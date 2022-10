Zeigt sich Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg souverän wie zuletzt gewohnt - oder überraschen die Geesdorfer erneut? – Foto: Sportfoto Zink / O. Gold

Oberfränkischer Samstag in der Bayernliga Nord? 15. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg vor Pflichtaufgabe +++ Hof weiter erfolgreich? +++

Am Samstag des 15. Spieltages stehen vier Partien an. Der WFV ist gegen Jahn II auf Wiedergutmachung aus, Ammerthal gastiert beim TSV Großbardorf, bei dem unter der Woche Trainer Andreas Brendler zurückgetreten ist. Im Fokus allerdings steht der oberfränkische Regierungsbezirk, genauer gesagt dessen Vertreter FC Eintracht Bamberg und SpVgg Bayern Hof. Erstgenannte können mit einem (Pflicht-?)Sieg gegen Geesdorf die Position als Spitzenreiter untermauern. Und die Hofer Bayern? Sind seit fünf Spiele ohne Niederlage und überraschen einfach nur noch...

Morgen, 16:00 Uhr TSV Großbardorf Großbardorf DJK Ammerthal Ammerthal 16:00 PUSH

Andreas Lampert (Sportvorstand, Großbardorf): "Es war ein ernüchternder Auftritt, den wir vergangene Woche hingelegt haben. Nun gilt aber eine neue Zeitrechnung. Andi Brendler hat mit seinem Rücktritt die Verantwortung für die sportliche Talfahrt übernommen und wir hoffen, dass die Mannschaft jetzt eine Reaktion zeigt. So können wir jedenfalls nicht mehr auftreten. Wir haben jetzt keinen Schnellschußplan in der Schublade was die Trainerposition betrifft, aber wir sprechen aktuell natürlich viel intern, was die beste Lösung kurz-, mittel- und auch langfristig ist. Aktuell vertrauen wir auf Markus Bach, Tobias Schunder und natürlich unsere Jungs, dass wir am Samstag ein anderes Gesicht zeigen. Alles andere ist aktuell noch kein Thema für uns." Personal: Keine Angaben. Johannes Geitner (Co-Trainer, Ammerthal): "Uns erwartet eine schwierige Auswärtspartie, die durch den kurzfristigen Trainerwechsel sicherlich nicht leichter wird. Wir wollen aber endlich wieder dreifach punkten und werden dafür alles in die Waagschale werfen müssen." Personal: Neben den Langzeitverletzten fällt wohl noch Martin Popp aus.

Morgen, 15:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SV Donaustauf Donaustauf 15:00 PUSH

Christian Wagner (Pressesprecher, Hof): "Im kommenden Heimspiel gegen den SV Donaustauf erwarten wir einen starken Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir möchten an unserer Serie weiterarbeiten und auch in diesem Spiel Punkte sammeln." Personal: Keine Angaben. Stefan Wagner (Trainer, Donaustauf): "Wir wollen eine Serie starten und Tuchfühlung halten - auch wenn die Aufstiegsplätze schon ein Stück entfernt sind." Personal: Vier Spieler haben sich für diese Woche krank gemeldet. Wer wann zurückkehrt, ist offen. Sicher ausfallen tut zunächst nur Daniel Massinger.

Jan Gernlein (Trainer, Bamberg): "Nach den vergangenen Wochen haben wir natürlich eine breite Brust und wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen. Am Wochenende gegen Geesdorf wartet eine andere Herangehensweise auf uns, da wir einen tief stehenden Gegner erwarten, der unsere Ballverluste ausnutzen möchte. Da gilt es einfach wach zu sein und den Ball gut zu bewegen." Personal: Neben den Langzeitausfällen wird evtl. auch David Lang nicht spielen können. Felix Popp war die ganze Woche nicht verfügbar. Es ist offen, ob er auflaufen kann. Simon Weiglein (Abteilungsleiter, Geesdorf): "Die Stimmung in der Truppe ist nach den letzten Siegen natürlich gut, die Trainingsleistung daher auch sehr ordentlich. Man merkt nun einfach, dass wir schon eine gewisse Zeit zusammen sind und die Abläufe untereinander mehr verinnerlicht wurden. Am kommenden Wochenende treffen wir nun auf die bisher beste Mannschaft der Liga, gegen die es extrem schwer wird, unseren Lauf fortzusetzen. Die Eintracht aus Bamberg hat bisher lediglich ein Spiel verloren, was die Schwere der Aufgabe nochmal verdeutlicht. Trotz dessen wird es das Ziel sein, Zählbares mit nach Geesdorf zu entführen." Personal: Maximilian Humpenöder, Marius Wiederer, Paul Häfner und Shawn Hilgert sind verletzt. Der zuletzt kranke Jonas Münzberg kommt voraussichtlich wieder zurück in den Kader.

Morgen, 16:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 16:00 PUSH