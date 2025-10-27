Oberhaindlfing grüßt durch Kantersieg von der Tabellenspitze

Eine klare Angelegenheit: Oberhaindlfing schlug die SG Tegernbach/Rudelzhausen mit 4:1. – Foto: Lehmann

Die Spitze der A-Klasse 6 bleibt heiß umkämpft. Durch einen Sieg über den Konkurrenten Tegernbach/Rudelzhausen klettern die Oberhaindlfinger ganz nach oben.

SC Kirchdorf II – SC Oberhummel 4:2 (3:1). Nur die ersten 15 Minuten habe seine Truppe gut gespielt, danach mit Fußball erst einmal aufgehört, so SCO-Coach Anton Hirschfeld. Die Gastgeber seien effektiv vorm Tor gewesen, seine Männer gedanklich und körperlich zu langsam aufgetreten. Dennoch sah Hirschfeld letztlich sogar ein Chancenplus beim SC Oberhummel: „Insgesamt kam heute eine Mischung aus Pech und Unvermögen zusammen.“ Kirchdorf II habe es aber gut gemacht und daher verdient gewonnen. Tore: 1:0 Philipp Czypull (27.), 2:0 Felix Zeilmaier (35.), 3:0 Simon Loibl (39./ET), 3:1 Vitus Paulus (44.), 3:2 Thomas Geltinger (61.), 4:2 Christian Fischer (66.).

SG Eichenfeld – TSV Au 3:0 (2:0). Von einem schweren Spiel auf einem tiefen Platz sprach SGE-Trainer Ludger Reuter anschließend. Zu Gute sei seinen Mannen allerdings die frühe rote Karte der Gäste gekommen: „Danach hatten wir die Sache souverän im Griff.“ So kamen die drei Punkte ohne großes Spektakel in die Bilanz von Eichenfeld Freising. Denn ein fußballerischer Leckerbissen sei das Treiben auf dem Platz nicht gewesen. Bitter: Topstürmer Niklas Reuter verletzte sich und musste raus. Die Hoffnungen seines Trainers und Vaters lauten, dass er nicht zu lange ausfällt. Tore: 1:0/3:0 Alexander Eberhard (35./79./FE), 2:0 Markus Ujwari (45.+1).

SV Oberhaindlfing – SG Tegernbach/Rudelzhausen 4:1 (3:0). Von einer taktisch hervorragenden Vorstellung gegen einen starken Kontrahenten schwärmte SVO-Trainer Norbert Vogler. Die Marschroute mit einem defensiven System sei voll aufgegangen: „Die SG hat das Spiel gemacht und deutlich mehr Ballbesitz gehabt. Wir waren heute brutal effizient im Angriff.“ Über Außen wurden einige schöne Konter vorgetragen, und aus sechs Chancen habe man vier Buden gemacht. „Ich bin sehr zufrieden. Jeder hat sich reingehauen und gekämpft. Endlich konnten wir einmal gegen einen direkten Kontrahenten gewinnen“, freute sich Vogler nach dem Abpfiff. Tore: 1:0 Jonas Betzenbichler (7.), 2:0 Alexander Fuchs (9.), 3:0/4:0 Markus Diemaier (30./60.), 4:1 Max Kühner (70.).

VfR Haag – FC Moosburg II 3:2 (2:0). Im Kellerduell gehörte die erste Hälfte ganz klar den Gastgebern, in der Schlussphase schlug Michael Murr zweimal zu. Anschließend wurde es noch einmal spannend, als die Gäste zweimal den Anschluss packten. Letztlich rettete der VfR den wichtigen Dreier aber nach Hause und darf sich jetzt über sechs Zähler Vorsprung auf Schlusslicht FCM II freuen. Tore: 1:0/2:0 Michael Murr (40./41.), 2:1 Juri Sengstock (58.), 3:1 Dominik Reiter (66.), 3:2 Tobias Hartl (71.).