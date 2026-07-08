Oberhinkofen fliegt raus – BSC und Bach zittern – Torflut in Barbing

Anders als zuletzt in der Relegation, behielt diesmal der FC Pielenhofen-Adlersberg (blaues Trikot) die Oberhand über Oberhinkofen. – Foto: Florian Würthele

Im Regensburger Kreispokal ist die zweite Runde so gut wie passé. 14 der 16 Begegnungen gingen am Mittwochabend über die Bühne. Bereits am Dienstag war Vorjahresfinalist TSV Beratzhausen weitergekommen. Tags darauf musste mit dem FC Oberhinkofen ein Bezirksligist die Segel streichen. Der Aufsteiger mit seinem Neu-Trainer Thomas Sommer zog beim klassentieferen FC Pielenhofen-Adlersberg überraschend deutlich mit 0:3 den Kürzeren. Ein Achtungserfolg für den FCPA, den an „Ohio“ Revanche nimmt für das verlorene Relegationsspiel im Mai.

Die restlichen Bezirksligisten hielten sich schadlos. Mal mit mehr, mal mit weniger Problemen. Zu letzterer Kategorie zählen der FC Viehhausen und der FC Kosova Regensburg. In Pfatter bzw. beim Sportbund erzielten sie sechs respektive fünf Tore. Wesentlich mehr zittern mussten da schon der VfB Bach und der BSC Regensburg. Bach traf in der Nachspielzeit noch zweimal und erkämpfte sich so einen 3:1-Erfolg in Harting. Hart fighten mussten auch die Kicker vom Brandlberg in Hohenschambach. Die Regelspielzeit endete 3:3 und im spannenden Elfmeterschießen hatte der BSC die besseren Nerven. 9:10 lautete der Endstand.



Noch zwei weitere Partien wurden erst vom Punkt entschieden. Hier hatten der TSV Pettenreuth und der Freie TuS Regensburg das bessere Ende für sich. Ein bitteres Ausscheiden auf der anderen Seite für die SG Diesenbach und den TSV Neutraubling. Auf einigen Plätzen fielen viele Tore. Der TV Barbing und die SpVgg Ziegetsdorf setzten dem Ganzen die Krone auf. Sie lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der in einem 5:4-Sieg zugunsten der Gäste aus Regensburg mündete – wohlgemerkt nach der Regelspielzeit. Den höchsten Sieg des Abends feierte die SpVgg Stadtamhof beim 7:2 über die Regensburger Turnerschaft. Für beide Mannschaften war's ein Heimspiel, teilen sie sich doch dasselbe Sportgelände.



