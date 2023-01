Die Oberglaimer Verantwortlichen mit den beiden künftigen Coaches Sebastian Lackermeier (zweiter von rechts) und Christian Kurzka (zweiter von links) – Foto: Verein

Oberglaim: Lackermeier folgt auf Skora Beim abstiegsgefährdeten Kreisligisten gibt es im Sommer eine Veränderung auf der Chefanweiser-Position

Beim SV Oberglaim, der in der Kreisliga Donau-Laaber derzeit den vorletzten Tabellenplatz belegt, gibt es in der kommenden Saison einen Wechsel auf der Kommandobrücke: Der ehemalige Landesligaspieler und Junioren-Bayernliga-Coach Sebastian Lackermeier löst Daniel Skora ab, der die Almkicker seit Sommer 2018 coacht.

Skora und Co-Trainer Marcus Hirschmüller führten die Mannschaft im vergangenen Sommer nach einem wahren Relegationsmarathon in die Kreisliga und feierten damit einen der größten Erfolge in der SVO-Vereinsgeschichte. Nach Abschluss der Rückrunde werden die beiden Übungsleiter den Staffelstab an Sebastian Lackermeier und Christian Kurzka, der als Co-Trainer an der Linie stehen wird, übergeben. Hirschmüller bleibt dem Verein allerdings erhalten und will nach seiner Verletzungspause wieder als Spieler durchstarten. Die zweite Mannschaft betreut weiterhin das SVO-Urgestein Armin Kagerer.







Coach Skora hat in den letzten Jahren den Umbruch beim SVO mit viel Herzblut und Einsatz geschafft und stellt eines der jüngsten Kreisliga-Teams in der laufenden Saison. Der 42-Jährige blickt trotz der aktuell angespannten Tabellensituation optimistisch nach vorne: "Die Saison in der Kreisliga läuft bislang nicht gerade optimal. Abgerechnet wird aber bekanntlich zum Schluss. Nach der Winterpause stehen uns hoffentlich wieder einige Leistungsträger zur Verfügung. Ich kenne meine Jungs. Die haben definitiv das Potenzial, in der Kreisliga zu bestehen. Bereits in ein paar Tagen starten wir mit der Saisonvorbereitung und werden dann im Frühjahr nochmal alles herausholen, mit dem Ziel die Saison erfolgreich zu beenden. Die letzten Jahre hatte ich eine sehr schöne Zeit beim SV Oberglaim. Auch, wenn sich die Wege im Sommer sportlich trennen, werde ich die tolle Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und meinem Team sicherlich stets in bester Erinnerung behalten.”







Daniel Skora wird den Verein nach fünf Jahren am Saisonende verlassen – Foto: Christian Oberpriller









SVO-Abteilungsleiter Sebastian Stanglmayr ist überzeugt, dass mit Coach Skora der Ligaverbleib geschafft werden kann: "Daniel sprüht auch im fünften Jahr bei uns immer noch vor Ehrgeiz und gibt klar das Klassenerhalt vor." Der Funktionär gibt auch einen Einblick, wie die letzten Wochen beim SV Oberglaim gelaufen sind: "Nach dem klar war, dass Daniel Skora in der kommenden Saison nicht mehr als Chefanweiser die Fäden bei uns in der Hand halten wird, haben wir in der sportlichen Leitung des Vereins entschieden, ein Trainergespann mit entsprechender Qualifikation zu installieren." Sebastian Stolz, der mit Stanglmayr die sportlichen Geschicke beim Kreisligisten leitet, fügt an: "Nach vielen intensiven Gesprächen wurde eine optimale Lösung für unsere junge Truppe gefunden. Sebastian Lackermeier verstärkt unsere Mannschaft sowohl schwerpunktmäßig als Trainer mit seinen Erfahrungen am BFV-NLZ der SpVgg Landshut sowie am DFB-Stützpunkt Landshut, aber auch als Routinier am Platz. Als Unterstützung an seiner Seite konnten wir C-Lizenz-Inhaber Christian Kurzka, der bereits mit Sebastian bei der SpVgg Landshut erfolgreich zusammenarbeitete und auch Erfahrungen als Trainer im Jugendbereich des SSV Jahn Regensburg vorweisen kann, für uns gewinnen.”





Sebastian Lackermeier, der in den letzten Jahren fußballerisch etwas kürzer getreten war, ist top motiviert und will auch als Aktiver wieder voll angreifen: “In den letzten drei Jahren sind bei mir privat sehr viele schöne Dinge passiert, die allerdings dazu führten, dass der Fußball etwas hintenanstehen musste. Nachdem nun der Hausbau abgeschlossen ist, freue ich mich auf die neue Aufgabe mit der jungen Mannschaft des SV Oberglaim. Ich kenne den Verein und das Umfeld ganz gut und bin überzeugt, dass Christian und ich da richtig gut reinpassen und wir unsere Ziele erreichen werden."





Abschließend betonen die Abteilungsleiter: "Eines ist allen Beteiligten bei uns auf der Alm klar: Der Fokus liegt voll auf der Rückrunde. Jetzt geht es in eine gezielte und intensive Vorbereitung. Ein Hauptziel ist es, die vor dem Winter noch lädierten Leistungsträger wieder nach und nach fit zu bekommen. Kurz vor dem Rückrundenstart geht’s noch ins Trainingslager nach Kroatien. Dann soll zum Auftakt gegen Niederaichbach ein Dreier auf der Alm her.”