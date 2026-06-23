Oberdiendorf: Ein weiterer Neuer - Quartett bricht weg Anton Poschinger wechselt von der SG Thyrnau / Kellberg zum Bezirksligisten, der künftig ohne Sebastian Stockbauer, Julian Fenzl, Andreas Deiner und Simon Oberneder planen muss von Thomas Seidl · Heute, 08:40 Uhr · 0 Leser

vorne von links nach rechts: Johannes Zieringer, Anton Poschinger, Elias Werner, Jonas Rasshofer, Samuel Fischer hinten von links nach rechts: Sportlicher Leiter Thomas Anetzberger, Co-Trainer Dominik Hellauer, Trainer Anton Autengruber und Torwarttrainer Karl-Heinz Autengruber – Foto: Verein

"Anton hat in Thyrnau bereits einige Pflichtspiele für die erste Mannschaft absolviert, entschied sich jedoch im vergangenen Herbst eine Pause einzulegen. Nun wird er wieder voll angreifen und trainiert bereits bei uns mit. Ausschlaggebend für seinen Wechsel war unter anderem, dass er einige Freunde in Oberdiendorf hat, mit denen er früher schon in der Jugend gespielt hat Wir freuen uns, mit Anton einen weiteren motivierten Spieler begrüßen zu dürfen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start bei uns im Verein", sagt Oberdiendorfs Sportlicher Leiter Thomas Anetzberger, der auch den Youngsters aus dem eigenen Stall einiges zutraut: "Johannes konnte bereits in der Frühjahrsrunde erste Einsätze in der ersten Mannschaft absolvieren und dabei sein großes Potenzial unter Beweis stellen. Obwohl er altersbedingt auch in der kommenden Saison noch für die A-Jugend spielberechtigt wäre, gehört er künftig fest zum Kader des Bezirksligateams. Samuel nimmt teilweise ebenfalls bereits am Training der ersten Herrenmannschaft teil. Er soll schrittweise an die Anforderungen in der Bezirksliga herangeführt werden und ist für die kommende Saison zunächst in der zweiten Mannschaft eingeplant. Dort soll er wertvolle Spielpraxis sammeln und seine Entwicklung gezielt vorantreiben."













Als neuen Tormanntrainer konnte der Klub Karl-Heinz Autengruber engagieren. "In Waldkirchen hat er immer wieder Top-Torhüter geformt und genau das erhoffen wir uns auch für unsere jungen Keeper, damit diese den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen können. Schon nach wenigen Wochen ist Karl Heinz in der Mannschaft sehr beliebt und sorgt mit seiner lockeren Art und seinem Humor immer wieder für gute Stimmung. Gleichzeitig möchten wir uns bei unseren bisherigen Torwarttrainern Daniel Kiẞwetter und Reinhard Gottinger bedanken, die in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet haben", betont Anetzberger.

Ihre Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen Andreas Deiner und Julian Fenzl. Sebastian Stockbauer wird nur mehr sporadisch in der "Zweiten" kicken. Simon Oberneder übernimmt bei seinem Heimatverein SV Kropfmühl die Rolle des Co-Spielertrainers. "Alle vier Spieler haben ihren Teil dazu beigetragen, dass der TSV Oberdiendorf in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt hat. Wir möchten uns daher recht herzlich für ihren Einsatz, ihr Engagement und ihren wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung des Vereins bedanken und wünschen ihnen für ihre Zukunft – sportlich wie privat – nur das Beste", sagt Anetzberger, der überzeugt ist, dass die Elf von Chefanweiser Anton Autengruber eine gute Runde spielen wird: "Wir sehen uns für die kommende Saison gut aufgestellt. Mannschaft und Trainerteam haben sich ambitionierte Ziele gesetzt. Als Vereinsführung wünschen wir uns, dass unsere junge Mannschaft ihre Entwicklung konsequent fortsetzt, den nächsten Schritt macht und wir in dieser Saison von größeren Verletzungen verschont bleiben."