Obere Dill siegt vor 400 Zuschauern in Fellerdilln
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Alle acht Auswärtsteams in der Fußball-A-Liga gewinnen. Im Fokus: Obere Dill ist neuer Primus, 60-Jähriger hilft im Tor aus, hitziges Derby in Sinn und Eibachs neuer Trainer +++
Dillenburg. Was für ein Spieltag für die Auswärtsteams der Fußball-A-Liga Dillenburg: Alle acht Begegnungen gewannen die Gäste. Bereits am Samstag siegte die SG Obere Dill im Spitzenspiel beim VfL Fellerdilln 3:0, auch der SV Eisemroth setzte sich Sonnabend bei der SG Dietzhölztal 4:2 durch. 4:2 aus Sicht der Auswärtsteams hieß es auch für SSV Frohnhausen II (in Niederroßbach) und SSG Breitscheid beim TSV Eibach, bei dem Simon Schwehn Dienstag das Traineramt antreten wird. 3:2 gewannen der FC Merkenbach (bei SG Sinn/Hörbach) und die SG Roth/Simmersbach (bei SG Aartal), 2:1 siegte der SV Herborn (in Driedorf) und 1:0 setzte sich die SG Eschenburg II (in Ballersbach) durch.