Oberes Edertal erlebt Rückschlag im Abstiegskampf

Die Partie begann mit einem umstrittenen Elfmeterpfiff zugunsten der Gäste: Andreas Schoch verwandelte in der dritten Minute zur frühen Führung. Auch in der Folge wirkte Bauerbach zielstrebiger und belohnte sich nach einem Eckball durch Tom Bauscher (23.) mit dem zweiten Treffer. Zwar bemühte sich die SG, körperlich dagegenzuhalten und eigene Akzente zu setzen, doch zwingende Abschlüsse blieben Mangelware.

Nach der Pause hatte Daniel Dithmar per Kopf an die Latte die beste Chance für die Gastgeber, doch der SV blieb effizient: Michael Xenokalakis zirkelte einen sehenswerten Freistoß aus 25 Metern unhaltbar zum 3:0 ins Eck (70.). Nur zwei Minuten später dezimierte sich die SG durch einen Platzverweis gegen Kapitän Henning Schneider selbst, ehe Marc Riehl per Lupfer in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte.