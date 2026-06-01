Oberding fertigt Fraunberg ab – Viele Tore am letzten Spieltag

Hohenpolding am Boden: Jakob Bachmaier und sein FCH sind abgestiegen. Die Altenerdinger (v.l.) Julian Topf, Sadam Ibrahim uns Florian Ammon spielen in der Relegation nun gegen den A-Klassen-Vizemeister SpVgg Eichenkofen. – Foto: Dominik Findelsberger

FC Hohenpolding – SpVgg Altenerding 2 1:2 (1:0) – Absteiger Hohenpolding ging in der 21. Minute in Führung. Maximilian Bachmaier lief einen Konter und schob an SpVgg-Keeper Senal da Silva vorbei zum 1:0 ein. In der zweiten Halbzeit drehte Altenerding 2 binnen fünf Minuten das Spiel. Kirubel Getnet (49.) und Simon Wolf (53.) trafen für die Gäste. „Da hat man der Mannschaft angesehen, dass die zwei schnellen Tore uns das Genick gebrochen haben”, sagte FCH-Sprecher Wolfgang Stummer. Dennoch hatte Hohenpolding in der Schlussphase die große Chance zum Ausgleich: Nach einem Konter setzte Bachmaier den Ball aber an die Latte. „Leider hatten wir da Alu-Pech, aber im Endeffekt haben wir durch die zweite Halbzeit verdient verloren”, so Stummer. Altenerding hat in der Relegation noch die Chance, die Klasse zu halten.

FC Herzogstadt – BSG Taufkirchen 2:5 (0:2) – Die BSG, als Tabellenzweiter fix in der Aufstiegsrelegation, dominierte. In der 33. Minute setzte sich Maximilian Gebhard nach einem langen Ball durch und lupfte ihn über FCH-Keeper Matthias Bartke ins Netz. Dann bediente Daniele Eibl Andre Huber zum 2:0. Nach der Pause schnürte Eibl selbst einen Dreierpack: Zunächst schlenzte er den Ball von der Sechzehnerkante wunderschön ins Kreuzeck (53.), ehe er nach einem Querpass von Valentin Unterreitmeier auf 4:0 erhöhte (60.) und kurz darauf das 5:0 nachlegte. In der Schlussphase verkürzte der FCH durch Marco Steinberg und Leonhard Maierhofer auf 2:5. „Wir haben am Ende auch aufgrund der Relegation viel durchgewechselt und dann halt noch zwei Tore kassiert”, erklärte BSG-Abteilungsleiter Thomas Götzberger.

FC Fraunberg – TuS Oberding 0:7 (0:3) – „Wir waren überlegen und Fraunberg hat sich nicht gewehrt, was vielleicht auch daran gelegen hat, dass ihr Relegationsplatz vor dem Spiel schon gesichert war.” So fasste TuS-Pressesprecher Franz Humpl die einseitige Partie zusammen. Der Tabellendritte dominierte, konnte aber erst in der 38. Minute durch Markus Holzmann in Führung gehen. Kurz vor der Pause netzte Daniel Karpfinger nach einem Querpass von Markus Weber und Christian Werner zum 2:0 ein, dann traf er nach einer Ecke zum 3:0. In der zweiten Hälfte erhöhte der TuS durch Tim Götze (56.), Markus Straßer (70./73.) und Florian Gerbl, der einen Elfmeter sicher verwandelte, auf 7:0.

SpVgg Neuching – SC Kirchasch 4:1 – „Für uns war es ein schöner Saisonabschluss und auch ein verdienter Sieg”, freute sich SpVgg-Pressesprecher Georg Weber über das 4:1 und den siebten Tabellenplatz. Schon früh zeigte sich die Überlegenheit der Gastgeber. Sven Wagner erzielte zunächst zwei fast identische Tore. Nach einer schönen Kombination setzte er das Leder aus rund 20 Metern platziert ins Eck (19./24.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Emilio Brattia auf 3:0. In der zweiten Hälfte spielte die SpVgg die Partie sicher runter. Kirchasch, Tabellenvierter, konnte zwar nach einer schönen Kombination durch Tobias Bartl auf 1:3 verkürzen, jedoch machte in der 67. Minute Antonio Zuparic nach einer Flanke den Deckel für die Gastgeber drauf.

DJK Ottenhofen – FC Forstern 6:2 (2:1) – „Beide Teams waren ersatzgeschwächt und so war das Spiel eher ein lauer Sommerkick”, erklärte DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. Schon in der 5. Minute traf Maximilian Lechner, der schön freigespielt worden war, zum 1:0 für Ottenhofen. Forstern legte aber prompt nach, und Tobias Keserü glich nach einer Flanke von Samuel Boateng aus. Vor der Pause stellte Nico Beikirch-Wehking nach einer Ecke die DJK-Führung wieder her, und in der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen: Lechner (58.), Beikirch-Wehking (77./88.) und Sven Jajcinovic (84.) machten das halbe Dutzend voll. Boateng netzte in der 83. Minute nach einem langen Ball für Forstern zum zwischenzeitlichen 2:4 ein. „Wir konnten am Ende der Saison jetzt die 30-Punkte-Marke knacken, und trotz des Abstiegs der zweiten Mannschaft können wir diese auch nächstes Jahr wieder stellen”, freute sich Settles.

FC Türkgücü Erding – TSV Aspis Taufkirchen 1:4 – Bereits in der 2. Minute verwandelte Kaan Cay einen Freistoß direkt zum 1:0 für Türkgücü. Trotz des frühen Rückstandes kam Aspis ins Spiel und glich in der 11. Minute durch Robin Schluttenhofer aus. Weitere Chancen in der ersten Hälfte wurden nicht genutzt. In der zweiten Hälfte drehte Aspis dann auf und markierte durch Meysam Amiripur (77.), Yassine Lamghini (82.) und Julian Schaumaier (89.) den 4:1-Endstand. „Man hat gemerkt, dass es um nichts mehr ging. In der zweiten Hälfte haben dann, wahrscheinlich auch temperaturbedingt, die Kräfte von Türkgücü nachgelassen”, bilanzierte Schaumaier.