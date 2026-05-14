Oberhinkofen oder Steinsberg: Wessen Bezirksliga-Traum platzt?

Macht er am Ende den Unterschied? Oberhinkofens Torschmaschine Jakob Blank erzielte in dieser Kreisliga-Saison bemerkenswerte 40 Tore. – Foto: Felix Schmautz

Feuer frei für die Bezirksliga-Relegation 2026! Der Startschuss fällt am morgigen Freitag. Wie gewohnt sind in der vorgezogenen ersten Runde die Vizemeister der sechs Kreisligen am Zuge. Aus dem Spielkreis Regensburg sind das heuer der FC Oberhinkofen und der FSV Steinsberg. Sie kämpfen gegeneinander um den Einzug in die zweite Relegationsrunde. Wer gewinnt und wahrt sich die Chance auf den großen Wurf? Und wessen Traum platzt abrupt? Für beide Vereine wäre ein Aufstieg in die Bezirksliga ein historischer Erfolg. Kurze Geschichtskunde: Steinsberg war in seiner Geschichte nur eine Saison (1992/93) auf Bezirksebene unterwegs, Oberhinkofen noch nie. Als Schauplatz dient die Spielstätte des ehemaligen Bayernligisten SV Donaustauf. Anstoß am Freitagabend ist um 18 Uhr.

Morgen, 18:00 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen FSV Steinsberg Steinsberg 18:00 live PUSH



Unbekümmert und ohne Druck, so ging die junge Mannschaft des FC Oberhinkofen die komplette Kreisligasaison an. Das sollte sich auszahlen. Heraus sprang die hochverdiente Vizemeisterschaft in der Kreisliga 1. Speziell nach der Winterpause agierte „Ohio“ um seinen Top-Torjäger Jakob Blank (40 Saisontore) ultra-konstant. Sieben von acht Spielen im neuen Jahr wurden gewonnen – und das teils deutlich. Beinahe wurde sogar Meister SC Regensburg noch abgefangen. Am Ende trennten beide Teams nur zwei Punkte. „Sieben Siege aus den vergangenen acht Spielen: Was die Mannschaft geleistet hat, war überragend. Dann hast du dir die Relegationsteilnahme auch absolut verdient“, zieht Kyros Farahmand den Hut vor seinen Schützlingen. Der Dauertrainer des FCO gibt sein Traineramt am Ende dieser Saison nach 19 (!) Jahren ab und rückt ins zweite Glied. Wird Farahmand, der den Verein in der Vergangenheit mehrfach von der Kreisklasse in die Kreisliga führte, mit dem größten Erfolg der Vereinshistorie abtreten? Wie eingangs erwähnt spielte Oberhinkofen noch nie auf Bezirksebene.



„Für uns ist es schon jetzt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. An der Relegation zur Bezirksliga teilnehmen zu dürfen, ist für uns schon ein Wahnsinn“, hebt der 58-Jährige die Bedeutung des kommenden Spiels bzw. der kommenden Spiele hervor. Ein Detail kommt dazu: „Keiner in der Mannschaft hat zuvor bereits Relegation gespielt.“ Das Duell mit Steinsberg will Oberhinkofen genauso angehen wie alle Spiele in dieser Saison: unbekümmert, mutig, aber ohne Druck. „Jedes Spiel, was jetzt kommt, ist ein Bonusspiel. Es ist kein Muss da“, verdeutlicht Farahmand, sagt aber auch: „Klar wollen wir das Spiel gewinnen.“ Vor dem Gegner hat er Respekt: „Auch Steinsberg ist zu Recht Vizemeister geworden, weil sie diese Saison eine konstante Leistung abgeliefert haben. Wir wissen, dass wir auf einen starken Gegner treffen werden. Es wird eine schwierige Aufgabe. Natürlich hat man sich informiert, aber letztlich kennen sich beide Teams nicht großartig. Bei uns freut sich jeder drauf und ich traue meiner Mannschaft alles zu.“





Gespannte Vorfreude, so könnte man auch im Lager des FSV Steinsberg das Stimmungsbild deuten. Selbstredend kommt am Freitag ein Fanbus zum Einsatz. Parallelen zu Oberhinkofen gibt es mehrere. Auch bei den Steinsbergern ist keinerlei Druck des Aufsteigen-Müssens vorhanden. Auch sie könnten Historisches schaffen. Und auch sie absolvierten in der Kreisliga 2 eine richtig starke Saison – wenngleich Oberhinkofen (60) am Ende immerhin neun Punkte mehr einfuhr als der FSV (51). Genießen und schauen was rausspringt, ist das Steinsberger Motto. Coach Peter Dobler stellt heraus: „Wir sind voller Vorfreude und haben ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet, dass wir den zweiten Tabellenplatz erreichen. Dies haben wir nun geschafft. Für uns als kleines Dorf – mit hauptsächlich Spielern aus den eigenen Reihen und dem eigenen Nachwuchs – ist das ein absolutes Highlight.“ Vor der Jahrtausendwende scheiterte der FSV mehrfach in der Relegation am Sprung in die Bezirksliga. Nach langer, langer Zeit tut sich jetzt mal wieder die Chance auf.



„Dementsprechend sind wir brutal motiviert und freuen uns natürlich auf das Spiel gegen Oberhinkofen“, berichtet Dobler, ehemaliger Landesliga-Trainer von Kareth und Tegernheim. Freilich habe man den Gegner nicht Woche für Woche beobachtet. „Aber wir haben uns die letzten zwei Spiele schon gut vorbereitet. Es hatte sich ja schon abgezeichnet, dass es eventuell Oberhinkofen wird. Von daher sind wir gut auf den Gegner eingestellt.“ Beim Thema Spielerpersonal müssen sowohl Farahmand als auch Dobler keine größeren Abstriche machen. Es ist also alles angerichtet für einen spannenden Relegations-Fight. „Wir fahren mit einer Menge Selbstvertrauen nach Donaustauf und freuen uns auf ein schönes Relegationsspiel mit vielen Zuschauern – und hoffen natürlich, dass wir erfolgreich sind“, spricht Peter Dobler seinem Trainerkollegen aus der Seele. Feuer frei!