Oberhinkofen, Regenstauf und BSC justieren personell nochmal nach

Hat sich dem TB/ASV Regenstauf angeschlossen: Aaron Scheuerer. – Foto: Felix Schmautz

Als weiteren Neuzugang konnte der BSC Regensburg dieser Tage Fernando Meister vermelden. Der 19-jährige Mittelfeldmann wurde vom TSV Kareth-Lappersdorf ausgebildet, spielte in der U17- und U19-Landesliga. Mit dem Gang in den Herrenbereich wechselte er zurück zum SV Burgweinting. Dort absolvierte der Jungspund in den letzten zwei Spielzeiten 36 Kreisligaspiele. Dabei steuerte er drei Tore und elf Assists bei. Mit dem Wechsel an den Brandlberg wagt Meister nun den Sprung eine Liga-Etage nach oben. „Fernando ist aktuell noch verletzt, aber ein junger und gut ausgebildeter Spieler. Er bekommt Zeit, sich wieder fit zu machen“, erklärt Abteilungsleiter Dominik Wolfrath.



Im Lager des FC Oberhinkofen ist die Freude groß, einen „verloren Sohn“ zurückgelotst haben zu können. Und zwar Felix Farahmand. Der Sohn des bisherigen Trainers Kyros Farahmand trug bereits in der Vergangenheit jahrelang das Trikot des FCO und gehörte zu den Leistungsträgern. Gemeinsam feierte man 2022 den Aufstieg in die Kreisliga. Zur abgelaufenen Saison schloss sich der 28-Jährige dem FC Thalmassing an und schnupperte erstmals Bezirksliga-Luft. Auch in der neuen Spielzeit kann der Mittelfeldspieler in der Bezirksliga Süd für Furore sorgen – Oberhinkofen ist ja künftig zum ersten Mal auf Bezirksebene vertreten. Mit seiner Routine und Erfahrung soll Farahmand vorangehen, er ist Sommer-Neuzugang Nummer vier.



