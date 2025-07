Oberhausen-Bottrop: Spielpläne und Gruppen da, 1. Absteiger fix

1. Spieltag So., 17.08.25 13:00 Uhr SC Buschhausen 1912 II - Blau-Weiß Fuhlenbrock So., 17.08.25 13:00 Uhr FC Welheim II - Spvgg Sterkrade-Nord II So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 - VfR 08 Oberhausen II So., 17.08.25 15:00 Uhr TB Oberhausen 1889 - VfR 08 Oberhausen So., 17.08.25 15:00 Uhr BV Osterfeld 1919 - SV Sarajevo Oberhausen So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Hirschkamp - FC Welheim So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - Glück-Auf Sterkrade So., 17.08.25 15:00 Uhr SC Buschhausen 1912 - SV Adler Osterfeld 2. Spieltag Fr., 22.08.25 19:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912 II So., 24.08.25 13:00 Uhr VfR 08 Oberhausen II - FC Welheim II So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Adler Osterfeld - TSV Safakspor Oberhausen So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - TB Oberhausen 1889 So., 24.08.25 15:15 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - SC Buschhausen 1912 So., 24.08.25 15:15 Uhr Glück-Auf Sterkrade - 1. FC Hirschkamp So., 24.08.25 15:15 Uhr FC Welheim - BV Osterfeld 1919 So., 24.08.25 15:15 Uhr VfR 08 Oberhausen - FC Sterkrade 72 3. Spieltag So., 31.08.25 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - VfR 08 Oberhausen II So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Welheim II - VfR 08 Oberhausen So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 - SV Sarajevo Oberhausen So., 31.08.25 15:00 Uhr TB Oberhausen 1889 - FC Welheim So., 31.08.25 15:00 Uhr BV Osterfeld 1919 - Glück-Auf Sterkrade So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Hirschkamp - SV Adler Osterfeld So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - Blau-Weiß Fuhlenbrock So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Buschhausen 1912 - DJK Arminia Klosterhardt II

Spielplan Kreisliga B1 Oberhausen-Bottrop 2025/26

1. Spieltag

Fr., 15.08.25 20:00 Uhr RW Oberhausen II - SC 1920 Oberhausen II

So., 17.08.25 11:00 Uhr DJK Adler Oberhausen II - Sportfreunde 08/21 Bottrop

So., 17.08.25 13:00 Uhr SuS 21 Oberhausen II - SG Osterfeld

So., 17.08.25 13:00 Uhr Fortuna Bottrop II - Glück-Auf Sterkrade III

So., 17.08.25 13:00 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 II - Blau-Weiß Fuhlenbrock II

So., 17.08.25 15:15 Uhr Grün-Weiß Holten - Hobby-Liga Bottrop

So., 17.08.25 15:15 Uhr SV Bottrop 1911 - Sportfreunde 06 Sterkrade

So., 17.08.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt III - FC Internationale Oberhausen 2023

So., 17.08.25 17:00 Uhr TB Oberhausen 1889 III - Hobby-Liga Oberhausen 78



2. Spieltag

So., 24.08.25 11:00 Uhr Glück-Auf Sterkrade III - SuS 21 Oberhausen II

So., 24.08.25 11:00 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 - DJK Adler Oberhausen II

So., 24.08.25 13:00 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock II - SV Bottrop 1911

So., 24.08.25 13:00 Uhr SC 1920 Oberhausen II - Fortuna Bottrop II

So., 24.08.25 14:45 Uhr SG Osterfeld - TB Oberhausen 1889 III

So., 24.08.25 15:00 Uhr Hobby-Liga Oberhausen 78 - Grün-Weiß Holten

So., 24.08.25 15:00 Uhr Hobby-Liga Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt III

So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde 08/21 Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07 II

So., 24.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - RW Oberhausen II



3. Spieltag

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr RW Oberhausen II - Blau-Weiß Fuhlenbrock II

So., 31.08.25 11:00 Uhr DJK Adler Oberhausen II - SpVgg Sterkrade 06/07 II

So., 31.08.25 11:00 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 - Hobby-Liga Bottrop

So., 31.08.25 13:00 Uhr SuS 21 Oberhausen II - SC 1920 Oberhausen II

So., 31.08.25 13:00 Uhr Fortuna Bottrop II - Sportfreunde 06 Sterkrade

So., 31.08.25 15:15 Uhr Grün-Weiß Holten - SG Osterfeld

So., 31.08.25 15:15 Uhr SV Bottrop 1911 - Sportfreunde 08/21 Bottrop

So., 31.08.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt III - Hobby-Liga Oberhausen 78

So., 31.08.25 17:00 Uhr TB Oberhausen 1889 III - Glück-Auf Sterkrade III

Spielplan Kreisliga B2 Oberhausen-Bottrop 2025/26

1. Spieltag

So., 17.08.25 13:00 Uhr SC Buschhausen 1912 II - Blau-Weiß Fuhlenbrock

So., 17.08.25 13:00 Uhr FC Welheim II - Spvgg Sterkrade-Nord II

So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 - VfR 08 Oberhausen II

So., 17.08.25 15:00 Uhr TB Oberhausen 1889 - VfR 08 Oberhausen

So., 17.08.25 15:00 Uhr BV Osterfeld 1919 - SV Sarajevo Oberhausen

So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Hirschkamp - FC Welheim

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - Glück-Auf Sterkrade

So., 17.08.25 15:00 Uhr SC Buschhausen 1912 - SV Adler Osterfeld



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912 II

So., 24.08.25 13:00 Uhr VfR 08 Oberhausen II - FC Welheim II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Adler Osterfeld - TSV Safakspor Oberhausen

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - TB Oberhausen 1889

So., 24.08.25 15:15 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - SC Buschhausen 1912

So., 24.08.25 15:15 Uhr Glück-Auf Sterkrade - 1. FC Hirschkamp

So., 24.08.25 15:15 Uhr FC Welheim - BV Osterfeld 1919

So., 24.08.25 15:15 Uhr VfR 08 Oberhausen - FC Sterkrade 72



3. Spieltag

So., 31.08.25 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - VfR 08 Oberhausen II

So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Welheim II - VfR 08 Oberhausen

So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 - SV Sarajevo Oberhausen

So., 31.08.25 15:00 Uhr TB Oberhausen 1889 - FC Welheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr BV Osterfeld 1919 - Glück-Auf Sterkrade

So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Hirschkamp - SV Adler Osterfeld

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - Blau-Weiß Fuhlenbrock

So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Buschhausen 1912 - DJK Arminia Klosterhardt II

Spielplan Kreisliga C1 Oberhausen-Bottrop 2025/26

1. Spieltag

So., 17.08.25 11:00 Uhr TB Oberhausen 1889 IV - Hobby-Liga Oberhausen 78 II

So., 17.08.25 12:45 Uhr SV Bottrop 1911 II - RSV Glückauf Klosterhardt

So., 17.08.25 13:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - Hobby-Liga Bottrop II

So., 17.08.25 13:00 Uhr Post SV Oberhausen II - SSV Welheimer Mark 25

So., 17.08.25 15:00 Uhr U.D. Espanol 82 Oberhausen - SG Osterfeld II

So., 17.08.25 15:00 Uhr Schacht 11 Bottrop - SV Concordia Oberhausen

So., 17.08.25 15:15 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock III - FC Welheim V

So., 17.08.25 17:30 Uhr Fortuna Bottrop III - FC Italia Oberhausen 2021 II



2. Spieltag

So., 24.08.25 11:00 Uhr Hobby-Liga Bottrop II - Post SV Oberhausen II

So., 24.08.25 11:00 Uhr FC Welheim V - Schacht 11 Bottrop

So., 24.08.25 12:30 Uhr SG Osterfeld II - TB Oberhausen 1889 IV

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Italia Oberhausen 2021 II - U.D. Espanol 82 Oberhausen

So., 24.08.25 13:00 Uhr Hobby-Liga Oberhausen 78 II - FC Bosporus Oberhausen

So., 24.08.25 14:00 Uhr RSV Glückauf Klosterhardt - PSV Oberhausen

So., 24.08.25 15:00 Uhr SSV Welheimer Mark 25 - Blau-Weiß Fuhlenbrock III

So., 24.08.25 17:30 Uhr SV Concordia Oberhausen - SV Bottrop 1911 II



3. Spieltag

So., 31.08.25 11:00 Uhr TB Oberhausen 1889 IV - FC Italia Oberhausen 2021 II

So., 31.08.25 12:45 Uhr SV Bottrop 1911 II - FC Welheim V

So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - SG Osterfeld II

So., 31.08.25 13:00 Uhr Post SV Oberhausen II - Hobby-Liga Oberhausen 78 II

So., 31.08.25 15:00 Uhr SSV Welheimer Mark 25 - Hobby-Liga Bottrop II

So., 31.08.25 15:15 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock III - Schacht 11 Bottrop

So., 31.08.25 17:15 Uhr PSV Oberhausen - SV Concordia Oberhausen

So., 31.08.25 17:30 Uhr Fortuna Bottrop III - RSV Glückauf Klosterhardt

Spielplan Kreisliga C2 Oberhausen-Bottrop 2025/26

So., 17.08.25 10:45 Uhr SuS 21 Oberhausen III - SV Sarajevo Oberhausen II

So., 17.08.25 10:45 Uhr SV Bottrop 1911 III - Sportfreunde 06 Sterkrade II

So., 17.08.25 12:30 Uhr Grün-Weiß Holten III - Hobby-Liga Bottrop III

So., 17.08.25 12:45 Uhr TSV Safakspor Oberhausen II - Blau-Weiß Fuhlenbrock IV

So., 17.08.25 13:00 Uhr Schacht 11 Bottrop II - FC Avista Oberhausen

So., 17.08.25 13:00 Uhr Rhenania Bottrop III - FC Internationale Oberhausen 2023 II

So., 17.08.25 13:15 Uhr DJK Adler Oberhausen III - FC Welheim IV

So., 17.08.25 15:15 Uhr FC Welheim III - SG Oberhausen 92



2. Spieltag

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Avista Oberhausen - SV Bottrop 1911 III

So., 24.08.25 13:00 Uhr Blau-Weiß Oberhausen-Lirich II - Grün-Weiß Holten III

So., 24.08.25 13:00 Uhr Hobby-Liga Bottrop III - Rhenania Bottrop III

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 II - DJK Adler Oberhausen III

So., 24.08.25 13:00 Uhr FC Welheim IV - Schacht 11 Bottrop II

So., 24.08.25 13:15 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade II - TSV Safakspor Oberhausen II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Oberhausen 92 - SuS 21 Oberhausen III

So., 24.08.25 17:30 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock IV - FC Welheim III



3. Spieltag

So., 31.08.25 10:45 Uhr SuS 21 Oberhausen III - Blau-Weiß Fuhlenbrock IV

So., 31.08.25 10:45 Uhr SV Bottrop 1911 III - FC Welheim IV

So., 31.08.25 11:00 Uhr Rhenania Bottrop III - Blau-Weiß Oberhausen-Lirich II

So., 31.08.25 12:30 Uhr Grün-Weiß Holten III - SV Sarajevo Oberhausen II

So., 31.08.25 12:45 Uhr TSV Safakspor Oberhausen II - FC Avista Oberhausen

So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 II - Hobby-Liga Bottrop III

So., 31.08.25 13:15 Uhr DJK Adler Oberhausen III - Schacht 11 Bottrop II

So., 31.08.25 15:15 Uhr FC Welheim III - Sportfreunde 06 Sterkrade II

