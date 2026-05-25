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Ligabericht
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Oberbiel muss ein HFV-Urteil abwarten
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West wird ein HFV-Urteil entscheiden, ob Rang 14 in die Relegation oder in die A-Liga führt. Der SSV Sechshelden rettet sich +++
Dillenburg/Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West haben der RSV Büblingshausen und der TSV Bicken im Kampf um Vizemeisterschaft und Relegationsteilnahme sowie der SSV Sechshelden im Kampf um den Klassenerhalt ihre Ziele erreicht. Die SG Oberbiel zittert: Direktabstieg oder Relegation? Das wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.