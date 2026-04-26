Oberbrüdens Show von Samuel da Cruz, Hegnach top, Spiegelberg jubelt

In den Staffeln 1 und 2 der Kreisliga B des Bezirks Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
+++
+++
KTSV Hößlinswart – Spvgg Rommelshausen 1:0
In Hößlinswart bekamen die Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel zu sehen. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, wobei die Defensive der Spielvereinigung Rommelshausen lange Zeit wie ein unüberwindbares Bollwerk wirkte. Erst in der Schlussphase gelang der Heimelf der entscheidende Durchbruch: Nikolaos Tompoulidis erlöste die Fans in der 85. Minute mit dem Treffer des Tages. Ein Sieg der Marke Arbeitssieg.
SV Plüderhausen – FC Jat Fellbach 3:2
In Plüderhausen sahen die Fans eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Luca Mario Ehmer sorgte bereits in der 3. Minute für einen Blitzstart, doch Fellbach antwortete prompt. In einer turbulenten ersten Halbzeit brachte Nick Werner (11.) den SV erneut in Front. Nachdem Kristijan Krizanovic kurz nach dem Seitenwechsel erneut ausglich, steuerte die Partie auf ein Remis zu. Doch erneut war es Nick Werner, der in der 87. Minute goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer markierte. Fellbach bewies zwar Nehmerqualitäten, stand am Ende aber trotz zweifachen Ausgleichs mit leeren Händen da.
SF Höfen-Baach – TSV Haubersbronn 4:2
Was für ein Finish in Höfen-Baach! Nach der Führung durch Danilo Rispoli (37.) drehte Haubersbronn die Partie durch Tore von Konrad und Wieler bis zur 64. Minute komplett. Die Sportfreunde schienen geschlagen, doch die Schlussphase gehörte allein den Hausherren. Rispoli glich in der 80. Minute aus, bevor Dardan Duriqi (86.) und Bledar Bejtullahi (90.) das Stadion in ein Tollhaus verwandelten. Haubersbronn gab den Sieg innerhalb von zehn Minuten leichtfertig aus der Hand, während die Heimelf eine beeindruckende Moral bewies.
TSV Miedelsbach – TSV Schlechtbach 2:0
Dieses Nachbarschaftsduell stand ganz im Zeichen von Valentino Mazzei. Während die erste Halbzeit noch ohne Tore blieb, schlug Mazzei unmittelbar nach dem Wiederanpfiff (46.) eiskalt zu. Schlechtbach bemühte sich in der Folge zwar um den Anschluss, fand aber kein Durchkommen gegen die sicher stehende Miedelsbacher Abwehr. Als die Gäste in der Schlussminute alles nach vorne warfen, sorgte erneut Mazzei (90.) mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung und den Heimsieg.
TSV Strümpfelbach – TSV Neustadt 4:3
In Strümpfelbach bekamen die Zuschauer ein wahres Torfestival geboten. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und führten durch Tore von Giek, Sohn und Steinkrug bereits nach 23 Minuten mit 3:0. Neustadt bewies jedoch Kampfgeist und verkürzte zweimal durch Ronald Cesar Armando Körner. Trotz eines zwischenzeitlichen 4:1 durch Marvin Sohn (41.) wurde es am Ende noch einmal richtig eng, als Neustadt bis auf 4:3 herankam. Letztlich rettete Strümpfelbach den knappen Vorsprung über die Zeit, hätte sich bei der Chancenverwertung aber fast noch um den Lohn gebracht.
TSG Buhlbronn – KSV Zrinski Waiblingen 1:4
Vor 76 Zuschauern begann die Partie für Buhlbronn nach Plan: Gylbert Avdiu verwandelte bereits in der 6. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Doch die Freude währte nicht lange. Zrinski Waiblingen übernahm nach dem Rückstand komplett das Kommando. Zvonimir Tiric (15.) und Sandro Belcic (23.) drehten das Spiel noch vor der halben Stunde. Luis Medvidovic krönte die überlegene Leistung der Gäste mit einem Doppelpack (34., 88.) und besiegelte einen am Ende nie gefährdeten Auswärtssieg für Zrinski.
SV Hegnach – ASGI Schorndorf 6:1
Der SV Hegnach feierte gegen Schorndorf ein wahres Schützenfest, das vor allem einen Namen trug: Cataldo Fortino. Der Hegnacher Angreifer erwischte einen Sahnetag und erzielte allein in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick (5., 31., 36.). Den zwischenzeitlichen Ehrentreffer der Gäste per Elfmeter konterte Hegnach im zweiten Durchgang eiskalt. Erneut Fortino (80.) mit seinem vierten Tor und Mirsad Tahiri (90.) schraubten das Ergebnis auf 6:1 hoch. Schorndorf war an diesem Tag defensiv völlig überfordert und fand keine Mittel gegen die spielstarken Hegnacher.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
FC Welzheim II – FC Winnenden 4:1
In Welzheim erlebten die Fans eine turbulente Anfangsphase, in der beide Teams sofort mit offenem Visier agierten. Kevin Kröning brachte die Hausherren bereits in der 5. Minute in Front, doch der FC Winnenden schlug durch Aristotelis Kolovos nur zwei Zeigerumdrehungen später zurück. Danach entwickelte sich ein zähes Ringen, bei dem die Abwehrreihen über fast eine Stunde lang die Oberhand behielten. Erst der Treffer von Ersan Bolat (66.) löste den Knoten bei der Welzheimer Reserve. In der Schlussphase krönte Kröning (75.) seine Leistung mit seinem zweiten Tor, bevor Allaman (79.) den Sack endgültig zumachte und den Heimsieg besiegelte.
SF Großerlach – TSV Oberbrüden 3:5
Was für eine Show von Samuel da Cruz! Der Angreifer des TSV Oberbrüden zerlegte die Großerlacher Defensive in der ersten halben Stunde fast im Alleingang und schnürte innerhalb von nur 27 Minuten einen Dreierpack plus Zugabe (1., 19., 27.). Zusammen mit dem Treffer von Khursenko (13.) stand es bereits nach einer knappen halben Stunde 0:4. Großerlach bewies nach dem Seitenwechsel jedoch eine bewundernswerte Moral. Durch einen Doppelpack von Meireles (51., 74.) und einen Treffer von Ziemke (58.) schnupperten die Hausherren kurzzeitig an einer Sensation, doch der zwischenzeitliche Treffer von Philipp Gröger (69.) sorgte dafür, dass Oberbrüden die drei Punkte am Ende sicher über die Zeit rettete.
SC Fornsbach – TSV Leutenbach 0:3
In Fornsbach bekamen die Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel zu sehen. Während die erste Halbzeit von taktischer Vorsicht geprägt war und kaum nennenswerte Strafraumszenen bot, änderte sich das Bild unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. Patrick Schmidtke markierte in der 50. Minute den ersehnten Dosenöffner für den TSV Leutenbach. Fornsbach versuchte zwar zu reagieren, lief jedoch in der Schlussphase in die Konterfalle der Gäste. Ein Doppelschlag durch Arian Heß (76.) und Manuel Owusu (79.) sorgte innerhalb von drei Minuten für klare Verhältnisse und einen souveränen Auswärtssieg der Leutenbacher.
SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II – SV Spiegelberg 0:2
In einer kampfbetonten Partie bewies der SV Spiegelberg das bessere Timing. Lange Zeit bissen sich beide Mannschaften im Mittelfeld fest, ohne dass echte Torgefahr entstand. Den psychologisch wichtigsten Moment erwischte Patrick Uebele, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff (44.) zur Spiegelberger Führung einnetzte. Nach dem Seitenwechsel bemühte sich die Spielgemeinschaft zwar um den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand felsenfest. Jannick Maurer sorgte in der 75. Minute für die Vorentscheidung und besiegelte einen klassischen Arbeitssieg für den SVS, der an diesem Tag einfach die nötige Abgeklärtheit vor dem Kasten bewies.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++