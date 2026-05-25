Oberding feiert Kantersieg und Taufkirchen bleibt auf Kurs

Am vorletzten Spieltag der Kreisklasse Donau/Isar 4 zeigten sich die Spitzenteams in Torlaune. Während der feststehende Meister SV Eichenried mit einem standesgemäßen 5:0-Erfolg gegen die SpVgg Neuching seine herausragende Saison mit insgesamt 95 Saisontoren beendete, feierte der Verfolger TuS Oberding ein furioses 6:0-Schützenfest gegen den FC Herzogstadt. Auch die BSG Taufkirchen ließ im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz beim 5:2-Heimsieg gegen Türk Gücü Erding nichts anbrennen.

Der Tabellenzweite BSG Taufkirchen hat seine Ambitionen für die Aufstiegsrelegation untermauert und einen wichtigen 5:2-Heimsieg gegen Türk Gücü Erding eingefahren. Vor 120 Zuschauern brachte Andre Huber die Hausherren in der 18. Minute in Führung. Thomas Hamburger erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, doch Kaan Cay gelang nur drei Minuten später der Anschlusstreffer für die Gäste. Praktisch mit dem Pausenpfiff stellte Daniele Eibl den alten Abstand wieder her. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Yasin Sahin in der 49. Minute noch einmal auf 3:2 für Erding. Maximilian Gebhard (62.) und Thomas Heilmeier in der Schlussminute machten schließlich alles klar für den Tabellenzweiten, der damit sicher auf Rang zwei bleibt.

Ein echtes Offensivspektakel bekamen die 103 Zuschauer beim deutlichen 6:2-Heimerfolg des TSV Aspis Taufkirchen gegen die DJK Ottenhofen zu sehen. Julian Schaumaier brachte die Heimelf in der 11. Minute per Foulelfmeter in Führung und legte in der 41. Minute das 2:0 nach. Konstantinos Papantoniou schraubte das Ergebnis noch vor der Pause (45.) auf 3:0. Zwar verkürzte Mike Silbersack in der 50. Minute auf 3:1, doch Julian Schaumaier mit seinem dritten Streich (62.) und Yassine Lamghini (75.) bauten den Vorsprung auf 5:1 aus. In der Schlussphase trafen erneut Julian Schaumaier (86.) für Aspis und Luca Raacke (87.) für die Gäste zum 6:2-Endstand. Aspis springt dadurch auf Platz sieben, Ottenhofen verbleibt auf Rang zehn.

Meisterlich verabschiedet! Der bereits feststehende Meister und Kreisliga-Aufsteiger SV Eichenried kannte auch in seinem allerletzten Saisonspiel gegen die SpVgg Neuching kein Erbarmen und siegte souverän mit 5:0. Mirlind Abdullahu eröffnete den Torreigen in der 7. Minute. Ein Eigentor von Lukas Schindlbeck (19.) und ein Treffer von Korbinian Lommer (29.) stellten früh auf 3:0. Erneut Mirlind Abdullahu sorgte noch vor der Pause (35.) für das 4:0. Im zweiten Durchgang machte Jonas Peters (69.) mit dem Treffer zum 5:0-Endstand den Deckel drauf. Damit beendet der verdiente Champion die Spielzeit mit beeindruckenden 95 Toren und 63 Punkten auf dem Konto. Bei den frustrierten Gästen flogen in der Schlussphase zudem Til Koschewa (77.) und Fabian Ehrensberger (82.) jeweils mit Gelb-Rot vom Platz.

In einer torreichen Begegnung feierte der SC Kirchasch einen verdienten 5:2-Heimerfolg gegen das Schlusslicht FC Hohenpolding. Vor 80 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start, als Luis Karl in der 11. Minute zur Führung traf. Markus Zollner glich in der 22. Minute aus, doch nur drei Minuten später geriet Kirchasch durch ein Eigentor von Michael Wernhart erneut in Rückstand. Noch vor der Pause drehte Tobias Bartl mit einem Doppelschlag (43./45.) das Spiel zugunsten der Heimelf. Im zweiten Durchgang erhöhte Markus Zollner in der 58. Minute auf 4:2, ehe Tobias Bartl mit seinem dritten Treffer in der 87. Minute den 5:2-Endstand perfekt machte. Durch diesen Dreier festigt Kirchasch Rang vier, während Hohenpolding Letzter bleibt.

Im Kellerduell vor 30 Zuschauern gab es zwischen der SpVgg Altenerding II und dem FC Fraunberg keinen Sieger, das Spiel endete 2:2. Florian Haider brachte die Gäste aus Fraunberg bereits in der 5. Minute in Front. Tarik Mahjoub glich in der 24. Minute per Foulelfmeter für die Landesliga-Reserve aus. Fraunberg ging durch Christian Daimer (33.) erneut in Führung, doch Julian Topf stellte nur drei Minuten später den schnellen 2:2-Ausgleich her. Nach dem Seitenwechsel fielen keine weiteren Tore mehr. Das Remis hilft keinem der beiden Teams im Tabellenkeller entscheidend weiter.

Der Tabellendritte TuS Oberding feierte vor 60 Zuschauern ein lupenreines 6:0-Schützenfest gegen den FC Herzogstadt. Markus Weber eröffnete in der 16. Minute den Torreigen. Per Doppelpack in der 32. und 41. Minute schraubte Markus Straßer das Ergebnis schnell auf 3:0 hoch. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Daniel Karpfinger auf 4:0. Im zweiten Durchgang ließen es die Hausherren etwas ruhiger angehen, profitierten in der 73. Minute jedoch von einem Eigentor durch Michael Kaifel. Den Schlusspunkt zum 6:0-Endstand setzte Daniel Karpfinger in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer. Oberding zementiert damit den dritten Tabellenplatz.