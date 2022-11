Oberderdingen gegen Untergrombach II Nachholspiel in Kraichgau-Staffel +++ Schafft SVO ersten Sieg?

Auf die herbe Niederlage in Bretten folgte für den SV Oberderdingen ein weiterer Rückschlag. Gegen Gochsheim konnte die Mannschaft von Tobias Riede nicht antreten. Damit folgte die nächste Niederlage für die immer noch sieglosen Oberderdinger am grünen Tisch.Und doch ist gegen den FC Untergrombach II heute vielleicht ein Dreier drin. Gegen etwas besser, aber ebenfalls im Hinterfeld der Tabelle platzierten Untergrombacher wird der SVO sich nach Kräften um den ersten Sieg bemühen.

Ohne Punkte, aber mit einer klaren Niederlage kam Untergrombach II aus Gölshausen zurück. "Die Niederlage gegen Gölshausen ist nach dem Spielverlauf in Ordnung.

Zwar hätte man Gölshausen zwei rote Karten geben müssen, aber daran kann man jetzt auch nichts mehr ändern. Weiterhin Gölshausen noch eine gute Runde in der Kreisklasse B Kraichgau", kommentierte Christian Zipperle die Partie.

Nun steht die Elf von Andre Schlimm vor einem weiteren Auswärtsspiel. "Mal wieder geht es am Dienstag in den wunderschönen Kraichgau, diesmal nach Oberderdingen. Für uns ist das ein ganz neuer Gegner, gegen den wir noch nie gespielt haben. Von der Tabelle her sollte das ein Spiel auf circa Augenhöhe sein", meint Christian Zipperle, um dann noch eigene Ambitionen zu ergänzen: "Trotzdem denke ich, dass wir als Mannschaft einen achtbaren Sieg einfahren und uns von dem Tabellenkeller absetzen können, wenn wir endlich einmal unsere Klasse auf den Platz bringen können."

PROGNOSE:

Auch wenn Untergrombach II schon einige Punkte mehr auf dem Konto hat: Ein wirklicher Favorit ist nicht auszumachen.