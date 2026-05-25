 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Oberbiel muss ein HFV-Urteil abwarten

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West wird ein HFV-Urteil entscheiden, ob Rang 14 in die Relegation oder in die A-Liga führt. Der SSV Sechshelden rettet sich +++

von Redaktion · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser
Nick Schneider (l.) von der SG Oberbiel versucht, David Kirchhoff vom TSV Bicken an die Leine zu legen. © Jenniver Röczey
Nick Schneider (l.) von der SG Oberbiel versucht, David Kirchhoff vom TSV Bicken an die Leine zu legen. © Jenniver Röczey

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Dillenburg/Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West haben der RSV Büblingshausen und der TSV Bicken im Kampf um Vizemeisterschaft und Relegationsteilnahme sowie der SSV Sechshelden im Kampf um den Klassenerhalt ihre Ziele erreicht. Die SG Oberbiel zittert: Direktabstieg oder Relegation? Das wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.