Oberes Edertal überrascht erneut – Willingen wartet weiter

Altenlotheim schießt sich den Frust von der Seele

Nach dem 0:3 zum Auftakt meldete sich der TSV Altenlotheim mit einem kaum zu erwartenden 11:1 gegen die FSG Weidelsburg zurück. Schon zur Pause lagen die Gastgeber mit 5:1 vorne, danach brach der Aufsteiger endgültig auseinander. Colin Dorsch traf viermal, Hendrik Wickert dreimal und Luke Hanatschek doppelt. Weidelsburg hatte beim knappen 2:3 gegen Sand noch einen starken Eindruck hinterlassen, erlebte nun aber einen bitteren Nachmittag.

Gudensberg verdirbt Willingen den Heimauftakt

Die FSG Gudensberg ist mit einem 1:0 beim SC Willingen erfolgreich in ihre Saison gestartet. Lennard Jungermann erzielte nach starker Vorarbeit von Nick Siebert in der 24. Minute das Tor des Tages. Willingen drängte besonders in der Schlussphase auf den Ausgleich, während Gudensberg durch Johannes Posev am Pfosten sogar die Chance zur Entscheidung hatte. Der Verbandsliga-Absteiger steht damit nach den Niederlagen gegen Korbach und Gudensberg mit null Punkten aus zwei Spielen da. Sand bleibt makellos

Sand gewann auch sein zweites Saisonspiel und setzte sich mit 3:0 gegen den TSV Korbach durch. Johannes Lautenschläger brachte die Gastgeber früh in Führung, die klare Entscheidung fiel jedoch erst in der Schlussphase durch Can Rommel und Sefa Cetinkaya. Das Ergebnis fiel deutlicher aus, als es der Spielverlauf vermuten ließ: Korbach erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. Sand dagegen zeigte sich effizient und steht nach zwei Spielen mit sechs Punkten weit oben. Fritzlar überrollt Wolfhagen in 25 Minuten

Der FC Domstadt Fritzlar bleibt auch nach seinem zweiten Gruppenliga-Spiel ungeschlagen. Beim 4:0 beim FSV Wolfhagen II war die Partie praktisch schon nach 25 Minuten entschieden: Niklas Bolten, zweimal Daniel Wagner und Ingmar Merle sorgten für einen furiosen Start des Aufsteigers. Wolfhagen fand offensiv kaum statt und blieb auch im zweiten Saisonspiel ohne eigenen Treffer. Fritzlar steht dagegen mit vier Punkten und 5:1 Toren hervorragend da. Melsungen gewinnt sein emotionales erstes Saisonspiel