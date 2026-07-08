 2026-07-08T14:26:30.907Z

Totopokal

Oberhinkofen fliegt raus – BSC und Bach zittern – Torflut in Barbing

2. Runde im Regensburger Kreispokal: Pielenhofen glückt kleine Revanche für Relegations-Niederlage +++ Auf drei Plätzen entscheidet das Elfmeterschießen

von Florian Würthele · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
Anders als zuletzt in der Relegation, behielt diesmal der FC Pielenhofen-Adlersberg (blaues Trikot) die Oberhand über Oberhinkofen.
Anders als zuletzt in der Relegation, behielt diesmal der FC Pielenhofen-Adlersberg (blaues Trikot) die Oberhand über Oberhinkofen. – Foto: Florian Würthele

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FC Oberhinkofen

Im Regensburger Kreispokal ist die zweite Runde so gut wie passé. 14 der 16 Begegnungen gingen am Mittwochabend über die Bühne. Bereits am Dienstag war Vorjahresfinalist TSV Beratzhausen weitergekommen. Tags darauf musste mit dem FC Oberhinkofen ein Bezirksligist die Segel streichen. Der Aufsteiger mit seinem Neu-Trainer Thomas Sommer zog beim klassentieferen FC Pielenhofen-Adlersberg überraschend deutlich mit 0:3 den Kürzeren. Ein Achtungserfolg für den FCPA, den an „Ohio“ Revanche nimmt für das verlorene Relegationsspiel im Mai.

Die restlichen Bezirksligisten hielten sich schadlos. Mal mit mehr, mal mit weniger Problemen. Zu letzterer Kategorie zählen der FC Viehhausen und der FC Kosova Regensburg. In Pfatter bzw. beim Sportbund erzielten sie sechs respektive fünf Tore. Wesentlich mehr zittern mussten da schon der VfB Bach und der BSC Regensburg. Bach traf in der Nachspielzeit noch zweimal und erkämpfte sich so einen 3:1-Erfolg in Harting. Hart fighten mussten auch die Kicker vom Brandlberg in Hohenschambach. Die Regelspielzeit endete 3:3 und im spannenden Elfmeterschießen hatte der BSC die besseren Nerven. 9:10 lautete der Endstand.

Noch zwei weitere Partien wurden erst vom Punkt entschieden. Hier hatten der TSV Pettenreuth und der Freie TuS Regensburg das bessere Ende für sich. Ein bitteres Ausscheiden auf der anderen Seite für die SG Diesenbach und den TSV Neutraubling. Auf einigen Plätzen fielen viele Tore. Der TV Barbing und die SpVgg Ziegetsdorf setzten dem Ganzen die Krone auf. Sie lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der in einem 5:4-Sieg zugunsten der Gäste aus Regensburg mündete – wohlgemerkt nach der Regelspielzeit. Den höchsten Sieg des Abends feierte die SpVgg Stadtamhof beim 7:2 über die Regensburger Turnerschaft. Für beide Mannschaften war's ein Heimspiel, teilen sie sich doch dasselbe Sportgelände.

Ein Match steht jetzt noch aus. Am morgigen Donnerstag beschließen der SV Türk Genclik Regensburg und der TSV Großberg die 2. Pokalrunde. Im Rahmen dieses Spiels wird das Achtelfinale ausgelost. Dieses ist für den 12. August vorgesehen. Auch das Viertel- und Halbfinale sollen noch in diesem Jahr stattfinden.

Alle Spiele der 2. Pokalrunde im Überblick:

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
ASV Holzheim 1963
ASV Holzheim 1963ASV Holzheim
4
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FC Thalmassing
FC ThalmassingThalmassing
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
2
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FC Pielenhofen-Adlersberg
FC Pielenhofen-AdlersbergPielenhofen
FC Oberhinkofen
FC OberhinkofenFC Oberhinkofen
3
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Harting
SV HartingSV Harting
VfB Bach
VfB BachVfB Bach
1
3
Abpfiff
+Video

Heute, 18:30 Uhr
SV Pfatter
SV PfatterSV Pfatter
FC Viehhausen
FC ViehhausenViehhausen
2
6
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Diesenbach / Regenstauf
SG Diesenbach / RegenstaufSG Diesenbach
TSV Pettenreuth-Hauzendorf
TSV Pettenreuth-HauzendorfPettenreuth
5
n.E.
7
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
DJK Sportbund Regensburg
DJK Sportbund RegensburgDJK SB Rgbg
FC Kosova Regensburg
FC Kosova RegensburgFC Kosova
1
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Walhalla Rgb.
SG Walhalla Rgb.SG Walhalla
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
6
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SC Lorenzen
SC LorenzenSC Lorenzen
SG O`pfraundorf / Hohenfels
SG O`pfraundorf / HohenfelsSG O`pfraundorf
1
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Wacker 50 Neutraubling
TSV Wacker 50 NeutraublingNeutraubling
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
4
n.E.
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TV Barbing
TV BarbingTV Barbing
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
4
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Alteglofsheim
TSV AlteglofsheimAlteglofshei
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
3
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
VfR Regensburg
VfR RegensburgVfR Regensbg
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
6
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Stadtamhof Rgb.
SpVgg Stadtamhof Rgb.Stadtamhof
Regensburger Turnerschaft
Regensburger TurnerschaftTurnerschaft
7
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
BSC Regensburg
BSC RegensburgBSC Regensb.
8
n.E.
9
Abpfiff

Morgen, 19:00 Uhr
SV Türk Genclik Regensburg
SV Türk Genclik RegensburgTürk Genclik
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
19:00