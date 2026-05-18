Oberdiendorf verpflichtet Innenverteidiger Der 21-jährige Jonas Rasshofer wechselt vom Bezirksliga-Absteiger Oberpolling zu "Deandorf" von Thomas Seidl · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Jonas Rasshofer hat sich dem TSV-DJK Oberdiendorf angeschlossen – Foto: Verein

Der TSV-DJK Oberdiendorf kann seinen zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2026/2027 vermelden. Nach Keeper Elias Werner, der vom SV Hutthurm zu den Blau-Weißen kommt, wird Jonas Rasshofer künftig für die Schützlinge von Chefanweiser Anton Autengruber auflaufen.

Der 21-jährige Innenverteidiger bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Bezirksliga-Erfahrung mit. Beim SV Oberpolling war der Youngster unumstrittener Stammspieler und konnte dabei vor allem durch seine Konstanz überzeugen. In der Vita des 1,87 Meter großen Abwerhmanns stehen bislang 77 Einsätze in der vierthöchsten Amateurklasse.







"Uns freut es enorm, dass sich Jonas trotz mehrerer Angebote anderer Vereine für den TSV-DJK Oberdiendorf entschieden hat. Er ist ein Spieler, der insbesondere durch seinen großen Ehrgeiz sowie seine Zweikampf- und Kopfballstärke überzeugt. Darüber hinaus bringt er auch spielerische Qualität mit und soll dabei helfen, unsere Defensive weiter zu stabilisieren. Nach einer Saison mit zu vielen Gegentoren wird genau hier einer der Schwerpunkte für die kommende Spielzeit liegen. Auch menschlich passt Jonas hervorragend in unsere junge Mannschaft. Er selbst freut sich bereits sehr auf das Team und darauf, sich bei unserem Verein sportlich und persönlich weiterentwickeln zu können", lässt Oberdiendorfs Abteilungsleiter Thomas Anetzberger verlauten.







In der am vergangenen Samstag zu Ende gegangenen Runde belegte das Team um Goalgetter Fabio Schwarz, der mit 25 Einschüssen zweitbester Torjäger der Liga war, den neunten Tabellenplatz. Licht und Schatten wechselten sich bei Stemplinger, Krinninger und Kameraden in regelmäßigen Abständen ab, dennoch kann der Traditionsklub mit dem Erreichten zufrieden sein, zumal man nach der Winterpause regelmäßig mit personellen Problem zu kämpfen hatte.