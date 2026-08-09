Oberes Edertal überrascht erneut – Willingen wartet weiter

Die neue Saison nimmt früh Fahrt auf. An der Spitze stehen mit der SG Oberes Edertal und dem SSV Sand zwei Mannschaften mit der Maximalausbeute von sechs Punkten. Am anderen Ende warten Willingen, Brunslar, Wolfhagen II und Weidelsburg weiterhin auf den ersten Zähler.
Was für eine Wende am Stellberg: Der FC Homberg lag gegen die SG Neuental/Jesberg nach 39 Minuten bereits mit 0:3 zurück und gewann trotzdem noch mit 4:3. Ben Zornhagen und zweimal Max Winter hatten den Aufsteiger scheinbar komfortabel in Führung gebracht, ehe ein verwandelter Elfmeter von Nico Brandt kurz vor der Pause Hombergs Aufholjagd einleitete. Nach dem Seitenwechsel trafen Furkan Eker und erneut Brandt zum Ausgleich, bevor ein Eigentor von Florian Pietzner die Partie endgültig kippte. Homberg belohnte sich damit für eine komplett veränderte zweite Hälfte und holte die ersten Punkte der Saison.
Nach dem 0:3 zum Auftakt meldete sich der TSV Altenlotheim mit einem kaum zu erwartenden 11:1 gegen die FSG Weidelsburg zurück. Schon zur Pause lagen die Gastgeber mit 5:1 vorne, danach brach der Aufsteiger endgültig auseinander. Colin Dorsch traf viermal, Hendrik Wickert dreimal und Luke Hanatschek doppelt. Weidelsburg hatte beim knappen 2:3 gegen Sand noch einen starken Eindruck hinterlassen, erlebte nun aber einen bitteren Nachmittag.
Die FSG Gudensberg ist mit einem 1:0 beim SC Willingen erfolgreich in ihre Saison gestartet. Lennard Jungermann erzielte nach starker Vorarbeit von Nick Siebert in der 24. Minute das Tor des Tages. Willingen drängte besonders in der Schlussphase auf den Ausgleich, während Gudensberg durch Johannes Posev am Pfosten sogar die Chance zur Entscheidung hatte. Der Verbandsliga-Absteiger steht damit nach den Niederlagen gegen Korbach und Gudensberg mit null Punkten aus zwei Spielen da.
Sand gewann auch sein zweites Saisonspiel und setzte sich mit 3:0 gegen den TSV Korbach durch. Johannes Lautenschläger brachte die Gastgeber früh in Führung, die klare Entscheidung fiel jedoch erst in der Schlussphase durch Can Rommel und Sefa Cetinkaya. Das Ergebnis fiel deutlicher aus, als es der Spielverlauf vermuten ließ: Korbach erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. Sand dagegen zeigte sich effizient und steht nach zwei Spielen mit sechs Punkten weit oben.
Der FC Domstadt Fritzlar bleibt auch nach seinem zweiten Gruppenliga-Spiel ungeschlagen. Beim 4:0 beim FSV Wolfhagen II war die Partie praktisch schon nach 25 Minuten entschieden: Niklas Bolten, zweimal Daniel Wagner und Ingmar Merle sorgten für einen furiosen Start des Aufsteigers. Wolfhagen fand offensiv kaum statt und blieb auch im zweiten Saisonspiel ohne eigenen Treffer. Fritzlar steht dagegen mit vier Punkten und 5:1 Toren hervorragend da.
Für den Melsunger FV begann die Saison nach der abgesagten Auftaktpartie mit einem 2:1 gegen den TSV Mengsberg. Ivan Durdek brachte die Gastgeber nach einen starken Start der Engelhainer in Führung, Andre England glich für den TSV noch vor der Pause aus. Die Entscheidung fiel in der 71. Minute, als Maik Haas einen Foulelfmeter zum Siegtreffer verwandelte. Nach den schweren Tagen rund um den Verein war es für Melsungen ein sportlich erfolgreicher erster Auftritt.
Der Saisonstart von Oberes Edertal wird immer bemerkenswerter. Nach dem 3:0 gegen Altenlotheim gewann der Aufsteiger nun auch bei SG Brunslar/Wolfershausen deutlich mit 6:2 und übernahm die Tabellenführung. Jonas Kleindopp traf bereits in der ersten Minute und später ein zweites Mal, auch Viktor Holzmann schnürte einen Doppelpack. Mit neun Toren aus den ersten beiden Spielen hat der Neuling seinen Einstand in der Gruppenliga eindrucksvoll gestaltet.
Eine der deutlichsten Überraschungen des Spieltags gelang der SG Neukirchen/Röllshausen mit dem 4:0 gegen den SC Edermünde. Mann des Tages war Luca Eckhardt, der drei Treffer erzielte und damit den Vorjahresdritten nahezu im Alleingang auf die Verliererstraße brachte. Maximilian Koch steuerte das zwischenzeitliche 3:0 bei. Neukirchen bleibt damit ungeschlagen und steht mit vier Punkten auf Rang drei, während Edermünde nach dem gelungenen Auftakt erstmals einen deutlichen Rückschlag hinnehmen musste.