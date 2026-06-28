 2026-06-24T10:25:44.617Z

Transfers

Oberhinkofen, Regenstauf und BSC justieren personell nochmal nach

Der Bezirksliga-Newcomer holt Felix Farahmand zurück, die Blitzer verstärken sich doppelt

von Florian Würthele · Heute, 08:06 Uhr · 0 Leser
Hat sich dem TB/ASV Regenstauf angeschlossen: Aaron Scheuerer.
Hat sich dem TB/ASV Regenstauf angeschlossen: Aaron Scheuerer. – Foto: Felix Schmautz

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Michael Lingauer
Michael Lingauer

Im Kader der Süd-Bezirksligisten TB/ASV Regenstauf, BSC Regensburg und FC Oberhinkofen hat sich noch etwas getan. Die Vereine haben nochmal Verstärkung an Land gezogen. Beim Liga-Newcomer aus Oberhinkofen freut man sich auf einen altbekannten Rückkehrer. Am Brandlberg stößt ein interessanter junger Spieler aus der Kreisliga dazu. Und die „Blitzer“ verstärkten ihr Team mit einem Duo.

Als weiteren Neuzugang konnte der BSC Regensburg dieser Tage Fernando Meister vermelden. Der 19-jährige Mittelfeldmann wurde vom TSV Kareth-Lappersdorf ausgebildet, spielte in der U17- und U19-Landesliga. Mit dem Gang in den Herrenbereich wechselte er zurück zum SV Burgweinting. Dort absolvierte der Jungspund in den letzten zwei Spielzeiten 36 Kreisligaspiele. Dabei steuerte er drei Tore und elf Assists bei. Mit dem Wechsel an den Brandlberg wagt Meister nun den Sprung eine Liga-Etage nach oben. „Fernando ist aktuell noch verletzt, aber ein junger und gut ausgebildeter Spieler. Er bekommt Zeit, sich wieder fit zu machen“, erklärt Abteilungsleiter Dominik Wolfrath.

Im Lager des FC Oberhinkofen ist die Freude groß, einen „verloren Sohn“ zurückgelotst haben zu können. Und zwar Felix Farahmand. Der Sohn des bisherigen Trainers Kyros Farahmand trug bereits in der Vergangenheit jahrelang das Trikot des FCO und gehörte zu den Leistungsträgern. Gemeinsam feierte man 2022 den Aufstieg in die Kreisliga. Zur abgelaufenen Saison schloss sich der 28-Jährige dem FC Thalmassing an und schnupperte erstmals Bezirksliga-Luft. Auch in der neuen Spielzeit kann der Mittelfeldspieler in der Bezirksliga Süd für Furore sorgen – Oberhinkofen ist ja künftig zum ersten Mal auf Bezirksebene vertreten. Mit seiner Routine und Erfahrung soll Farahmand vorangehen, er ist Sommer-Neuzugang Nummer vier.

Verstärkung im Doppelpack konnte der TB/ASV Regenstauf an Land ziehen. Zum einen hat sich der Vorjahresdritte Erfahrung für die Torhüterposition geangelt. Der 36-jährige Michael Lingauer komplettiert das bestehende Torwartteam. Zuletzt war Lingauer für den Chamer Kreisklassisten SV Obertrübenbach aktiv, zuvor schnupperte er beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf auch ein wenig höherklassige Luft. Bei Regenstauf hatte der Keeper im Jahr 2019 schon ein Kurzintermezzo. Außerdem hat sich der TB/ASV die Dienste von Aaron Scheuerer (20) gesichert. Der torgefährliche Mittelfeldspieler hat trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung gesammelt, bestritt er doch im Trikot des FSV Prüfening insgesamt 64 Bezirksligaspiele (12 Tore). Die zurückliegende Frühjahrsrunde verbrachte Scheuerer beim FC Kosova Regensburg und kam zwölf Mal in der Landesliga zum Einsatz. Stets stand er dabei in der Startelf.