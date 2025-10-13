Oberdrees als Team der Stunde - Niederkassel zerlegt Deutz-Reserve

Der Tabellenführer hatte am vergangenen Wochenende Pause - und doch gibt es von der Spitze einiges zu berichten. Denn während der TuS Oberpleis wegen des Rückzugs vom SV Vorgebirge den Sonntag auf der Couch verbringen durfte, gab es gleich mehrere Duelle möglicher direkter Verfolger. Vor allem zwei haben ein Ausrufezeichen gesetzt.
VfR Hangelar – Wahlscheider SV 4:0
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais, Sven Meyer, Clemens Heinen (96. Christopher Baum), Lars Radzey, Claudio Rodrigues (83. Fahim Momand), Granit Dukaj (93. Christopher Baum), Vladyslav Cheltsov, Matthias Wallrafen (93. Max Kempe), Luka Chokhonelidze (83. Valentino Leonardo Pedicillo) - Co-Trainer: Lukas Steinhauer - Co-Trainer: Michael Gladel
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert (77. Jan Thorsten Hessler), Timo Hohn, Yves Roman Sauer, Nils Dustin Steimel, Marius Mylenbusch, Juri Landgraf, Marcus Rößler (46. Max Klink), Luis Magnus Lehnen (65. Julian Schreiner), Maxim Teichrieb, Yannis Köhler (88. Alexander Philipp Trimborn) - Trainer: Linus Werner - Co-Trainer: Thomas Gollub
Schiedsrichter: Philipp Wolf - Zuschauer: 101
Tore: 1:0 Granit Dukaj (55.), 2:0 Clemens Heinen (69.), 3:0 Valentino Leonardo Pedicillo (90.+3), 4:0 Clemens Heinen (90.+5)
_________________________
SV Rot-Weiß Merl – SC Uckerath 4:2
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias (74. Tim Mathis), Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina (80. Henry Levin Rübo), Lourenco da Silva (46. Gian-Luca Todaro), Antonio Halfen, Martin Racipovic (96. Muhammet Kazan), Oleksandr Rohozhyn (86. Tim Kukelka) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel (70. Yasar Balaban), Rene Dzubiella, Tom Werry, Mathis Einheuser, Johannes Grünig (61. Willy Giese), André Baltruschat, Niklas Briesovsky, Danny Matzdorf (65. Ioannis Zarafidis), Robin Graé (61. Ben Haider), Justin Brück (54. Igor Weber) - Trainer: Dietmar Rombach
Schiedsrichter: Erik Posilny - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Martin Racipovic (15.), 2:0 Christopher Preloznik (37. Foulelfmeter), 3:1 Igor Weber (69.), 3:0 Sammy Simmo (77.), 4:1 Antonio Halfen (84.), 4:2 Igor Weber (85.)
_________________________
SC Volmershoven-Heidgen – TuS Buisdorf 0:0
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer (92. Tobias Breuer), Lars Grage, Ibrahim Bokhabza, Luca David Clasen, Moritz von Häfen (71. Lucas Daniel Wölk), Jona Christopher Schöngen (63. Sebastian Flachmeier), Michael Braun, Bilal Abik (80. Laurin Hothum) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Felix Hens, Bastian Balensiefer, Noah Ptassek (66. Finn Töller), Yudai Matsumoto (46. Maik Noppe), Felix Schamberg, Julius Hübgen, Hauke Grundhoff (46. Gentjan Gashi), Luca Brors (84. Noah Jeromin), Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Moritz Klusak - Zuschauer: 125
Tore: keine Tore
Besondere Vorkommnisse: Ibrahim Bokhabza (SC Volmershoven-Heidgen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Paul Simon Müller (73.).
_________________________
Marokkanischer SV Bonn – SV Leuscheid 3:3
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Abdelhak Adel Adni, Brindon Mensah-Assiakoley, Soufian Ben Amar, Dhrgam Alshebani, Mohamed Ayad (54. Bilal Acharki), Hamza Asaad Allah Ayari (64. Albara Mohamed Elforjani), Ronay Cöcel, Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (88. Mucteba Dogan), Bilal Yousfi (80. Volkan Kartal), Alejandro Albaida Aroca (74. Abdullah El Leithy) - Trainer: Numan Dogan - Trainer: Mesih Celik
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Jonas Loggen (60. Luis Fuchs), Alexander Stanik, Fabian Ehrenstein, Daniel Borgardt, Markus Mörkels (68. Jannik Künstler), Colin Ebert, Benedikt Thiel, Max Engelberth - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Michael Erken - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Alejandro Albaida Aroca (11.), 1:1 Fabian Ehrenstein (12.), 2:1 Ronay Cöcel (81.), 2:2 Jannik Künstler (82.), 3:2 Volkan Kartal (88.), 3:3 Daniel Borgardt (90.+2)
_________________________
SV Niederbachem – FC Hertha Rheidt 3:3
SV Niederbachem: Niclas Kratzmann, Attila Schlipf (72. Jan Hendrik Hatzfeld), Safak Temel, Hüseyin-Bedran Gül (74. Zouhair El Bassraoui), Wootaek Choi, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic (69. Fabian Kaczmarek), Tae-jin Kim, Lukas Miebach (77. Mito Toure), Ali AKbar Mortazawi
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Marc Wiewiora, Leon Pagels (55. Thaoufik Zakari), Elis Zulfic (66. Yulian Bilousov), Tarek Laghzaoui Charrad, Harlain-Mimbo Mimbala (66. Noah Meyer), Saad Barouag (77. Tim Rothe), Fabian Decker, Lars Krahe (61. Göktan Maru) - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
Schiedsrichter: Sven Schaefers - Zuschauer: 151
Tore: 1:0 Ali AKbar Mortazawi (2.), 2:0 Lukas Miebach (27.), 2:1 Fabian Decker (56.), 3:1 Lukas Miebach (58.), 3:2 Saad Barouag (63.), 3:3 Göktan Maru (86.)
Gelb-Rot: Marc Wiewiora (90./FC Hertha Rheidt/Foul)
_________________________