die Chancenauswertung.“







Andreas Schäffer (Trainer TV Riedenburg): „Die Partie hatte eigentlich keinen Sieger verdient. Ein klassisches 0:0 aus meiner Sicht, mit sehr wenigen Torraumszenen. Bach hatte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, wir dann in der zweiten. Umso bitterer, dass wir in der Nachspielzeit noch den Gegentreffer kassieren.“







Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir wollten für nächste Woche ein Top-Spiel gegen Parsberg klarmachen. Von der ersten Minute an haben wir das geschafft. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Wir waren über 90 Minuten die bessere und dominantere Mannschaften. Ansonsten hatten wir bislang in den Spielen immer 10 bis 30 Minuten, wo wir zu leichtfüßig waren und uns individuelle Fehler leisteten. Das ist uns heute zu keiner Minute passiert. Von daher ist es ein klarverdienter Sieg. Nun bereiten wir uns auf Top-Spiel gegen Parsberg vor.“







Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „In einem Unentschieden-Spiel haben wir durch einen Standard den Kürzeren gezogen. Der Trend in der Mannschaft geht nach oben.“













Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Beide Mannschaften haben die vorhandenen Chancen eiskalt ausgenutzt. Dementsprechend stand es 2:2. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr ins Spiel investiert und standen hinter sicherer. Vorne hatten wir mehr Aktionen und haben so das 3:2 erzielt. Ein ganz wichtiger Sieg für uns vor heimischem Publikum!“



Thomas Karl (Sportlicher Leiter SC Regensburg): „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es ein verdienter Sieg für Viehhausen. Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen mit Toren, wie man es auf dem kleinen Platz gewohnt ist. Viehhausen hatte in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel und gewann die Mehrzahl der entscheidenden Zweikämpfe.“







Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Ein Spiel, das wir in der ersten Halbzeit verloren haben. Da waren wir gedanklich zu schläfrig, immer einen Schritt zu spät und haben es nicht geschafft, Oberhinkofen vor große Probleme zu stellen. In der zweiten Halbzeit war unser Spiel dann leicht verbessert. Aber es reicht halt einfach nicht, wenn einige Spieler nicht ihre Leistung abrufen können, um gegen den bisherigen Tabellenletzten gewinnen zu können.“



Thomas Sommer (Trainer FC Oberhinkofen): „Obgleich wir mit dem vorletzten Aufgebot nach Roding gefahren sind, war es unterm Strich ein verdienter Auswärtssieg. Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel, waren griffig und intensiv. Nach dem 1:0 hätten wir die Chance auf das 2:0 gehabt. Roding hatte dagegen keine einzige Torchance. In der zweiten Hälfte hatte Roding mehr Ballbesitz und hat gedrückt, aber hatte bis auf zwei Standards nicht viel gehabt. In den letzten 10, 15 Minuten waren viel Kampf und Leidenschaft. Im Gegensatz zu Freitag haben wir es diesmal über die Zeit gebracht.



