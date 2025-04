Oberhaindlfing und Tafelmaier gehen getrennte Wege – Duo übernimmt

Beim Sieg über den SC Tegernbach saß nicht mehr Mario Tafelmaier auf der Bank. Er wurde vom Duo Stefan Summerer und Norbert Vogler ersetzt.

In der Woche zuvor hatte es ein Zusammentreffen von Tafelmaier und dem SVO-Vorstand gegeben. Der Verein hätte die Trennung angestoßen, betont Abteilungsleiter Matthias Kaindl: „Allerdings hat der Trainer ebenfalls gesagt, dass es nicht mehr passt.“ Das habe man beispielsweise an der schwachen Trainingsbeteiligung gemerkt, die Stimmung war zudem nicht mehr so gut. Die Gespräche endeten mit dem Abschied des Trainers – in beiderseitigem Einvernehmen, wie es Kaindl zusammenfasst: „Es gab überhaupt kein böses Blut. Aber manchmal funktioniert es einfach nicht.“ Tafelmaier selbst fand die Trennung natürlich bedauerlich, gab sich aber ebenfalls versöhnlich: „Es ist von beiden Seiten her okay.“