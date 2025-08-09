Obere Dill erwehrt sich Frohnhausen

Haiger. Die SG Obere Dill ist am Freitagabend die erste Mannschaft gewesen, die ihr Konto auf sechs Punkte aufgestockt hat. Spielertrainer Marvin Hartmann sagte nach dem rassigen Aufsteigerduell, das mit 3:1 (2:1) endete: „Für die schätzungsweise 180 Zuschauer war es ein super Spiel. Es war sehr intensiv, und es gab viele strittigen Szenen. Der junge Schiedsrichter Lennox Spoo hatte einiges zu entscheiden.“