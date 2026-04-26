Oberbrüdens Show von Samuel da Cruz, Hegnach top, Spiegelberg jubelt

In Hößlinswart bekamen die Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel zu sehen. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, wobei die Defensive der Spielvereinigung Rommelshausen lange Zeit wie ein unüberwindbares Bollwerk wirkte. Erst in der Schlussphase gelang der Heimelf der entscheidende Durchbruch: Nikolaos Tompoulidis erlöste die Fans in der 85. Minute mit dem Treffer des Tages. Ein Sieg der Marke Arbeitssieg.

SV Plüderhausen – FC Jat Fellbach 3:2

In Plüderhausen sahen die Fans eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Luca Mario Ehmer sorgte bereits in der 3. Minute für einen Blitzstart, doch Fellbach antwortete prompt. In einer turbulenten ersten Halbzeit brachte Nick Werner (11.) den SV erneut in Front. Nachdem Kristijan Krizanovic kurz nach dem Seitenwechsel erneut ausglich, steuerte die Partie auf ein Remis zu. Doch erneut war es Nick Werner, der in der 87. Minute goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer markierte. Fellbach bewies zwar Nehmerqualitäten, stand am Ende aber trotz zweifachen Ausgleichs mit leeren Händen da.

SF Höfen-Baach – TSV Haubersbronn 4:2

Was für ein Finish in Höfen-Baach! Nach der Führung durch Danilo Rispoli (37.) drehte Haubersbronn die Partie durch Tore von Konrad und Wieler bis zur 64. Minute komplett. Die Sportfreunde schienen geschlagen, doch die Schlussphase gehörte allein den Hausherren. Rispoli glich in der 80. Minute aus, bevor Dardan Duriqi (86.) und Bledar Bejtullahi (90.) das Stadion in ein Tollhaus verwandelten. Haubersbronn gab den Sieg innerhalb von zehn Minuten leichtfertig aus der Hand, während die Heimelf eine beeindruckende Moral bewies.

TSV Miedelsbach – TSV Schlechtbach 2:0

Dieses Nachbarschaftsduell stand ganz im Zeichen von Valentino Mazzei. Während die erste Halbzeit noch ohne Tore blieb, schlug Mazzei unmittelbar nach dem Wiederanpfiff (46.) eiskalt zu. Schlechtbach bemühte sich in der Folge zwar um den Anschluss, fand aber kein Durchkommen gegen die sicher stehende Miedelsbacher Abwehr. Als die Gäste in der Schlussminute alles nach vorne warfen, sorgte erneut Mazzei (90.) mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung und den Heimsieg.

TSV Strümpfelbach – TSV Neustadt 4:3

In Strümpfelbach bekamen die Zuschauer ein wahres Torfestival geboten. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und führten durch Tore von Giek, Sohn und Steinkrug bereits nach 23 Minuten mit 3:0. Neustadt bewies jedoch Kampfgeist und verkürzte zweimal durch Ronald Cesar Armando Körner. Trotz eines zwischenzeitlichen 4:1 durch Marvin Sohn (41.) wurde es am Ende noch einmal richtig eng, als Neustadt bis auf 4:3 herankam. Letztlich rettete Strümpfelbach den knappen Vorsprung über die Zeit, hätte sich bei der Chancenverwertung aber fast noch um den Lohn gebracht.

TSG Buhlbronn – KSV Zrinski Waiblingen 1:4

Vor 76 Zuschauern begann die Partie für Buhlbronn nach Plan: Gylbert Avdiu verwandelte bereits in der 6. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Doch die Freude währte nicht lange. Zrinski Waiblingen übernahm nach dem Rückstand komplett das Kommando. Zvonimir Tiric (15.) und Sandro Belcic (23.) drehten das Spiel noch vor der halben Stunde. Luis Medvidovic krönte die überlegene Leistung der Gäste mit einem Doppelpack (34., 88.) und besiegelte einen am Ende nie gefährdeten Auswärtssieg für Zrinski.

SV Hegnach – ASGI Schorndorf 6:1

Der SV Hegnach feierte gegen Schorndorf ein wahres Schützenfest, das vor allem einen Namen trug: Cataldo Fortino. Der Hegnacher Angreifer erwischte einen Sahnetag und erzielte allein in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick (5., 31., 36.). Den zwischenzeitlichen Ehrentreffer der Gäste per Elfmeter konterte Hegnach im zweiten Durchgang eiskalt. Erneut Fortino (80.) mit seinem vierten Tor und Mirsad Tahiri (90.) schraubten das Ergebnis auf 6:1 hoch. Schorndorf war an diesem Tag defensiv völlig überfordert und fand keine Mittel gegen die spielstarken Hegnacher.