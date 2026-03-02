Oberdrees siegt - und wirbelt das Aufstiegsrennen auf

Schlusslicht Wahlscheider SV punktet

RW Merl hatte sich den Auftakt in die Rückrunde mit Sicherheit anders vorgestellt. Nach der Niederlage gegen Spitzenreiter Oberpleis, gab es auch gegen Oberdrees keine Punkte. Sascha Middelmann brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, Merl glich in Person von Sammy Simmo vor der Pause aus und ging kurz danach durch Martin Racipovic mit 2:1 in Führung. Danach schlug aber die Stunde von TuRa-Torjäger Daniel Blum: Der 26-Jährige erzielte innerhalb von 14 Minuten drei Tore, entschied die Partie und steht nun bei 23 Saisontoren. Die Gastgeber verkürzten in der Nachspielzeit zwar durch Christopher Preloznik auf 3:4, glichen aber nicht mehr aus.