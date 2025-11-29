Oberhausen bestimmt Durchgang zwei – Bocholt mit spätem Doppelschlag

Rot-Weiß Oberhausen kann schon nach knapp zehn Minuten die Führung markieren. Danach kommt nicht mehr viel, und der 1. FC Bocholt macht das Spiel – zwingende Chancen ergeben sich dabei allerdings nicht. Mit Wiederanpfiff zeigt der Favorit ein komplett anderes Gesicht und weist den Gästen ihre Grenzen auf. In der Nachspielzeit funkt noch einmal etwas Spannung auf.

Der Favorit geht mit schmeichelhafter Führung in die Kabine

Zu Beginn der Partie übernehmen die Favoriten das Spiel. Mitten in einer starken Phase der Oberhausener kommt Cedric Euschen nach einer Hereingabe von Johannes Dörfler zum Abschluss. Der Ball verrutscht ihm über den Schlappen – Kevin Kratzsch kann den halbherzigen Versuch entschärfen. Dann der Führungstreffer für RWO: Über Umwege gelangt das Spielgerät zu Seok-ju Hong (10.), der den Ball aus knapp 16 Metern auf das Tor von Lucas Fox bringt. Der abgefälschte Ball fällt unhaltbar in die rechte untere Ecke. Die Verteidigungslinie der Gäste agiert hier auch einfach viel zu passiv.

Nach der Führung scheinen die Gäste aus Bocholt aufgewacht zu sein. Sie kontrollieren über weite Strecken das Geschehen, kommen aber nicht zu vielen Chancen. Einzig ein Kopfballversuch von Dörfler geht knapp über den Kasten von Kratzsch.

Zum Ende der ersten 45 Minuten beginnt die Partie körperbetonter zu werden. Außer einer gelben Karte für Jeff Mensah, der sich unclever in den Weg von Routinier Moritz Stoppelkamp stellt, kommt es zu wenigen strafbaren Fouls. Der Unparteiische Dr. Florian Exner, der schon reichlich Erfahrung im deutschen Oberhaus gesammelt hat, hält die Leine nicht wirklich stramm und lässt viel zu.

Hong wird zum Man of the Match

Der Wiederanpfiff ließ den 2:0-Führungstreffer der Gastgeber nicht wirklich erahnen. Ein wenig aus dem Nichts kann Hong eine Halbfeldflanke in die Tiefe verlängern. Stoppelkamp (51.) kann seine ganze Klasse unter Beweis stellen: Im Duell mit Mensah setzt er sich stark durch und hebt das Leder über den Bocholter Schlussmann.

Jetzt zeigen die Oberhausener ein völlig verändertes Gesicht. Die vorher so stabilen Bocholter wirken perplex und kommen überhaupt nicht mehr in den Spielfluss. Lediglich ein Fernschuss von Marlon Frey kann etwas Gefahr bringen, wobei hier Kratzsch zur Stelle ist.

Der eingewechselte Cankoray Mutlu hat zwischenzeitlich die Entscheidung auf dem Fuß. Wieder sieht Mensah im Eins-gegen-eins schlecht aus – der Abschluss von Mutlu wird überragend von Fox pariert. In der 80. Spielminute schießt sich Hong dann zum Man of the Match. Seine sowieso schon überragende Leistung krönt er mit einem Tor aus gut 16 Metern, das unhaltbar in der linken unteren Ecke des Bocholter Kastens einschlägt.

Die fünf Minuten Nachspielzeit nutzt der 1. FC Bocholt noch einmal für Ergebniskosmetik. Mensah (90.+5) kommt nach einer Ecke und einer überragenden Parade von Kratzsch an den Ball und schiebt das Leder zum 1:3 ein. Die Nachspielzeit ist zwar schon vorüber, doch nach einem Foulspiel im Strafraum gibt es vom Punkt die Chance auf den Anschlusstreffer. Der verwandelte Elfmeter von Arnold Budimbu (90.+7) bringt dann aber nicht mehr viel. Schiedsrichter Exner pfeift die Partie ab.

Die Oberhausener werden in der zweiten Hälfte ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen am Ende knapper, als es sein müsste, mit 3:2. Vor allem Hong sticht heraus und bringt mit einer überragenden Leistung den nächsten Sieg für RWO ein – der dritte Platz ist somit gesichert. Für Bocholt ist es die dritte Niederlage in Folge – wieder knapp, spielerisch aber doch eindeutig.