Oberdorf macht die Grundschüler glücklich Der Abwehrspieler ist Schirmherr des Projekts „Fortuna bewegt“, einem Bewegungs- und Sportangebot.

Tim Oberdorf ist sofort in seinem Element. „Blitz“, ruft er durch die Turnhalle der Katholischen Grundschule Mettmanner Straße in Flingern-Süd. Und eigentlich sollen die aufgeregten Erstklässler auf der Stelle stehen bleiben, sobald dieses Kommando ertönt. Doch viele tun es erst mit Verzögerung.

„Das war aber ein langsamer Blitz“, sagt Oberdorf, als auch die letzten Kinder zum Stehen gekommen sind – untermalt von einem freundlichen Lachen. Zufrieden ist Fortunas Abwehrspieler, der das Aufwärmprogramm leitet, mit der Umsetzung nicht. „Und weiter“, sagt er trotzdem. Wild wuseln die Schüler wieder durch die Gegend, ihre Turnschuhe quietschen auf dem Hallenboden. „Blitz“, ruft Oberdorf ein zweites Mal. Und die Reaktionszeit stellt ihn zufrieden. „Schon besser“, lobt er.

Mit großer Freude geht der 26-Jährige seiner nur auf den ersten Blick außergewöhnlichen Aufgabe nach. Schließlich ist Oberdorf nicht nur Fußballprofi, sondern auch angehender Lehrer für Deutsch – und: Sport. Nicht umsonst haben die Schöpfer des Projekts „Fortuna bewegt“, einem von der Stadt finanzierten und vom Verein koordinierten Bewegungs- und Sportangebot, ausgerechnet ihm die Schirmherrschaft übertragen. An diesem Morgen ist Oberdorf eigens nach Flingern-Süd gekommen, um gemeinsam mit Fortunas Mitarbeitern Lukas Strich und Sebastian Maruschke die Stunde, die an der Schule in jeder Klasse das übliche Sportangebot ergänzt, zu leiten und durchzuführen.

Fortunas Idee

Die Idee für das Projekt hatte der Klub selbst. „Gerade was Bewegung mit Kindern und Jugendlichen anbetrifft, wollten wir uns aufgrund von Corona engagieren“, erzählt Christian Lasch, pädagogischer Koordinator des Nachwuchsleistungszentrums. „Wir haben in der Zeitung gelesen, dass die Stadt in diesem Bereich auch sehr viel tut. Dann sind wir auf das Jugendamt zugegangen und haben relativ schnell gemerkt, dass wir offene Türen einlaufen.“ In enger Zusammenarbeit entsteht ein Konzept, das Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren seit Beginn dieses Schuljahres zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten gewährleisten soll; in der Grundschule Mettmanner Straße, aber auch in sechs Kindertagesstätten in Flingern-Süd.

Schulleiterin Claudia Hoechst freut sich über den prominenten Besuch. „Man sieht: Es ist ein Ansporn, dass heute ein Profifußballer da ist“, sagt sie. „Aber auch die Fortuna-Trainer sind ein Ansporn für die Schüler. Sie werden mittlerweile sogar jedes Mal schon auf dem Schulhof begrüßt.“ Die Arbeit scheint zu fruchten, das stellt auch Stadtdirektor Burkhard Hintzsche fest. „Man sieht, dass es den Kindern richtig Spaß macht“, sagt der Sportdezernent. „Es funktioniert sehr gut mit Fortuna. Der Verein ist mehr als Fußball – das sieht man an solchen Aktionen. Dass er ein solches Sozialraumprojekt unterstützt, finde ich sagenhaft.“