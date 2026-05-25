Oberbiel muss ein HFV-Urteil abwarten

Nick Schneider (l.) von der SG Oberbiel versucht, David Kirchhoff vom TSV Bicken an die Leine zu legen. © Jenniver Röczey

Dillenburg/Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West haben der RSV Büblingshausen und der TSV Bicken im Kampf um Vizemeisterschaft und Relegationsteilnahme sowie der SSV Sechshelden im Kampf um den Klassenerhalt ihre Ziele erreicht. Die SG Oberbiel zittert: Direktabstieg oder Relegation? Das wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.