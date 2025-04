Oberboihingen wieder auf Platz Drei.

In einer intensiven und am Ende etwas hitzigen Partie behielt der TSV Oberboihingen gegen den 1. FC Heiningen knapp mit 2:1 die Oberhand.

Bereits in der Anfangsphase war zu spüren, dass es für beide Mannschaften um viel ging – der Einsatz war hoch, spielerische Glanzpunkte blieben jedoch zunächst aus. Die erste nennenswerte Szene, nach längerer Abtastphase, ereignete sich in der 21. Minute. Nach einem Handspiel von Yaya Schwenk im Strafraum, als er sich den Ball aus kürzester Distanz selbst an den Arm schoss, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Oberboihingen. Thomas Burkhardt ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte sicher zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Finn Gerlinger per Kopf nach einem scharf getretenen Freistoß von Marvin Schweizer auf 2:0 (26.). Heiningen tat sich schwer ins Spiel zu finden und blieb offensiv lange harmlos. Kurz vor der Pause gelang jedoch doch noch der Anschlusstreffer: Nach einer präzisen Flanke von Lasha Tskhadadze köpfte Kevin Vincek wuchtig zum 2:1-Pausenstand ein (44.).