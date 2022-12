Oberbruchs Trainer-Duo zieht positives Hinrunden Fazit.

Thomas, ihr hattet einige neue Spieler im Kader - wie haben diese sich in den ersten Monaten eingefügt?



Alle Spieler ziehen gut mit und haben einen Schritt nach vorne gemacht, einer mehr der andere etwas weniger. Das hängt dann viel mit Fleiß und Ehrgeiz zusammen. Die Neuzugänge haben sich gut eingelebt und bereichern unser Team.



Auch du bist erst seit dieser Saison für den BC 09 als Cheftrainer zuständig – inwieweit unterscheidet sich die Arbeit von dem Job des Co-Trainers?



Letztendlich trägst du die Verantwortung für das ganze Team, ich denke das ist der größte Unterschied. Du triffst positive und negative Entscheidungen für die Spieler, das ist dann eine etwas andere Perspektive. Aber auch jetzt bin ich sehr nah an meinen Spielern dran und denke, dass man viel über Vertrauen und Respekt erreichen kann. Denn alles ist auch ein Geben und Nehmen. Wir alle verfolgen das Ziel der maximalen Entwicklung, das verbindet uns.



In der letzten Rückrunde gab mir mein Trainer Kollege schon sehr viel Verantwortung und ich durfte Entscheidungen mittragen, dazu konnte man sich in Oberbruch einleben, wobei es mittlerweile doch Unterschiede in der Struktur und den Abläufen gibt. Ich liebe es einfach, jeden Tag mit Leidenschaft und Ehrgeiz die Jungs auf das nächste Level zu bringen, auf dem Platz zusammen zu entwickeln. Hier kannst du noch deine persönliche Note als Trainer hinzufügen. Dann zu sehen, wie es Schritt für Schritt nach vorne geht, macht einen dann zufrieden, aber macht auch Lust auf mehr.



Wie hast du die Umstrukturierung persönlich miterlebt und wie fällt dein erstes Fazit aus?



Aller Anfang ist schwer. Ich denke aber wir haben in kurzer Zeit einiges bewegen können. Da hat Matthes schon einen starken Job geleistet. Und ich bin mir sicher: Das ist erst der Anfang, denn es braucht Zeit und ganz viel Fleiß, Spaß und Ehrgeiz die Kogge nach vorne zu bringen. Wenn wir alle lernen, an einem Strang zu ziehen, werden wir erfolgreich sein. Vieles wird sich erst in den nächsten zwei bis drei Jahren zeigen, ob wir die richtigen Maßnahmen getroffen haben. Daher glaube ich, dass es nur gemeinsam geht. Ich bin gespannt und voller Vorfreude auf die kommende Zeit.

Zurück zum sportlichen: Wie beurteilst du die Entwicklung deiner Jungs Matthes ?



Auf der einen Seite bin ich nicht unzufrieden, aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Wenn ich Tag eins und die jetzige Situation sehe, bin ich stolz auf das, was die Spieler und unser Staff geleistet haben. Aber es geht noch viel mehr, wir schöpfen noch nicht alles aus, investieren noch nicht genug, verschwenden zu viel Energie für unnütze Dinge. Wir müssen den Fokus auf das Wesentliche halten. Wenn ich sehe, wie wir mittlerweile auftreten, wie wir Situationen lösen, wie wir Gegner bespielen können, dann zeigt es, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir müssen mental über die vollen 90 Minuten voll da sein. Aber das ist ein Prozess.



Bei allem Ehrgeiz darf man nicht vergessen, dass die Truppe aus vielen neuen Spielern besteht und sehr Jung ist. Daher Respekt für die bisherige Leistung der Jungs.



Die Leistungen bedeuten in der Tabelle den ersten Platz und die Wintermeisterschaft – wie zufrieden bist du mit der Punkteausbeute Thomas?



Wenn wir nach Ergebnissen gehen, wo ich generell ein Kritiker bin, dann haben wir 1 bis 4 Punkte zu wenig. Das ärgert uns alle, aber diese phasenweise Inkonstanz muss man den jungen Spielern zugestehen. Sie werden daraus lernen und aus den Erfahrungen schöpfen.



Die Liga scheint sehr ausgeglichen – auf die Auftakt-Niederlage folgten neun Siege. Wie erklärst du dir das Matthes ?



Ich denke unsere Sommervorbereitung lief zu gut. Dadurch sind am 1. Spieltag nicht alle an Ihre Grenzen gegangen wir haben nicht gut performt. Dann hat es klick gemacht und wir haben eine Serie gestartet und teilweise richtig schönen Fußball gespielt.



Wie sehen die kommenden Wochen aus? Wie lange ist Winterpause, wann beginnt die Vorbereitung? Und worauf liegt dann das Augenmerk Thomas?



Wir haben jetzt vier Wochen Pause. Die Jungs sollen die Feiertage genießen. Mal etwas anderes machen außer Fußball. Dennoch bekommt jeder einen Athletikplan mit, um die Grundlagen nicht zu verlieren. Da bin ich froh, mit Matthes einen Fachmann an der Seite zu haben. Sie sollen auch lernen, abzuschalten, den Kopf frei zu bekommen. Am 03. Januar beginnen wir wieder mit dem Training. Wir machen dann da weiter, wo wir aufgehört haben, unabhängig des Winters oder einer allgemeinen Vorbereitung.



Als Mannschaft versuchen wir noch mehr Torchancen herauszuspielen, mehr den Gegner zu kontrollieren und zu dominieren. Ersteres werden wir in der Technik und Individualtaktik verfeinern, um eine höhere Torquote zu erzielen. Unsere größte Schwäche ist die Technik, hier werden wir weiterhin den Schwerpunkt legen.



Was sind die weiteren Ziele für die Rückrunde Matthes ?



Wir wollen auf ein technisch-taktisch höheres Niveau kommen. Wir wollen natürlich weiterhin jedes Spiel gewinnen, dieser Ehrgeiz treibt uns an. Ich bin mir sehr sicher, dass die Jungs eine gute Rückrunde spielen werden und wir Freude daran haben werden.