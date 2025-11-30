Oberensingen trumpft gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen auf

Vor 300 Zuschauern gelang dem VfR Heilbronn ein emotionaler 4:1-Heimsieg gegen den SSV Ehingen-Süd – und das trotz eines Platzverweises. Nico Van Gameren brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Ehingen-Süd glich in der 20. Minute durch Simon Dilger zum 1:1 aus. Die Partie kippte erneut, als Sebastian Lutz in der 35. Minute das 2:1 erzielte. Unmittelbar danach sah Leorant Marmullaku die Rote Karte, doch Heilbronn ließ sich nicht aus dem Tritt bringen. Julian Schiffmann erhöhte in der 43. Minute per Foulelfmeter auf 3:1. In der 63. Minute setzte Lukas Böhm mit dem 4:1 den Schlusspunkt und beschwor einen wichtigen Befreiungsschlag herauf. ---

In einer intensiv geführten Begegnung setzten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen vor 140 Zuschauern mit 2:1 gegen den FC Holzhausen durch. Daniel Nietzer traf in der 23. Minute zum 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Ismael Kone in der 50. Minute auf 2:0. Holzhausen suchte in der Folge den Anschluss, doch mehr als der Treffer von Janik Michel in der 85. Minute zum 2:1 gelang den Gästen nicht mehr. ---

Der FC Esslingen bot vor 87 Zuschauern eine starke Leistung und gewann mit 4:1 gegen den TSV Berg. Till Schubarth eröffnete in der 24. Minute den Torreigen mit dem 1:0. Aleksandar Mojasevic legte in der 36. Minute zum 2:0 nach. Nach der Pause erhöhte Marcel Sichwardt in der 62. Minute auf 3:0. Markus Maurer erzielte in der 83. Minute den 3:1-Anschluss, doch Florian Nikl stellte in der 90.+3 Minute mit dem 4:1 den Endstand her. ---

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall fuhren bei der TSG Tübingen vor 55 Zuschauern einen 2:0-Auswärtssieg ein. Benjamin Kurz traf in der 46. Minute zum 0:1. In der 83. Minute sorgte Daniel Schmelzle für den entscheidenden zweiten Treffer. Tübingen blieb über weite Strecken bemüht, doch der Durchschlag fehlte. ---

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach setzte sich vor 130 Zuschauern knapp mit 1:0 gegen den FSV Waiblingen durch. Das Tor des Tages erzielte Nicola Zahner in der 45. Minute. Waiblingen kämpfte danach um den Ausgleich, fand jedoch keinen Weg durch die gut organisierte Defensive der Gastgeber. ---

Der SV Fellbach und der TSV Weilimdorf trennten sich vor 126 Zuschauern 2:2. Rafael Terpsiadis brachte Fellbach in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt nach der Pause glich Daniel Baierle in der 46. Minute zum 1:1 aus. Terpsiadis traf in der 57. Minute erneut und stellte auf 2:1. Doch Weilimdorf reagierte schnell: Rinis Krasniqi erzielte in der 62. Minute das 2:2. ---

Der Tabellenführer Young Boys Reutlingen setzte vor 213 Zuschauern ein kraftvolles Zeichen und gewann mit 5:1 beim FC Rottenburg. Zunächst traf Rottenburg, als Markus Wagner in der 12. Minute ein Eigentor zum 1:0 unterlief. Reutlingen schlug jedoch umgehend zurück: Ante Galic erzielte in der 17. Minute das 1:1. Adil Iggoute drehte das Spiel in der 45.+1 Minute zum 1:2. In der 70. Minute erhöhte derselbe Spieler per Foulelfmeter auf 1:3. Ante Galic legte in der 71. Minute das 1:4 nach und setzte in der 80. Minute mit dem 1:5 den Schlusspunkt. Ein starkes Zeichen des Spitzenreiters im Aufstiegskampf. ---