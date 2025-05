Oberbiel II rettet sich durch 10:6

Wetzlar. Drama pur am letzten Spieltag in der Fußball-B-Liga Wetzlar: Mit einem unfassbaren 10:6-Sieg beim SV Hermannstein hat die SG Oberbiel II noch den Relegationsplatz verlassen und sich den Klassenerhalt gesichert. Wladimir Schat brillierte dabei als fünffacher Torschütze. Ehringshausen/Dillheim II muss trotz des Punktgewinns beim 2:2 gegen den VfB-Aßlar nun in der Relegation gegen den Abstieg in die C-Liga kämpfen. Rot-Weiß Wetzlar indes hält ungeachtet einer 0:4-Niederlage beim TV Dornholzhausen die Klasse. Das Rennen um die Abstiegsrelegation war die letzte ausstehende Entscheidung zum Kehraus der B-Ligasaison gewesen. Abgestiegen sind FSV Berghausen, SG Waldsolms III und SG Hohenahr II. Der SV Kölschhausen geht als Meister hoch, die SG Nauborn/Laufdorf bestreitet als Zweiter die Aufstiegsrelegation.