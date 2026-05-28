Oberhinkofen im Freudentaumel – Inter Amberg kickt Arnschwang runter Der FCO feiert Hattricker Jakob Blank und den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga +++ Daouda Barry erzielt das „goldene“ Tor für Amberg gegen abgestiegene Arnschwanger von Florian Würthele · Heute, 21:28 Uhr · 0 Leser

Aufstiegsfoto XXL: Der FC Oberhinkofen feiert gemeinsam mit seiner Anhängerschaft den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga. – Foto: Florian Würthele

Grenzenloser Jubel hier, bittere Tränen dort. Freud und Leid lagen bei der dritten und finalen Relegationsrunde zur Bezirksliga eng beisammen. Den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga feiert der FC Oberhinkofen. Die Elf des nun scheidenden Dauertrainers Kyros Farahmand knipste den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II satt mit 5:1 ab. Im Tal der Tränen ist hingegen die DJK Arnschwang. Die Hartl-Elf muss runter in die Kreisliga. In einem engen Match in Schwarzhofen behauptete sich der SV Inter Bergsteig dank des Tores von Daouda Barry mit 1:0. Damit bleiben die Amberger Bezirksligist.



Was für eine schöne Geschichte. Eine, die eigentlich nur der Fußball schreibt. 20 Jahre war Kyros Farahmand durchgehend Trainer des FC Oberhinkofen. Seines Herzensvereins. Dass er am Ende dieser Saison sein Amt abgibt, das steht seit Monaten fest. Was seit dem 28. Mai auch feststeht: Das Urgestein tritt mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte ab. Noch nie war in „Ohio“ Bezirksligafußball geboten. Das ändert sich nun. 1058 zahlende Zuschauer in Pirkensee-Ponholz sahen eine erste Halbzeit unter dem Motto „auf Messers Schneide“. Die Anfangsminuten gingen klar an den FCO, der nach exakt vier Minuten durch Felix Groda prompt in Führung ging. Ettmannsdorfs Zweite verschlief den Start, war dann aber rasch voll da. Nun entwickelte sich eine temporeiche, offene Begegnung. Es ging hin und her. Beide Mannschaften suchten ihr Heil in der Offensive. Nach zwei vergebenen Top-Chancen markierte Jurij Litke mit einem schönen Kopfballtreffer den verdienten Ausgleich für den SVSE (27.). Zur Pause hätten durchaus beide Teams führen können.



Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Jakob Blank. Oberhinkofens Torjäger stellte mit einem lupenreinen Hattrick (56., 59., 76.) auf 4:1. Und wurde bei seiner Auswechslung mit riesigem Applaus der Fans vom Feld getragen. Einmal technisch fein mit der Hake und zweimal nach einem Steckpass war Blank erfolgreich. Damit war den Schwandorfern in diesem Duell zweier Kreisliga-Vizemeister der Stecker gezogen. Als die Wiesner-Elf längst offensiv umstellte, markierte der eingewechselte Elias Si Hocine sogar noch das 5:1 für den FCO (84.). Wer sonst außer Matchwinner Blank hatte quergelegt. Lange feierten Fans und Spieler des künftigen Bezirksligisten anschließend noch gemeinsam auf dem Feld.







Die einen bleiben drin, die anderen müssen runter. Das war die (zwangsläufige) Konsequenz dieses Duells zweier Nord-Bezirksligisten am Schwarzhofener Kaplanacker. Letztendlich wird die DJK Arnschwang in die Kreisliga hinabgestuft, während Inter Bergsteig Amberg den Klassenerhalt feiert. Vor 536 Zuschauern entwickelte sich von der ersten Minute an das erwartet intensive, umkämpfte Match. Daouda Barry (31.) hätte den Inter in Führung bringen können; auf der Gegenseite scheiterte Philipp Berzl (39.) bei einer Doppelchance. Ambergs Keeper Bastian Rubenbauer blieb im Eins-gegen-Eins Sieger.



Hektischer wurde es nach dem Seitenwechsel. Emotionen, Zweikämpfe und Fouls nahmen zu. Optische Vorteile verzeichnete nun der SVIB, der in der 73. Minute schließlich das Tor des Tages erzielte. Aboubacar Fanneh Schuss wurde abgelenkt und landete vor den Füßen von Barry, der platziert zum 1:0 für Amberg traf. Entschieden war damit aber noch nichts. Auch weil Arnschwang nochmal den Kopf hochnahm und Richtung Schlussphase alles nach vorne war. Es sollte aber nicht mehr reichen. Weit in der Nachspielzeit sah Arnschwangs Matthias Augustin nach einem groben Foulspiel noch Glatt-Rot. Es blieb beim 1:0 für Markus Kiprys Amberger, die auch nächste Saison in der Bezirksliga Nord starte dürfen.