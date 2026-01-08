Oberhavel-Hallenmasters 2026: Acht Teams, ein Pokal, viel Brisanz

Die MBS Arena in Oranienburg wird am Samstag zum Zentrum des regionalen Hallenfußballs. Beim 24. Oberhavel-Hallenmasters um den ORAFOL-Pokal, präsentiert von den Stadtwerken Oranienburg, treffen acht Herrenmannschaften aufeinander. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie, ein klar strukturierter Turniermodus und eine volle Halle bilden den Rahmen für ein Turnier, das seit Jahren fest im Sportkalender verankert ist. Der Einlass beginnt ab 14 Uhr, die Vorstellung der Teams ist für etwa 15.15 Uhr vorgesehen. Danach zählt nur noch das Geschehen auf dem Parkett.

Gruppe A: Gastgeber und bekannte Rivalitäten In der Gruppe A stehen sich der SV Altlüdersdorf, der Gastgeber Oranienburger FC Eintracht 1901, der 1. SV Oberkrämer 11 und der SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf gegenüber. Diese Konstellation vereint regionale Rivalitäten und unterschiedliche Spielanlagen. Der Oranienburger FC Eintracht 1901 steht dabei besonders im Fokus, weil er vor heimischem Publikum antritt. Spiele gegen Altlüdersdorf und Hohen Neuendorf versprechen enge Duelle, in denen Erfahrung und Nervenstärke entscheidend sein können.

Ein Traditionsformat mit klaren Regeln Das Oberhavel-Hallenmasters wird in zwei Vierergruppen gespielt. Jede Mannschaft tritt in der Vorrunde gegen alle Gruppengegner an. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Halbfinals, die übrigen Mannschaften bestreiten Platzierungsspiele. Ab der K.-o.-Phase wird die Spielzeit auf 15 Minuten erhöht, was den Charakter der Begegnungen noch einmal verändert. Der Modus verbindet Übersichtlichkeit mit sportlicher Härte, weil jede Partie unmittelbaren Einfluss auf den weiteren Turnierverlauf hat.

Gruppe B: Ausgeglichenheit und direkte Duelle

Die Gruppe B ist mit dem TuS 1896 Sachsenhausen, dem SV 1920 Zehdenick, dem FC 98 Hennigsdorf und dem BSC Fortuna Glienicke besetzt. Diese Gruppe zeichnet sich durch eine hohe Dichte aus. Keines der Teams kann sich längere Schwächephasen erlauben, weil die Abstände in der Tabelle voraussichtlich gering bleiben. Hier dürfte jede Partie ein kleines Endspiel sein, in dem Effizienz vor dem Tor den Ausschlag gibt.

Der Auftakt setzt den Ton

Das Turnier beginnt sportlich um 15:30 Uhr mit dem Spiel Oranienburger FC Eintracht 1901 gegen den 1. SV Oberkrämer 11. Kurz darauf folgen die ersten Begegnungen der Gruppe B. Durch den engen Zeitplan entsteht schnell ein Rhythmus, der kaum Verschnaufpausen zulässt. Mannschaften müssen sich zügig auf unterschiedliche Gegner einstellen und innerhalb weniger Minuten Lösungen finden.

Vorrunde als Belastungstest

Die Vorrundenspiele ziehen sich bis in den frühen Abend. In dieser Phase zeigt sich, welche Teams mit der Belastung aus mehreren kurzen, intensiven Partien umgehen können. Zwölf Minuten Spielzeit lassen keinen Raum für taktisches Abtasten. Jeder Fehler wirkt sofort, jedes Tor kann die Tabelle verschieben. Gerade in den letzten Gruppenspielen steigt der Druck, weil die Halbfinalplätze endgültig vergeben werden.

Die Halbfinals als Zäsur

Ab 18:50 Uhr beginnen die Halbfinals. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Möglichkeit mehr, Rückschläge zu korrigieren. Die Verlängerung der Spielzeit auf 15 Minuten verändert das Spieltempo und verlangt mehr Kontrolle. Gleichzeitig bleibt die Halle ein Beschleuniger: Nähe zur Tribüne und hohe Lautstärke erhöhen die Intensität jeder Aktion.

Platzierungsspiele und Finale

Neben den Halbfinals stehen Spiele um Platz sieben, fünf und drei auf dem Programm. Den Höhepunkt bildet das Finale um 20:35 Uhr. Dann entscheidet sich, wer den ORAFOL-Pokal in Empfang nehmen darf. In diesem Spiel treffen die beiden Teams aufeinander, die über den gesamten Turniertag hinweg Konstanz, Effizienz und mentale Stärke bewiesen haben.

Ein Turnier mit regionaler Bedeutung

Das Oberhavel-Hallenmasters ist mehr als ein Vorbereitungsturnier. Es ist ein sportlicher Treffpunkt der Region, ein Vergleich auf Augenhöhe und eine Bühne für Vereine, die sich vor großer Kulisse messen wollen. Acht Mannschaften, ein Pokal und ein klarer Modus machen den Reiz dieses Turniers aus.