Oberglaim bleibt Kreisklassist - SV Mengkofen bangt - und hofft weiter

Das Wichtigste vorweg: Was der recht eindeutige 3:0-Sieg des SV Mengkofen über den SV Oberglaim an diesem Relegations-Mittwochabend am Ende wert ist, werden die Anhänger der Truppe von Trainer Timo Grill erst am Freitagabend erfahren. Denn dann trifft die SG Mallersdorf / Grafentraubach in Haidlfing auf den SV Hofkirchen. Und damit in Niederbayerns Westen noch ein Kreisliga-Platz frei wird, muss die Sportgemeinschaft gewinnen und in die Bezirksliga aufsteigen, denn der FC Künzing hat den Landesliga-Aufstieg an diesem Mittwochabend gegen den SB Chiemgau Traunstein nach einer überaus klaren 0:4-Niederlage definitiv verpasst. Mengkofens Schicksal liegt also weiterhin in fremden Händen, der Verdachtsspiel-Faktor bleibt bestehen.

Fakt ist: Der SV Oberglaim wird ein weiteres Jahr Teil der Kreisklasse Landshut bleiben. Nachdem die Elf von Spielertrainer Sebastian Lackermeier bereits in Relegationsrunde eins mit 1:2 am TSV Neustadt scheiterte, konnte sie nun auch gegen den SV Mengkofen nicht mehr auf die Sieger- (und somit Hoffnungs-)straße einbiegen. Vor rund 540 Zuschauern im Stadion des SC Postau war aus Sicht von Umkehrer, Nagl, Hartung und Co. gegen die Mannen von Timo Grill definitiv kein Kraut gewachsen.