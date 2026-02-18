Oberhausen-Derby und Genc Osman gegen Asterlagen zum Auftakt

Spieltag 20 in der Bezirksliga, Gruppe 5: Der SC Oberhausen empfängt SuS Oberhausen zum Derby am Freitagabend, an dem auch der SV Genc Osman und TuS Asterlagen spielen. Am Samstag folgen Heimspiele von Rheinland Hamborn und Rhenania Hamborn, das gegen Tabellenführer Duisburger FV krasser Außenseiter ist.
21. Spieltag
Sa., 28.02.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC 1920 Oberhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Spvgg Meiderich 06/95
So., 01.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Rheinland Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08
Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95
So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen