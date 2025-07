Oberbayerns Teams ohne Punkt in Landesliga SW: Manching und SCO hadern

Cuneyt Koz, Trainer des SV Manching: »0:3. Das hört sich im ersten Augenblick nach einer Katastrophe an. Ich muss aber sagen, Hollenbach hat gefühlt mit eineinhalb Torchancen drei Tore gemacht. Dazu gehen dem ersten und dem dritten Tor individuelle Fehler von uns voraus. Insgesamt haben wir das Spiel oft dominiert, uns Torchancen kreiert, aber nur das Tor nicht gemacht. Zweimal treffen wir den Pfosten, einmal die Latte und zweimal hält der Torwart überragend. Ich weiß, nicht, ob er selber weiß, wie er die gehalten hat. Durch den Rückstand war es natürlich schwer für uns und wir haben den Gegner starkgemacht. Sie haben dann zugemacht, die Räume eng gemacht und haben auf unsere Fehler gewartet. Am Ende ist es genauso gekommen, wie sie es sich erhofft haben. Nichtsdestotrotz: Im Großen und Ganzen war unsere Spielweise gut, und wir hätten sogar drei Punkte verdient gehabt. So ist der Fußball: Fehler werden bestraft, und das Hollenbach einfach gemacht.«