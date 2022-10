Oberbilks Erfolgsserie hält an Kreisliga A Düsseldorf: Auch dank Torgarant Daniel Gießler bleibt der Kreisligist im siebten Spiel in Folge ungeschlagen und rückt damit auf Tabellenplatz fünf vor.

Menschliche Züge zeigt die Angriffsmaschinerie der SG Benrath-Hassels in der Kreisliga A in diesen Tagen. Zwei Spiele am Stück ohne Sieg und nur ein einziges Tor in 180 Minuten – das hat es beim amtierenden Vizemeister und großen Favoriten auf den Aufstieg in die Bezirksliga schon lange nicht mehr gegeben.

Nach dem 1:1 im Gipfeltreffen gegen den CfR Links klagte Trainer Nermin Ramic: „So viele Ballverluste und Stockfehler wie in der zweiten Hälfte habe ich bei uns in den letzten drei Jahren nicht gesehen.“ Dass es für die SG gegen den punktgleichen Tabellenzweiten dennoch zu einer Punkteteilung reichte, sagt dann aber auch einiges aus über die Qualität des Ligaprimus, der am Sonntag bei den Sportfreunden Gerresheim auf ein Team trifft, das nach starkem Saisonstart zuletzt dreimal in Folge den Platz als Verlierer verließ.

Echten Schaden richtete die klitzekleine Durststrecke bei der SG Benrath-Hassels bislang ohnehin nicht an. Sie und der CfR Links sind dem ersten Verfolger Wersten 04 weiterhin vier Punkte voraus. Der Bezirksliga-Absteiger verpasste die große Gelegenheit, näher an das Topduo heranzurücken, weil er dem SV Oberbilk mit 0:1 unterlag. Während in Wersten eine mit 16 Punkten aus sechs Partien gekrönte Erfolgsserie jäh endete, bestätigte der SVO mit dem Sieg am Scheideweg den Ruf einer „Mannschaft der Stunde“.

Seit nunmehr sieben Spielen ist die Elf von Daniel Thissen in der Liga unbesiegt. Mit fünf Siegen und zwei Unentschieden arbeitete sich Oberbilk still und heimlich schon auf Platz fünf vor. Das goldene Tor in Wersten schoss nicht zufällig Daniel Gießler. Der 34-Jährige war in fünf der vergangenen sechs Spielen immer erfolgreich. Gießler ist damit zweifellos eine der Schlüsselfiguren in Oberbilk. Ob der SV Oberbilk aber tatsächlich schon das Zeug zu einem Spitzenteam hat, wird sich indes erst noch zeigen. Mit dem starken Aufsteiger Hilden 05/06 (4. Platz), Tusa 06 (6.), CfR Links und Benrath-Hassels warten im weiteren Verlauf der Hinserie noch einige dicke Brocken auf die Thissen-Elf, die am Sonntag den DSV 04 zum Derbytanz bittet.

Ebenfalls mächtig im Aufwind befindet sich Tusa 06. Auch die Mannschaft von Trainer Jürgen Jankowski sammelte zuletzt fünf Siege und zwei Remis am Stück. Zwischendurch kegelte sie zudem den klassenhöheren TSV Eller 04 aus dem Kreispokal. Tusas Coach darf sich damit bestätigt fühlen, warb nach dem holprigen Start doch um Geduld für sein junges Team.

Dieses schickt sich nun endlich in kompletter Besetzung an, an die starke Hinserie aus der Vorsaison anzuknüpfen. Beim Aufsteiger SV Hilden-Nord soll Tusas Erfolgslauf am Sonntag seine Fortsetzung finden.