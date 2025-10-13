 2025-10-10T17:03:43.034Z

Spielbericht
Oberdrees-Coach Wolfgang Schlösser durfte am Sonntag den nächsten Sieg feiern.
Oberdrees-Coach Wolfgang Schlösser durfte am Sonntag den nächsten Sieg feiern. – Foto: LaBima

Oberdrees als Team der Stunde - Niederkassel zerlegt Deutz-Reserve

Bezirksliga, Staffel 2: Die Verfolgerduelle boten am Wochenende reichlich Unterhaltung. TuRa Germania Oberdrees bleibt das Team der Stunde, während die SV Deutz 05 II Lehrgeld zahlt.

Der Tabellenführer hatte am vergangenen Wochenende Pause - und doch gibt es von der Spitze einiges zu berichten. Denn während der TuS Oberpleis wegen des Rückzugs vom SV Vorgebirge den Sonntag auf der Couch verbringen durfte, gab es gleich mehrere Duelle möglicher direkter Verfolger. Vor allem zwei haben ein Ausrufezeichen gesetzt.

Oberdrees überrennt Friesdorf in Durchgang zwei

Gestern, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
3
2
Abpfiff

Der Höhenflug des TuRa Germania Oberdrees hält weiter an. Das Team von Trainer Wolfgang Schlösser, der vor der Spielzeit die Top 7 als Saisonziel ausgerufen hatte, bezwang auch den amtierenden Vize-Meister Blau-Weiß Friesdorf und bleibt Oberpleis weiter auf den Fersen. Dabei gelang Friesdorf eigentlich zum berühmten "psychologisch wichtigen Zeitpunkt" der Führungstreffer. Wenige Momente vor der Pause traf Yevhen Didych zum 1:0. Nach der Pause schlug Oberdrees mit voller Wucht zurück: Mike Schnurpfeil, Daniel Blum und Tim Lünenbach per Elfmeter drehten die Partie zum 3:1. Das 2:3 durch Nils Rütten - ebenfalls per Strafstoß - kam zu spät für die Blau-Weißen. Oberdrees steht nach sieben Spielen bei 15 Zählern und dem zweiten Platz, Friesdorf mit acht Punkten auf Rang zehn.

Sechs Tore: Niederkassel zerlegt Deutz-Reserve

Gestern, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
1
6
Abpfiff

Der 1. FC Niederkassel ist nach seinen anfänglichen Schwierigkeiten endgültig im Aufstiegskampf angekommen. Den bis dato richtig starken Aufsteiger SV Deutz 05 II zerlegte der 1. FCN mit 6:1. Gagik Arutiunian, Fabien Dick und zweimal Boris Kivoma - der in der vergangenen Saison noch für die erste Mannschaft von Deutz in der Landesliga kickte - hatten das Ergebnis bis zur 48. Minute auf 4:0 hochgeschraubt. Das Tor zum 1:4 durch Maximilian Malgay per Foulelfmeter sollte an diesem Mittag nur Ergebniskosmetik bleiben. Deniz Durmus mit einem direkten Freistoß und der eingewechselte Georg Steigelmann besorgten den 6:1-Endstand. Beide Teams stehen nun bei zwölf Punkten, Deutz allerdings mit einem Spiel weniger.

Die weiteren Spiele des 7. Spieltags

Gestern, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
4
0
Abpfiff
+Video

VfR Hangelar – Wahlscheider SV 4:0
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais, Sven Meyer, Clemens Heinen (96. Christopher Baum), Lars Radzey, Claudio Rodrigues (83. Fahim Momand), Granit Dukaj (93. Christopher Baum), Vladyslav Cheltsov, Matthias Wallrafen (93. Max Kempe), Luka Chokhonelidze (83. Valentino Leonardo Pedicillo) - Co-Trainer: Lukas Steinhauer - Co-Trainer: Michael Gladel
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert (77. Jan Thorsten Hessler), Timo Hohn, Yves Roman Sauer, Nils Dustin Steimel, Marius Mylenbusch, Juri Landgraf, Marcus Rößler (46. Max Klink), Luis Magnus Lehnen (65. Julian Schreiner), Maxim Teichrieb, Yannis Köhler (88. Alexander Philipp Trimborn) - Trainer: Linus Werner - Co-Trainer: Thomas Gollub
Schiedsrichter: Philipp Wolf - Zuschauer: 101
Tore: 1:0 Granit Dukaj (55.), 2:0 Clemens Heinen (69.), 3:0 Valentino Leonardo Pedicillo (90.+3), 4:0 Clemens Heinen (90.+5)

_________________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
4
2
Abpfiff
+Video

SV Rot-Weiß Merl – SC Uckerath 4:2
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias (74. Tim Mathis), Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina (80. Henry Levin Rübo), Lourenco da Silva (46. Gian-Luca Todaro), Antonio Halfen, Martin Racipovic (96. Muhammet Kazan), Oleksandr Rohozhyn (86. Tim Kukelka) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel (70. Yasar Balaban), Rene Dzubiella, Tom Werry, Mathis Einheuser, Johannes Grünig (61. Willy Giese), André Baltruschat, Niklas Briesovsky, Danny Matzdorf (65. Ioannis Zarafidis), Robin Graé (61. Ben Haider), Justin Brück (54. Igor Weber) - Trainer: Dietmar Rombach
Schiedsrichter: Erik Posilny - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Martin Racipovic (15.), 2:0 Christopher Preloznik (37. Foulelfmeter), 3:1 Igor Weber (69.), 3:0 Sammy Simmo (77.), 4:1 Antonio Halfen (84.), 4:2 Igor Weber (85.)

_________________________

Gestern, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
0
0
Abpfiff

SC Volmershoven-Heidgen – TuS Buisdorf 0:0
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer (92. Tobias Breuer), Lars Grage, Ibrahim Bokhabza, Luca David Clasen, Moritz von Häfen (71. Lucas Daniel Wölk), Jona Christopher Schöngen (63. Sebastian Flachmeier), Michael Braun, Bilal Abik (80. Laurin Hothum) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Felix Hens, Bastian Balensiefer, Noah Ptassek (66. Finn Töller), Yudai Matsumoto (46. Maik Noppe), Felix Schamberg, Julius Hübgen, Hauke Grundhoff (46. Gentjan Gashi), Luca Brors (84. Noah Jeromin), Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Moritz Klusak - Zuschauer: 125
Tore: keine Tore
Besondere Vorkommnisse: Ibrahim Bokhabza (SC Volmershoven-Heidgen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Paul Simon Müller (73.).

_________________________

Gestern, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
3
3
Abpfiff

Marokkanischer SV Bonn – SV Leuscheid 3:3
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Abdelhak Adel Adni, Brindon Mensah-Assiakoley, Soufian Ben Amar, Dhrgam Alshebani, Mohamed Ayad (54. Bilal Acharki), Hamza Asaad Allah Ayari (64. Albara Mohamed Elforjani), Ronay Cöcel, Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (88. Mucteba Dogan), Bilal Yousfi (80. Volkan Kartal), Alejandro Albaida Aroca (74. Abdullah El Leithy) - Trainer: Numan Dogan - Trainer: Mesih Celik
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Jonas Loggen (60. Luis Fuchs), Alexander Stanik, Fabian Ehrenstein, Daniel Borgardt, Markus Mörkels (68. Jannik Künstler), Colin Ebert, Benedikt Thiel, Max Engelberth - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Michael Erken - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Alejandro Albaida Aroca (11.), 1:1 Fabian Ehrenstein (12.), 2:1 Ronay Cöcel (81.), 2:2 Jannik Künstler (82.), 3:2 Volkan Kartal (88.), 3:3 Daniel Borgardt (90.+2)

_________________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
3
3
Abpfiff
+Video

SV Niederbachem – FC Hertha Rheidt 3:3
SV Niederbachem: Niclas Kratzmann, Attila Schlipf (72. Jan Hendrik Hatzfeld), Safak Temel, Hüseyin-Bedran Gül (74. Zouhair El Bassraoui), Wootaek Choi, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic (69. Fabian Kaczmarek), Tae-jin Kim, Lukas Miebach (77. Mito Toure), Ali AKbar Mortazawi
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Marc Wiewiora, Leon Pagels (55. Thaoufik Zakari), Elis Zulfic (66. Yulian Bilousov), Tarek Laghzaoui Charrad, Harlain-Mimbo Mimbala (66. Noah Meyer), Saad Barouag (77. Tim Rothe), Fabian Decker, Lars Krahe (61. Göktan Maru) - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
Schiedsrichter: Sven Schaefers - Zuschauer: 151
Tore: 1:0 Ali AKbar Mortazawi (2.), 2:0 Lukas Miebach (27.), 2:1 Fabian Decker (56.), 3:1 Lukas Miebach (58.), 3:2 Saad Barouag (63.), 3:3 Göktan Maru (86.)
Gelb-Rot: Marc Wiewiora (90./FC Hertha Rheidt/Foul)

_________________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

