Obere Dill erwehrt sich Frohnhausen

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Etwa 180 Zuschauer haben am Freitag in der Fußball-A-Liga Dillenburg ein rassiges Duell zwischen den beiden Aufsteigern erlebt. Bei den Gastgebern hat ein Stürmer den Knöchel dick +++
Haiger. Die SG Obere Dill ist am Freitagabend die erste Mannschaft gewesen, die ihr Konto auf sechs Punkte aufgestockt hat. Spielertrainer Marvin Hartmann sagte nach dem rassigen Aufsteigerduell, das mit 3:1 (2:1) endete: „Für die schätzungsweise 180 Zuschauer war es ein super Spiel. Es war sehr intensiv, und es gab viele strittigen Szenen. Der junge Schiedsrichter Lennox Spoo hatte einiges zu entscheiden.“