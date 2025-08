Oberbruch will mehr: Stabilität und konstante Leistung als Ziel

„Trotz einiger schlechter Vorzeichen zu Beginn hat die Mannschaft eine beeindruckende Saison gespielt“, resümiert Hennen im Interview. Tatsächlich war das Team zu keinem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz. Und das trotz einer angespannten Personalsituation zu Beginn der Rückrunde: „Danny musste auf sieben Spieler verletzungs- und krankheitsbedingt verzichten – darunter auch einige potenzielle Stamm- und Führungsspieler.“ Dennoch holte das Team die nötigen Punkte und landete am Ende auf Platz 9 mit 43 Punkten und einem positiven Torverhältnis (+1). Zum Vergleich: In der Vorsaison hatte man Platz 10 mit 33 Punkten und -28 Toren belegt.

Vorbereitung mit Höhen und Tiefen – Highlight gegen Wegberg-Beeck

Seit dem 8. Juli befindet sich das Team in der Vorbereitung auf die Saison 2025/26. Die Trainingsbeteiligung ist wegen Urlaubs und beruflicher Verpflichtungen durchwachsen, doch Hennen bleibt gelassen: „Trotzdem hat sich die Trainingsqualität mit den Neuzugängen noch einmal gesteigert.“ In sechs Testspielen gegen Teams aus dem Mönchengladbacher Raum soll die Mannschaft weiter zusammenwachsen. Ein besonderes Highlight steht am 8. August an: Das Testspiel gegen Regionalligist Wegberg-Beeck zur Saisoneröffnung.

Talente und Rückkehrer stärken die Struktur

Hennen betont die Ausgewogenheit der Mannschaft: „Im Durchschnitt standen fünf bis sechs junge Spieler in der Startelf, die von erfahrenen Teamkollegen geführt und unterstützt wurden. Die Mischung ist perfekt, die Mannschaft funktioniert und ist hungrig.“ Ein Sonderlob geht an Coach Danny Silver: „Was er in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat und mit welcher Energie und Leidenschaft er die Jungs führt, ist wirklich beeindruckend.“

Personell setzt Oberbruch auf Kontinuität mit gezielten Verstärkungen: Leon Schneider und Eric Leichtling kehren vom Landesligisten Helpenstein zurück, Abdoullie Cham (Germania Teveren) bringt Tempo und Zweikampfstärke für die Defensive, Kai Lausberg (Germania Hilfarth) kommt als neuer Rückhalt im Tor, Cagri Kösecik, früher Bezirksligaspieler, überzeugte in der Rückrunde im Training. Aus dem Wintertransferfenster stoßen Umut Sevim (Hilfarth), Pedro San Jose Justo (Dremmen) und Max Driever (Helpenstein) zum Kader.

Demgegenüber stehen einige Abgänge: Adin Dzidic zieht es nach Düsseldorf, Noah Panos Franco kehrt nach Linnich zurück. Die Routiniers Peter Burger und Pierre Wolf wechseln ins Trainerteam, bleiben aber als Backup-Spieler verfügbar.

Ziel: Etablieren – mit offenem Blick nach oben

Für die neue Saison ist das Ziel klar: „Wir wollen uns weiter in der Liga etablieren“, sagt Hennen. Eine Platzierung im oberen Tabellendrittel wäre wünschenswert. Doch der Sportleiter weiß auch um die Unwägbarkeiten in der Kreisliga: „Gerade in den unteren Spielklassen sehen sich Trainer mit sehr viel mehr privaten Einflussfaktoren konfrontiert.“ Verletzungen, Sperren, Schichtarbeit oder Studium – all das könne schnell zum entscheidenden Faktor werden.

Titelkandidaten: Dynamo, Würm-Lindern und Brachelen

An der Ligaspitze erwartet Hennen ein enges Rennen: „Wir sehen Dynamo als Meisterschaftsfavoriten, wobei auch Würm-Lindern ein Wörtchen mitreden wird. Auch Brachelen, die letzte Saison als Aufsteiger den beachtlichen fünften Platz belegten, traue ich einiges zu.“

BC 09 Oberbruch steht vor einer spannenden Saison: jung, motiviert, und mit einem Trainer, dem Sportleiter Hennen „eine großartige Entwicklung“ attestiert. Wenn Konstanz und Form zusammenpassen, kann aus einem soliden A-Ligisten ein echtes Spitzenteam werden.