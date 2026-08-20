Oberes Edertal stürmt an die Spitze – Spielabbruch in Neukirchen

Karten, Elfmeter und kein Sieger im Derby

Das Nachbarschaftsduell zwischen der SG Brunslar/Wolfershausen und dem SC Edermünde endete nach einer turbulenten zweiten Hälfte mit 1:1. Brunslars Fabian Tippel hatte zunächst die große Chance zur Führung, scheiterte vom Elfmeterpunkt aber an Lukas Rudolph, ehe Felix Mertsch Edermünde kurz vor der Pause in Front brachte. Nach Mertschs Roter Karte glich Hannes Blank aus, anschließend musste mit Leon Folwerk auch ein Brunslarer vorzeitig vom Platz. In der Schlussphase sah schließlich auch Edermündes Torhüter Lukas Rudolph Rot – ein umkämpftes Derby, das am Ende keinen Sieger fand.

Mengsberg zerlegt Homberg

Der TSV Mengsberg hat auf die deutliche Niederlage gegen Willingen eindrucksvoll reagiert und beim FC Homberg mit 5:0 gewonnen. Bereits in der ersten Minute traf Andre England, ehe der 18-jährige Ben Krebs mit einem Doppelpack früh für klare Verhältnisse sorgte. England legte noch vor der Pause seinen zweiten Treffer nach, Jacob Hoffmann setzte spät den Schlusspunkt. Für Homberg war es nach dem 1:4 in Wolfhagen die zweite deutliche Niederlage nacheinander.

Korbach bestraft Willinger Fehler gnadenlos

Auch das zweite Waldecker Derby der Saison ging an den TSV Korbach. Beim 4:2 gegen den SC Willingen entschieden die Gäste die Partie praktisch innerhalb von 25 Minuten: Bjarne Deselaers, Elias Mayer, Fabian Jaslar und Niklas Nowotny schossen Korbach bis zur 38. Minute mit 4:0 in Führung. Willingen verkürzte durch Florian Heine und Maurice Böhmecke noch vor der Pause, kam im zweiten Durchgang aber nicht mehr entscheidend heran. SC-Spielertrainer Matthias Bott brachte den Unterschied gegenüber der HNA anschließend auf die eigenen Fehler zurück: „Wir haben die Korbacher zum Toreschießen eingeladen.“

Oberes Edertal besteht auch am Oberbach

Die SG Oberes Edertal bleibt die große Geschichte der ersten Saisonwochen. Der Aufsteiger gewann beim TSV Altenlotheim mit 2:1 und steht nach vier Begegnungen bei zehn Punkten. Viktor Holzmann traf früh, der eingewechselte Jonas Kleindopp erhöhte nach der Pause, ehe Julian Schneider die Gastgeber spät noch einmal heranbrachte. Bei schwierigen Platzverhältnissen hielt Oberes Edertal dem Schlussspurt stand – Trainer Tim Arnold sah gegenüber der HNA vor allem die Effizienz in den entscheidenden Momenten als Unterschied. Gewitter stoppt Neukirchens starken Auftritt