Oberelchingen ist Derbysieger!

Nach jahrelangem Warten war es am Samstag endlich wieder soweit: wir empfingen im heimischen Brühlstadion die Mannschaft des SV Thalfingen zum Derby! Zusätzlich zur Brisanz, die das Spiel eh schon mit sich brachte, versprach der Tabellenstand "Zweiter gegen Erster" große Spannung. Der SVO musste ohne ihren erkrankten Coach Thomas Kühn antreten. Für ihn übernahm sein Bruder Lars das Kommando an der Seitenlinie.

Unsere Jungs kamen gut ins Spiel und ließen den Ball in den eigenen Reihen laufen. Thalfingen stand relativ defensiv und versuchte über lange Bälle ins Spiel zu kommen. Man merkte deutlich, dass keine Mannschaft den ersten Fehler machen wollte. Die erste Halbchance verzeichnete Yannick Gnann, welcher jedoch zu hoch zielte. Nach einer Viertelstunde drang Florian Ufschlag in den Strafraum ein und wurde vom Abwehrspieler gelegt. Der Schiedsrichter zeigte folgerichtig zu Recht auf den Punkt. Daniel Schneider ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und traf sicher zur umjubelten 1:0 Führung. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld. Das Spiel war von taktischer Natur geprägt. Erst zum Ende der Halbzeit kam der SVT stärker auf und verzeichnete zwei Fernschüsse, welche Gott sei Dank neben das Tor gingen. Eine knifflige Entscheidung in unserem Strafraum ließ der Unparteiische zum Glück für unser Team laufen. So ging es mit der knappen Führung in die Kabinen.

Den zweiten Durchgang eröffnete der SVO durch einen Schuss von Yannick Gnann, welcher jedoch übers Gehäuse ging. Der nächste Angriff saß jedoch: nach einem schönen Lauf von Stefan Karrasch über die linke Außenbahn, flankte dieser und Florian Ufschlag netzte in der Mitte zur 2:0 Führung.

Unsere Jungs blieben weiter stark und Niclas Gröner scheiterte am Gästekeeper. Im weiteren Verlauf dominierte die Heimelf das Geschehen und ließ gekonnt den Ball laufen. Daraus resultierten einige zum Teil gute Möglichkeiten, welche jedoch leider ungenutzt blieben. Die Gäste tauchten erst nach 70 Minuten wieder vor unserem Tor auf, der Fernschuss ging jedoch am Kasten vorbei. So plätscherte das Derby dem Ende entgegen. Unter den Augen von Bürgermeister Eisenkolb dominierten wir weiter die Partie. Kurz vor dem Schlusspfiff des hervorragenden Schiedsrichters traf Florian Ufschlag zum 3:0 Endstand.

Mit einer brutal effizienten und geschlossenen Mannschaftsleistung können wir uns hochverdient Derbysieger nennen. Dieser Sieg war ein Erfolg des Kollektivs und zeigte einmal mehr, was möglich ist, wenn jeder für jeden alles gibt.