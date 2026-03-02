 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielbericht

Oberdrees siegt - und wirbelt das Aufstiegsrennen auf

Bezirksliga, Staffel 2: TuRa Germania Oberdrees hat den bisherigen Tabellenzweiten Rot-Weiß Merl mit 4:3 niedergerungen.

Heute, 15:15 Uhr
TuRa Germania Oberdrees - ein Foto aus der vergangenen Saison.
TuRa Germania Oberdrees - ein Foto aus der vergangenen Saison. – Foto: Jan Euenheim

Der TuS 05 Oberpleis thront trotz spielfreiem Wochenende weiter souverän an der Spitze. Langweilig wird es im Aufstiegsrennen aber nicht - das Verfolgerfeld wurde am vergangenen Wochenende nämlich ordentlich durcheinander gewirbelt. Blau-Weiß Friesdorf ist nach dem spektakulären 6:5-Erfolg über die SV Deutz 05 II mit 28 Zählern mit vier Punkten Rückstand auf Oberpleis Tabellenzweiter, dahinter folgt punktgleich TuRa Germania Oberdrees. Vize-Herbstmeister Rot-Weiß Merl ist mit 27 Punkten auf den vierten Platz abgerutscht. Und: Hertha Rheidt kann mit einem Spiel weniger noch aus eigener Kraft auf den zweiten Platz springen.

Überragender Blum entscheidet das Spiel

Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
3
4
Abpfiff
+Video

RW Merl hatte sich den Auftakt in die Rückrunde mit Sicherheit anders vorgestellt. Nach der Niederlage gegen Spitzenreiter Oberpleis, gab es auch gegen Oberdrees keine Punkte. Sascha Middelmann brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, Merl glich in Person von Sammy Simmo vor der Pause aus und ging kurz danach durch Martin Racipovic mit 2:1 in Führung. Danach schlug aber die Stunde von TuRa-Torjäger Daniel Blum: Der 26-Jährige erzielte innerhalb von 14 Minuten drei Tore, entschied die Partie und steht nun bei 23 Saisontoren. Die Gastgeber verkürzten in der Nachspielzeit zwar durch Christopher Preloznik auf 3:4, glichen aber nicht mehr aus.

Schlusslicht Wahlscheider SV punktet

Gestern, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
1
1
Abpfiff

Auch im Tabellenkeller war einiges los. Besonders interessant: Der aktuelle Tabellenletzte Wahlscheider SV hat gegen den SV Leuscheid zumindest einen Punkt mitgenommen. Luis Lehnen brachte den WSV in der 69. Minute mit einem schönen Flachschuss in Führung. Felix Engels antwortete in der 83. Minute per Kopf zum 1:1-Endstand. Oliver Ehrenstein sah kurz vor Schluss noch die Rote Karte wegen einer Notbremse - damit fehlt der 29-Jährige im Nachholspiel gegen den VfR Hangelar am Dienstag.

Die weiteren Spiele des 17. Spieltags

Gestern, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
5
6
Abpfiff

Sportvereinigung Deutz 05 II – FC Blau-Weiß Friesdorf 5:6
Sportvereinigung Deutz 05 II: Maximilian Malgay, Johannes Langhans, Tom Richter, Jens-Sebastian Schmidt (46. Aboul Alassani) (87. Shahryar Ahmadi), Max Michael (72. Benedict Ingendoh), Can Grund, Paul Hupperich, Tim Wilking, Manuel Frings (65. Mikail Polat Karagöz), Francesco Costarella (72. Karim Bensaid) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Co-Trainer: Marc Flöck
FC Blau-Weiß Friesdorf: Sergiy Lukash (8. Roman Khobotnia), Luis Gjini, Antonio Bozic, Julius Flachsbarth (68. Luka Stjepanovic), Nils Rütten, Yevhen Didych, Omed Saeed (68. Jeremy Julian) (75. Peter Düngelhoef) - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Jakob Ferner (Köln) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Tim Wilking (5.), 1:1 Nils Rütten (19.), 2:2 Nils Rütten (25.), 2:1 Manuel Frings (30.), 3:3 Luis Gjini (34.), 3:2 Manuel Frings (36.), 3:4 Julius Flachsbarth (40.), 3:5 Yevhen Didych (60.), 4:5 Maximilian Malgay (60.), 5:5 Mikail Polat Karagöz (71.), 5:6 Yevhen Didych (76.)

_____________________

Gestern, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
5
3
Abpfiff
+Video

VfR Hangelar – Marokkanischer SV Bonn 5:3
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Yanic Mauer, Sven Meyer, Clemens Heinen, Lennard Bär, Daniel Hefele (91. Pit Eitz), Claudio Rodrigues (75. Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann), Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze (88. Fahim Momand), Robin Graé (95. Jonathan Esch) - Trainer: Sascha Strack
Marokkanischer SV Bonn: Brindon Mensah-Assiakoley (57. Ronay Cöcel), Volkan Kartal (69. Alejandro Albaida Aroca) - Trainer: Mesih Celik
Schiedsrichter: Andreas Tsopoulidis - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Volkan Kartal (4.), 0:2 Brindon Mensah-Assiakoley (7.), 0:3 Volkan Kartal (9.), 1:3 Daniel Hefele (15.), 2:3 Daniel Hefele (20.), 3:3 Robin Graé (30.), 4:3 Daniel Hefele (64.), 5:3 Fahim Momand (90.)

_____________________

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
1
0
Abpfiff

1. FC Niederkassel – SC Uckerath 1:0
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Kevin Schulten, Senyo Amouzou-Glipka (90. Hun-Cheol Choi), Eren Cubukcu, Anel Tabakovic, Fabien Dick, Gagik Arutiunian, Taner Yalcin (46. Hüseyin-Bedran Gül), Deniz Durmus, Oguz Yasar (60. Fabio Dias), Boris Kivoma (87. Fatih Tuysuz) - Trainer: Bülent Basar
SC Uckerath: Jakob Hecker, Lukas Einheuser (55. Mathis Lemke), Max Einheuser, Rene Dzubiella, Liam Ludwig, Johannes Grünig, Dario Schwarz, André Baltruschat (79. Ben Haider), Niklas Briesovsky, Niklas Krethen (74. Igor Weber), Justin Brück (89. Florian Scharfenberg) - Trainer: Frank Süs
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn) - Zuschauer: 102
Tore: 1:0 Fabien Dick (71.)

_____________________

