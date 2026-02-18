 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Oberhausen-Derby und Genc Osman gegen Asterlagen zum Auftakt

Bezirksliga 5: Der SC Oberhausen empfängt SuS Oberhausen zum Derby am Freitagabend, an dem auch der SV Genc Osman und TuS Asterlagen spielen.

von André Nückel · Heute, 15:45 Uhr
SuS 21 muss zum SC.
SuS 21 muss zum SC. – Foto: Roberto Parolari

Spieltag 20 in der Bezirksliga, Gruppe 5: Der SC Oberhausen empfängt SuS Oberhausen zum Derby am Freitagabend, an dem auch der SV Genc Osman und TuS Asterlagen spielen. Am Samstag folgen Heimspiele von Rheinland Hamborn und Rhenania Hamborn, das gegen Tabellenführer Duisburger FV krasser Außenseiter ist.

Fr., 20.02.2026, 19:30 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
19:30live
Spieltext SC Oberhaus. - SuS 21 Oberh

Fr., 20.02.2026, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
19:30live
Spieltext Genc Osman - Asterlagen

Sa., 21.02.2026, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
18:00live
Spieltext Rheinland - Buchholz

Sa., 21.02.2026, 19:00 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00
Spieltext Rhe. Hamborn - Duisb. FV 08

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:15
Spieltext VfB Homberg II - FC Neuk.-Vlu

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30
Spieltext 1. FC Styrum - Dinslaken 09

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:00
Spieltext GSG Duisburg - Mülheimer SV

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:00
Spieltext Meid. 06/95 - DSV 1900

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:00
Spieltext SW Alstaden - VfL Repelen

____

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Sa., 28.02.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC 1920 Oberhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Spvgg Meiderich 06/95
So., 01.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Rheinland Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08
Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95
So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen

