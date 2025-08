Oberhinkofen per 8:2 – Sportclub und Burgweinting atmen auf

In der Kreisliga 1 hat der FC Oberhinkofen die Tabellenführung erfolgreiche verteidigt. Und das auf furiose Art und Weise. Mit einer 8:2-Packung schickte die Farahmand-Elf den Aufsteiger FC Laub auf die Heimreise. Tabellenzweiter ist nun der SV Harting, der gegen den Freien TuS einen 2:1-Heimsieg landete. Derweil heimste der SV Burgweinting endlich den ersten Saisondreier ein – und auch einem weiteren Titelkandidaten, dem SC Regensburg, gelang am Wochenende Turnaround.



Der ATSV Pirkensee-Ponholz holte sich den ersten Dreier in der Saison auf Kareths Höhen. Vor 100 Schaulustigen musste sich der TSV Kareth-Lappersdorf II am vergangenen Samstag geschlagen geben. Bereits in der ersten Spielminute brachte Johannes Niedermeier den ATSV PiPo in Front, nach 21 Minuten glich Nilas Lamminger jedoch aus. Die erneute Führung erzielte David Weiß in der 78. Minute und Lukas Schießl netzte in der 87. Minute ebenfalls für die Gäste ein, was ihnen den Dreier einbrachte. Schiedsrichter: Besim Hisenaj, Kim Vorrat, Danny Schmidt







Der SV Burgweinting konnte sich am Samstag ebenfalls seine erste Maximalausbeute einholen. Zu Gast bei der SG Walhalla Regensburg sicherte sich der SVB vor 80 Zuschauern den Dreier. Nach nur zwölf Minuten legte Linus Printz den Ball quer und Anton Hoyler schob ein, die zweite Bude lieferte Niklas Lublow, nach einem langen Pass von Paul Nowack, was den Burgweintingern die Punkte einbrachte. Schiedsrichter: Marius Hägle, Elias Braun, Dirk Hägle







Der SC Regensburg sicherte sich zum zweiten Mal in der Saison den Dreier. Zu Gast war am vergangenen Samstag der SV Obertraubling, der vor 150 Zuschauern leer ausging. Die erste Bude fiel durch einen Kopfball von Jannis Hufsky nach einer Ecke in der 65. Minute, nur eine Minute später sah der Torschütze die Zehn-Minuten-Auszeit. Ab der 78. Minute mussten die Hausherren der Partie in Unterzahl weiterkämpfen, Jannis Hufsky sah die Ampelkarte. Assur Busl nutzte die Nachspielzeit (90.+3.) um den Heimsieg zu besiegeln. Schiedsrichter: Andreas Leykauf, Manfred Lachner, Markus Wagenhuber







Der SV Donaustauf schnappte sich am vierten Spieltag knapp den Dreier beim TSV Wörth/Donau vor 250 Besuchern. Nach nur zwei Minuten Spielzeit gingen die Gäste durch Julian Sommer in Führung, Simon Riedl baute diese in der elften Minute weiter aus und Valentin Czech netzte in der 19. Minute ebenfalls für den SV Donaustauf. Zwei vergebene Elfmeter, dann nutzte Merdin Mehmedov einen weiteren Elfer in der 69. Minute und verkürzte, durch ein Eigentor von Jonas Knipl in der 86. Minute endete die Partie im 2:3. Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Carina Wellner, Christian Bollwein







Der SV Harting setzte sich auf heimischem Terrain am vierten Spieltag durch, der angereiste Freie TuS Regensburg musste sich trotz früher Führung in der achten Minute durch Leo Schild, vor 120 Zuschauern geschlagen geben. Den Ausgleich erzielte Maximilian Leibl durch einen Elfer in der 35. Minute, Sanvie Sodji nutzte dann eine Chance in der 61. Minute, um den Dreier daheim zu sichern. Schiedsrichter: Andre Luderer, Markus Weiß, Oliver Weiß







Die SpVgg Ziegetsdorf konnte sich am vierten Spieltag mit fünf verwerteten Chancen vor 100 Fans die Maximalausbeute beim FC Mintraching einholen. Bereits in der sechsten Minute gingen die Gäste durch Thomas Bauer in Front, Daniel Kagerer erhöhte nur eine Minute später (7.). Ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Dominik Dürrschmidt in der zehnten Minute brachte es zum 1:2, doch Yannik Lehmacher nutzte in der 39. Minute noch eine Chance und erhöhte erneut für die SpVgg. In der zweiten Hälfte verwertete Amer Muratovic (54.) und Philipp Resch (78.) weitere Chancen und sicherten sich somit den Dreier. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Ioannis Stamoulis, Kim Vorrat







Mit acht Buden holte sich Tabellenführer FC Oberhinkofen die Punkte daheim. Zu Gast war der FC Laub, der 100 Zuschauern nur zweimal die Kugel ins Netz brachte. Gleich zu Beginn netzte Marco Kronawitter (3.) für die Gäste ein, doch Jakob Blank glich in der sechsten Minute aus und Christoph Huber brachte die Führung (16.), durch ein Eigentor von Timon Karell (21.) und einer weiteren Bude von Christoph Huber (35.) stand es in der Halbzeit bereits 4:1 für den FCO. Kurz nach Wiederanpfiff nutzte Jakob Blank eine weitere Chance (47.), das 6:1 erzielte Slaven Smigic (61.) und Elias Si Hocine (62.), sowie erneut Jakob Blank (65.) brachten es auf 8:1. Eine Chance kurz vor Schluss nutzte Tobias Wolf (88.) um für den FC Laub zu verkürzen, doch mehr war nicht drin am vierten Spieltag. Schiedsrichter: Dieter Haller, Konstantin Schäfer, Nils Bauer