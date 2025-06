Filip Martinovic (r.) bejubelt eines seiner 42 Saisontore. Mit Sebastiano Nappo (M.) und Spielertrainer Deniz Knezevic (l.) stellte Gartenstadt Trudering die beste Offensive der Kreisklasse München. – Foto: Ivanka Jurendic

Oberbayerns bester Torjäger hat hohe Ziele: „Wollen in fünf Jahren Richtung Bezirksliga" Mit 42 Treffern

Filip Martinovic krönte sich in der letzten Saison zum besten Torschützen Oberbayerns. Mit Gartenstadt Trudering will der Stürmer hoch hinaus.

Trudering – 42 Treffer und 12 Vorlagen standen für Filip Martinovic in 25 Saisonspielen am Ende in den Büchern. So darf sich der 29-Jährige als bester Torjäger der Münchner Kreisklassen über 15 Kästen ERDINGER freuen. Doch was macht der Stürmer mit den Kästen? „Natürlich an die Mannschaft verteilen, weil ohne die wäre es auch nicht möglich gewesen“, erklärte Martinovic. Damit aber noch nicht genug. „Filip MASCHINovic“, wie ihn der SV Gartenstadt Trudering auf der eigenen Instagramseite bezeichnete, erhält die Auszeichnung als bester Torjäger Oberbayerns. 42 Treffer in der abgelaufenen Saison – Gartenstadt Trudering peilt Aufstieg an

Nach 41 Toren in der Saison 2023/24 in der A-Klasse übertraf sich der Ex-Rosenheimer in dieser Saison knapp. So soll es weitergehen. Denn Martinovic, der auch als spielender Co-Trainer bei Gartenstadt fungiert, formulierte nach dem knapp verpassten Aufstieg ein klares Saisonziel für die zweite Spielzeit in der Kreisklasse: „Ganz klar der Aufstieg.“ Einmal 16:0, einmal 10:0: Mit satten 104 Toren stellte Gartenstadt die beste Offensive in der Münchner Kreisklasse. An rund der Hälfte der Treffer war Martinovic direkt beteiligt, aber auch ein weiterer Spieler steht bei Gartenstadt im Rampenlicht: Sebastiano Nappo. Der Bayernliga-Torschützenkönig aus der Saison 2017/18 kam im letzten Sommer an die Heinrich-Wieland-Straße. In der vergangenen Saison traf der 29-Jährige 25 Mal und bereitete 14 Treffer vor.