Oberglatt siegt in Bassersdorf und krönt starke Rückrunde

Der FC Oberglatt gewann das Auswärtsspiel beim FC Bassersdorf 3 verdient mit 2:0. Bereits in der 2. Minute brachte Kevin Blaser die Gäste mit einem frühen Treffer in Führung. Trotz zahlreicher weiterer Chancen gelang es Oberglatt jedoch lange nicht, die Partie vorzeitig zu entscheiden.

Bei hochsommerlichen Temperaturen, wolkenlosem Himmel und einer Anspielzeit um 12:00 Uhr dominierte Oberglatt das Spielgeschehen über weite Strecken. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit erspielte sich das Team viele gute Möglichkeiten, zeigte sich vor dem Tor aber zu wenig effizient.

Bassersdorf kam erst nach dem Seitenwechsel zu zwei bis drei gefährlichen Abschlüssen, ohne jedoch den Ausgleich erzielen zu können. So blieb die Partie bis in die Schlussphase offen, ehe Fabian Lüthi in der 85. Minute mit dem 0:2 alles klar machte.