Oberbrüden holt die SK Fichtenberg zurück auf den Boden der Tatsachen!

Die Damen der SK Fichtenberg bieten beim TSV Oberbrüden mit Abstand Ihr schlechtestes Saisonspiel und verloren auch in der Höhe verdient mit 0:8.

Früh vermisst wurde das Fußball spielen beim Tabellennachbarn in Oberbrüden. Bereits im ersten Durchgang schraubten die agilen Gastgebererinnen das Ergebnis dank eines geradlinigen Spielstils gepaart mit guten Laufwegen auf 5:0. Jeweils in kurzen Abständen musste SKF-Keeperin Jana Schmid das Utensil aus ihrem Kasten fischen (10., 11., 17., 22., 32.). Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich dasselbe Szenario und die TSV-Damen setzten ihre Chancenwucher munter an der chancenlosen Gäste-Abwehr fort. Taktisch und spielerisch hatte die Leins-Elf an diesem Tag nichts anzubieten und zeigten über die volle 90 Minuten eine desolate Partie. So musste die Gäste erneut frühe Gegentreffer schlucken (52., 54.). Im weiteren Spielverlauf sammelte sich viel Frustration an, dass sich in den Feldverweis für Sandra Jeuthe in der 85. Spielminute gipfelte, als Schiedsrichter Kai Ostwald die Nummer 2 der SKF mit der Ampelkarte vom Platz stellte. Mit wenig bis keiner Gegenwehr ergaben sich die Damen der Sportkameradschaft völlig ihrem Schicksal und Oberbrüden setzte in der 89. Minute mit dem achten und letzten Treffer den Endstand.Mit der Niederlage rutscht die Leins-Elf auf Tabellenplatz sechs. Wiedergutmachung steht schon am kommenden Sonntag auf der Speisekarte, wenn Fichtenberg den Tabellennachbarn von der SpVgg Kleinaspach-Allmersbach (Tabellenplatz sieben) am Viechberg erwartet. Anpfiff: 10:30 Uhr