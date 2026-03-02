Oberdrees siegt - und wirbelt das Aufstiegsrennen auf

Der TuS 05 Oberpleis thront trotz spielfreiem Wochenende weiter souverän an der Spitze. Langweilig wird es im Aufstiegsrennen aber nicht - das Verfolgerfeld wurde am vergangenen Wochenende nämlich ordentlich durcheinander gewirbelt. Blau-Weiß Friesdorf ist nach dem spektakulären 6:5-Erfolg über die SV Deutz 05 II mit 28 Zählern mit vier Punkten Rückstand auf Oberpleis Tabellenzweiter, dahinter folgt punktgleich TuRa Germania Oberdrees. Vize-Herbstmeister Rot-Weiß Merl ist mit 27 Punkten auf den vierten Platz abgerutscht. Und: Hertha Rheidt kann mit einem Spiel weniger noch aus eigener Kraft auf den zweiten Platz springen.
Sportvereinigung Deutz 05 II – FC Blau-Weiß Friesdorf 5:6
Sportvereinigung Deutz 05 II: Maximilian Malgay, Johannes Langhans, Tom Richter, Jens-Sebastian Schmidt (46. Aboul Alassani) (87. Shahryar Ahmadi), Max Michael (72. Benedict Ingendoh), Can Grund, Paul Hupperich, Tim Wilking, Manuel Frings (65. Mikail Polat Karagöz), Francesco Costarella (72. Karim Bensaid) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Co-Trainer: Marc Flöck
FC Blau-Weiß Friesdorf: Sergiy Lukash (8. Roman Khobotnia), Luis Gjini, Antonio Bozic, Julius Flachsbarth (68. Luka Stjepanovic), Nils Rütten, Yevhen Didych, Omed Saeed (68. Jeremy Julian) (75. Peter Düngelhoef) - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Jakob Ferner (Köln) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Tim Wilking (5.), 1:1 Nils Rütten (19.), 2:2 Nils Rütten (25.), 2:1 Manuel Frings (30.), 3:3 Luis Gjini (34.), 3:2 Manuel Frings (36.), 3:4 Julius Flachsbarth (40.), 3:5 Yevhen Didych (60.), 4:5 Maximilian Malgay (60.), 5:5 Mikail Polat Karagöz (71.), 5:6 Yevhen Didych (76.)
_____________________
VfR Hangelar – Marokkanischer SV Bonn 5:3
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Yanic Mauer, Sven Meyer, Clemens Heinen, Lennard Bär, Daniel Hefele (91. Pit Eitz), Claudio Rodrigues (75. Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann), Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze (88. Fahim Momand), Robin Graé (95. Jonathan Esch) - Trainer: Sascha Strack
Marokkanischer SV Bonn: Brindon Mensah-Assiakoley (57. Ronay Cöcel), Volkan Kartal (69. Alejandro Albaida Aroca) - Trainer: Mesih Celik
Schiedsrichter: Andreas Tsopoulidis - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Volkan Kartal (4.), 0:2 Brindon Mensah-Assiakoley (7.), 0:3 Volkan Kartal (9.), 1:3 Daniel Hefele (15.), 2:3 Daniel Hefele (20.), 3:3 Robin Graé (30.), 4:3 Daniel Hefele (64.), 5:3 Fahim Momand (90.)
_____________________
1. FC Niederkassel – SC Uckerath 1:0
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Kevin Schulten, Senyo Amouzou-Glipka (90. Hun-Cheol Choi), Eren Cubukcu, Anel Tabakovic, Fabien Dick, Gagik Arutiunian, Taner Yalcin (46. Hüseyin-Bedran Gül), Deniz Durmus, Oguz Yasar (60. Fabio Dias), Boris Kivoma (87. Fatih Tuysuz) - Trainer: Bülent Basar
SC Uckerath: Jakob Hecker, Lukas Einheuser (55. Mathis Lemke), Max Einheuser, Rene Dzubiella, Liam Ludwig, Johannes Grünig, Dario Schwarz, André Baltruschat (79. Ben Haider), Niklas Briesovsky, Niklas Krethen (74. Igor Weber), Justin Brück (89. Florian Scharfenberg) - Trainer: Frank Süs
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn) - Zuschauer: 102
Tore: 1:0 Fabien Dick (71.)
_____________________