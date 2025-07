Oberbruch empfängt Wegberg-Beeck zur Saisoneröffnung

Am Freitag, 8. August 2025, beginnt die neue Spielzeit für den BC Oberbruch mit einem besonderen Vorbereitungsspiel: Der Klub aus der Kreisliga A Heinsberg trifft zur offiziellen Saisoneröffnung auf den Oberligisten FC Wegberg-Beeck. Anstoß im Stadion Oberbruch ist um 19:00 Uhr.

Für den Gastgeber bietet die Partie gegen den klassenhöheren Gegner die Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum zu präsentieren. Der FC Wegberg-Beeck reist als ambitionierter Oberligist an. Nach mehreren namhaften Neuverpflichtungen gilt der Klub in der kommenden Saison als Mitfavorit im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga West. ​





Möglich wurde die Begegnung unter anderem durch die Unterstützung von Werner Tellers, Hauptsponsor des FC Wegberg-Beeck und langjähriger Förderer des BC 09 Oberbruch.