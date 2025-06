Oberbruch schlägt formstarke Millicher

Beim gestrigen Spiel in Millich sahen die ca. 80 mitgereisten Auswärtsfans eine starke erste Halbzeit ihrer Mannschaft. Nach ersten Chancen ging der Gastgeber jedoch in der 19.Minute per direktem Freistoß von Jordi Orbons in Führung. Die Brööker zeigten sich davon unbeeindruckt und erzielten in der 26. Minute durch Adin Dzidic den Ausgleich. Nach einem Freistoß von Chris Mevissen traf Adin Dzidic per Kopf zum Ausgleich. Vier Minuten später sorgten die Gästefans für Furore als Sandy Bock circa 45 Meter vor dem Tor den Ball bekam und den Worten der Fans folgte: „Scheete“. Er schoss über den Torwart zur verdienten 2:1-Pausenführung.

Nach der Pause konnten die Gastgeber direkt ausgleichen. Yannick Wersich brachte eine Flanke in der 50. Minute zum 2:2 unter. Das Spiel war nun offen und beide Seiten spielten auf Sieg. Diesen Sieg zogen die Gäste in der 86.Minute auf Ihre Seite. Einen tiefen Ball von Adin Dzidic erlief Umut Sevim, umkurvte den Torwart und schob zum vielumjubelten Siegtreffer ein.