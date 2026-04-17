Oberhaindlfing will den Abstand zu Spitzenreiter Oberhummel verkürzen

Beide Trainer sprechen vor dem Duell Lobeshymnen aus. Norbert Vogler nennt die Partie ein „Sechs-Punkte-Duell" gegen den SC Oberhummel.

„Langsam geht’s ans Eingemachte.“ Davon ist Trainer Norbert Vogler vor dem Duell seiner Oberhaindlfinger Fußballer beim Spitzenreiter der A-Klasse 6, dem SC Oberhummel, überzeugt. Der SVOA hat als Dritter aktuell vier Zähler weniger als der Sonntagsgegner (15 Uhr) auf dem Konto, allerdings eine Partie weniger absolviert.

Daher spricht Vogler von nicht weniger als einem „Sechs-Punkte-Duell“. Seine Männer dürften sich keinen Ausrutscher erlauben, zumal am Spieltag drauf mit der SpVgg Zolling bereits der nächste Topgegner wartet. Dem Coach ist bewusst:„Wenn wir ganz vorne landen wollen, müssen wir jetzt alles in die Waagschale werfen und punkten.“

Wie schon im Hinspiel (1:1) würden Kleinigkeiten und das Spielglück eine große Rolle einnehmen. „Damals hatten beide Teams jeweils eine stärkere Halbzeit, und am Ende gab es ein verdientes Unentschieden.“ Norbert Vogler fordert, dass seine Mannen auf ihre Tugenden vertrauen und mit einer kompakten Spielweise dagegenhalten. Die Stärke des Kontrahenten sei, dass es dort nicht den einen Zielspieler gebe. „Oberhummel verfügt von Nummer eins bis 15 über starke Leute. Daher sind die Gastgeber verdammt schwer auszurechnen“, weiß er. Die leichte Favoritenrolle vergibt der SVOA-Coach an den Spitzenreiter. „Wir werden uns aber nicht verstecken.“

Sein SCO-Kollege Anton Hirschfeld ist ebenfalls der Meinung, dass es ein Duell auf Augenhöhe und einen Kampf bis in die Schlussphase geben könnte. Ein Favorit sei überhaupt nicht auszumachen. „Es entscheiden sicherlich Kleinigkeiten, und ich erwarte eine Begegnung auf sehr hohem Niveau“, so der Oberhummler Übungsleiter. Seine Jungs würden wissen, was auf sie zukomme. Dass dabei anfangs vielleicht ein wenig Nervosität aufkomme, müsse nicht einmal ein Nachteil sein. Hirschfeld: „Das stärkt die Sinne. Angst vor Oberhaindlfing haben wir aber sicher nicht.“

Schließlich gehe man aufgrund der „besten Saison seit vielen Jahren“ mit großem Selbstvertrauen in die Spitzenpartie. 47 Tore im bisherigen Saisonverlauf bestätigen das. Anton Hirschfeld gefällt insbesondere die große Breite in der Offensive. Keiner würde dabei als Egoist auftreten, jeder dem anderen ein Tor gönnen. Und: „Wenn einer ausfällt, dann haben wir immer gleichwertigen Ersatz.“

Von den Gästen schwärmt der SCO-Coach aber ebenso und bezeichnet sie als „die kompletteste Truppe der A-Klasse 6“. Bei deren Stürmern müsse man vor allem auf die Kopfballstärke aufpassen. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir das handeln können. Alle freuen sich auf das Spiel.“