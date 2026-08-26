Oberhausen zieht mit 4:0 gegen Kray in die nächste Runde ein

RWO schlägt Kray mit 4:0 im Niederrheinpokal – Foto: IMAGO / Revierfoto

Von Beginn an übernahm RWO die Kontrolle und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Kray fand nur schwer in die Partie und kam kaum zu längeren Ballbesitzphasen. Bereits in der 6. Minute prüfte Joel Vega Zambrano den Krayer Schlussmann Kulalic, der den Abschluss jedoch sicher entschärfen konnte.

Rot-Weiß Oberhausen hat die erste Runde des Niederrheinpokals souverän gemeistert. Der Regionalligist setzte sich am Mittwochabend im heimischen Stadion Niederrhein mit 4:0 gegen den FC Kray durch und wurde seiner Favoritenrolle über die gesamte Spielzeit gerecht.

Nur fünf Minuten später legten die Gastgeber nach. Vega Zambrano brachte einen Eckball gefährlich in den Strafraum, wo Kerem Yalcin hochstieg und die Kugel per Kopf unhaltbar zum 2:0 ins Netz setzte.

Oberhausen erhöhte anschließend den Druck. Nach einer weiteren guten Möglichkeit durch Yannik Möker war es in der 24. Minute schließlich so weit: Vega Zambrano setzte sich auf der rechten Seite stark gegen zwei Gegenspieler durch und legte anschließend quer auf Möker. Der Mittelfeldspieler nahm aus rund 17 Metern Maß und jagte den Ball sehenswert in den linken oberen Winkel – 1:0 für RWO.

Kray hatte weiterhin große Schwierigkeiten, offensiv für Gefahr zu sorgen. Zwar kam Benludvig Elad kurz vor der Pause zu einer Möglichkeit, sein Versuch ging jedoch knapp am Tor vorbei. RWO blieb dagegen gefährlich und belohnte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff ein weiteres Mal.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte spielte Travis de Jong einen perfekten Pass in die Schnittstelle der Krayer Defensive. Burinyuy Nyuydine startete im richtigen Moment, umkurvte den herauskommenden Kulalic und schob den Ball anschließend ins leere Tor. 3:0 zur Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Bild wenig. RWO blieb spielbestimmend und sorgte direkt nach Wiederanpfiff für die nächste kalte Dusche für die Gäste. Nyuydine setzte sich über die Außenbahn durch und bediente Travis de Jong im Zentrum. Der Angreifer nahm den Ball stark mit und traf aus der Drehung trocken zum 4:0.

Anschließend nutzte RWO die komfortable Führung, um weitere Kräfte zu schonen und mehrere Wechsel vorzunehmen. Dennoch blieb die Mannschaft von Kray weitgehend unter Kontrolle. Die Gäste versuchten zwar, offensiv noch einmal Akzente zu setzen, fanden aber nur selten den Weg in den Oberhausener Strafraum.

In der Schlussphase gab es noch einige Möglichkeiten auf beiden Seiten. Mutlu kam nach einem Dribbling zum Abschluss, zielte jedoch zu zentral. Ademi versuchte es wenig später aus rund 16 Metern, setzte seinen Schuss aber knapp am linken Pfosten vorbei.

Am Ende blieb es beim 4:0. Rot-Weiß Oberhausen zieht damit souverän in die nächste Runde des Niederrheinpokals ein. Für den FC Kray endet der Pokalabend zwar mit einer deutlichen Niederlage, die Mannschaft konnte gegen den höherklassigen Gegner dennoch wichtige Erfahrungen sammeln.

Fazit: RWO dominierte die Partie von Beginn an, sorgte bereits vor der Pause für klare Verhältnisse und ließ auch nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen. Mit vier Treffern und einer konzentrierten Leistung gelingt den Oberhausenern der verdiente Einzug in die nächste Pokalrunde.