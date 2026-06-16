Oberglatt dreht Rückstand zum Sieg

Der FC Oberglatt 1 gewann ein spannendes Meisterschaftsspiel gegen den FC Buchs-Dällikon 1 mit 3:2 und belohnte sich für eine starke erste Halbzeit sowie eine kämpferische Schlussphase.

Von Beginn an übernahm Oberglatt die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend, liessen den Ball gut laufen und erarbeiteten sich zahlreiche Torchancen. Dennoch waren es die Gäste, die in der 15. Minute durch Igor Herick Moreira de Sousa mit 0:1 in Führung gingen. Oberglatt liess sich davon jedoch nicht beeindrucken und spielte weiterhin mutig nach vorne. Nur drei Minuten später wurde der Aufwand belohnt: Patrick Lüthi traf zum verdienten 1:1-Ausgleich (18.). Trotz weiterer guter Möglichkeiten blieb es bis zur Pause beim Unentschieden.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. Der FC Buchs-Dällikon kam deutlich besser ins Spiel, gewann mehr Zweikämpfe und setzte die Oberglatter Defensive zunehmend unter Druck. In der 58. Minute gingen die Gäste durch Joshua Huber erneut in Führung und stellten auf 1:2.

Doch Oberglatt bewies Charakter und gab sich nicht geschlagen. Mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Gastgeber zurück in die Partie. In der 78. Minute sorgte Noah Steiger mit dem Treffer zum 2:2 für neue Hoffnung. In einer spannenden Schlussphase drängten beide Teams auf den Siegtreffer. Kurz vor Spielende war es erneut Patrick Lüthi, der in der 89. Minute eiskalt abschloss und mit seinem zweiten Treffer des Tages das viel umjubelte 3:2 erzielte.